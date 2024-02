Monokromun derinliklerine dalış

GÜLSEREN ÜST POLAT

Ressam Mark Rothko'nun eserlerinden ilham alan Emre Ezelli, altı eserden oluşan Monochrome serisini dijital platform SanatBurada için hazırladı. Çeşitli deneyimleri ve duygusal yolculuklarından beslenerek bu özel serinin hayat bulduğunu belirten sanatçı, yeni bir konsept olan ‘İnsanlaştırma’ adlı eserinin de müjdesini verdi.

Ezelli ile SanatBurada birlikteliğini ve yeni koleksiyonun yaratım sürecini konuştuk.

Öncelikle SanatBurada ile buluşmanızdan söz edelim. Bu ve benzeri platformlar hem sanatçı hem de sanatseverler için neden önemli?

Hepsiburada’nın dijital sanat platformu SanatBurada ekibiyle bir arkadaşım aracılığı ile tanıştım ve keyifli toplantılar gerçekleştirdik. İlk toplantımızda, daha önce Viyana’da sergilediğim ‘dichotomy’ konseptimin özel bir seçkisini yayınlamayı planlıyorduk. Ancak yeni bir proje geliştirme fikri daha çok ilgimizi çekti ve böylece daha önce hazırladığım monokromatik konsept üzerinde karar kıldık.

Monochrome serisinin ilk kez sanatseverlerle buluşturduğum SanatBurada platformu sayesinde eserlerimi geniş kitlelere ulaştırma imkanı bulacağımı düşünüyorum. Bu ve benzeri platformlar sanatçılar için dijital dünyada önemli bir alan oluşturuyor ve çalışmalarını yeni sergileme alanlarında potansiyel alıcılara sunabiliyorlar. Dijital dünyadaki erişilebilirlikleri sayesinde, sanatseverlerle etkileşim kurmak ve eserlerimi sergilemek için önemli bir alan sağlıyor.

Monochrome serisi kaç parçadan oluşuyor? Ne kadar sürdü oluşturmanız?

Monochrome serisinin koleksiyon eserleri ‘Next Mistakes’, ‘So What’, ‘Like Nothing Ever Happened’ ‘Letter From Old Friend’, ‘Regret Something’ ve ‘Armchair Philosophy’ olmak üzere 6 adet resimden oluşuyor. Bu özel serinin oluşumu altı ayımı aldı diyebilirim. Ama sonuç olarak bu serinin sadece dijital platformda sanatseverle buluşma fikri beni heyecanlandıran bir deneyimdi.

Bu seride ne anlatıyor, ne söylüyorsunuz insanlara ya da kendinize?

Monochrome serisi, soyut dışavurumun tek renk tonlarıyla harmanlanması fikrinden doğdu. Bu seriyi oluştururken, her eserde kendi özgün bakış açımı ve sanat anlayışımı yansıtmaya çalıştım. Çeşitli deneyimlerimden ve duygusal yolculuklarımdan ilham aldığım bir süreci kapsadı ve deneysel olarak başladığım malzeme kullanım süreci burada kendini ifade etmeyi başardı.

Monokrom renkleriniz siyah, beyaz ve gri ağırlıkta. Her biri sizin için neyi temsil ediyor?

Bu seride, ressam Mark Rothko'nun eserlerinden ilham alarak monokromun derinliklerine inmeyi ve renklerle yarattığı etkileyici atmosferi tek bir renk tonu üzerinden yeniden yorumlamayı hedefledim. Bu eserler, benim duygusal ve zihinsel dünyamın bir yansıması ve izleyicilere de kendi iç dünyalarında keşif yapma fırsatı sunmayı amaçlıyorum.

Monokromun tasarımda ya da modada karşılığı genellikle canlı renkler. Ama sanat alanında siyah, beyaz veya gri tonlarını görüyoruz. Capcanlı bir monokromunuz olamaz mı mesela? Bu duygularla ilgili bir şey mi?

Monokrom renkleri tercih etmemin nedeni, duygusal yoğunluğu ve içsel derinliği ifade etme arzusudur. Canlı renkler yerine siyah, beyaz ve gri tonlarını seçerek, izleyicilere daha derin ve sakin bir deneyim sunmayı amaçladım. Bu seçim, duygusal ve sanatsal motivasyonumu yansıtmanın bir yolu oldu.

Yakın zamanda kişisel ya da karma sergide görecek miyiz sizi?

Sanatımı paylaşmak ve izleyicilerle buluşmak benim için büyük bir heyecan ve mutluluk kaynağı. Yakın zamanda, yeni bir konseptim olan ‘İnsanlaştırma’ adlı eserim, SanatBurada’nın da iş partnerlerinden olan online çağdaş sanat platformu Artnivo'da yayınlanacak. Ayrıca üzerinde çalıştığım bir video art projesi daha var; bu proje Prag'da sergilenecek ve sonrasında İngiltere'de tekrar izleyici karşısına çıkarmayı düşünüyorum.