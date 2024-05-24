“MONAD” koleksiyonu iş ve cemiyet dünyasına tanıtıldı

Uzun bir süredir sanatı mücevherlerine yansıtan Lion Diamond, Mert Ege Köse’nin heykellerinin minyatür hallerini MONAD koleksiyonuyla birleştirdi. Koleksiyonun ilk lansmanını iki ay önce Dubai’de gerçekleştiren marka, önceki akşam da İstanbul’da iş ve cemiyet hayatının seçkin isimlerine tanıttı.

Lansmana Pervin Ersoy, Abdullah-Sevnur Tütüncü, Siren Ertan, Burak Yakın, Cihan-Çiğdem Kamer, Atasay-Chiara Derocchi Kamer, Nazlı Keçili, Zeynep Yılmaz, Bülent Ciritçi, Emin Hitay, Eda-Selim Kosif, Erol Özmandıracı, Çınar Bozyel, Nejat - Ceylan Çuhadaroğlu, Altın Mimir, Figen-Fatih Kıral, Saffet Emre Tonguç, Bilge Kuru, Kaan Sekban, Jale Balcı, Aslıhan-Ömer Abacı, Esra Erdem, Nur Bilen Yavuzer, Berrin-Halim Çetinel, Aylin Gözen, Nurdan-Yiğit Akgün gibi isimler katıldı.

“Sanat ve mücevherin yolculuğunu dünyaya tanıtacağız”

Lion Diamond Kurucusu Öznur Yakın, MONAD koleksiyonuyla birlikte aslında birbiriyle iç içe olan sanat ve mücevheri birleştirerek sektöre yeni bir soluk kattıklarını ve bunu uluslararası alanda da tanıtarak dünyaya duyurma hedefinin olduğunu söyledi. Öznur Yakın:” AWC Contempary Gallery’le bu anlamda güzel bir iş birliğine adım atarak Dubai ve Londra’daki sanat galerilerinde Mert Ege Köse işe başlayan bu yolculuğun başka sanatçılarının eserlerinin koleksiyona dönüşmesiyle devam ettireceğiz. Amacımız hem Türk sanatçılarını yurt dışında tanıtmak hem de sanatla mücevheri birleştirerek mücevherimizi global çapta duyurmak. Ayrıca önümüzdeki süreçte Bahreyn ve Portekiz’de sergimiz olacak.” dedi.

“Sanat eserlerinden mücevhere” öyküsüyle hayata geçen ve 38 parçadan oluşan MONAD koleksiyonunda bulunan her bir mücevher devasa boyutlarda yapılmış heykellerin minyatür ve takılabilir hallerini sunuyor. Mert Ege Köse, dairesel ve üçgen formaların yoğun bir şekilde kullanıldığı koleksiyonun yakut ve savorite taşlardan oluştuğunu ve MONAD mücevherlerinin her birinin tek tel elde kalem sanatıyla motiflendirildiğini belirtti.

AWC Contempary Gallery Kurucusu Haldun Kilit de: “MONAD koleksiyonuyla başlayan iş birliğimiz her yıl üzerine koyarak büyüyecek ve birçok ülkede gururumuz olacaktır. Her yıl uluslararası yeni bir heykel sanatçısının zincirin bir halkası olacağı bu koleksiyon serisi ile birçok farklı ülkedeki sanat galerilerinde uluslararası markalarla bir araya gelecek. Amacımız sanatı sürdürülebilir kılmak, sanatçılarımızı uluslararası platformda farklı sektörlerle bir araya getirerek değer yaratmak.’’ dedi.