Monad’a sınırları aşan tanıtım

Halcyon Days iş birliğiyle Türkiye ve İngiltere sanat kültürlerini bir araya getiren Lion Diamond, Londra’da bulunan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nde özel bir davet verdi. Monad koleksiyonuyla mücevhere yeni bir anlayış kazandırdıklarını vurgulayan Lion Dimond’ın kurucusu Öznur Yakın iki kültürü zarif bir davetle bir araya getirdi.

Halcyon Days’in zarafetiyle süslenen masada İngiliz çay kültürüne uygun olarak başlayan davet, Şef Osman Sezener’in zengin Türk mutfağının lezzeti ile hazırlamış olduğu şık akşam yemeğiyle iki kültürü birleştirdi.

Lion Diamond’ın Londradaki özel davetine iş dünyasından katılan isimler arasında; Pervin Ersoy, Revna Demirören, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ve eşi Sevcan Ertaş, Atıl Kurtoğlu, Berrin Ak, Esra Oflaz Güvenkaya, Zeynep Yılmaz, Esra Erdem, Burcu Hattat, Nazlı Keçili, Bilge Kuru, Mehtap Özdoğan, Aylin Gözen,Serra Elçi, Merve Mollamehmetoğlu, Neslişah Yılmaz Hidayetoğlu, Yelda Tiftik, The Baroness Catherine Meyer C.B.E, Dame Anne Hodson Pressinger, Mrs Julia Darlington, Mrs Pamela Harper, Valerie Sylvestre vardı.