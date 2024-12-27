Mutluyken üretim yapamıyoruz

HELİN KAYA

Türkiye'nin köklü gruplarından Gripin, yeni albüm habercisi teklileri ‘Var Bir İhtimal’i müzikseverler ile buluşturdu. Bir yandan turneler devam ederken konserler ile stüdyo arasında yoğun bir tempoda olan grup, merakla beklenen yeni albümlerinden ilk şarkıyı yıl bitmeden yayınladı. Sözleri S. Birol Namoğlu'na, müziği Arda İnceoğlu ve S. Birol Namoğlu'na, düzenlemesi Gripin’e ait olan şarkı, bir ilişkideki tartışma anı ve sonrasını anlatıyor. Dinleyiciyi duygu dolu bir yolculuğa çıkaran grupla, son şarkılarını ve 2025 yılında çıkacak yeni albümlerini konuştuk.

Müzik dünyasında grup işi zor denilir, birçok müzik grubunun seneler içerisinde dağıldığına şahit oluyoruz. Fakat Gripin olarak sizin duruşunuz değişmedi, bunun bir sırrı var mı?

Birbirimize karşı egomuz yok, birbirimizin gözünde değerimiz eşit ve birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Ara sıra tartışsak bile kavgaya dönüşmeden sorunları çözebiliyoruz. Daha yolumuz çok uzun, kolay kolay da dağılmayız.

Yıllardır şarkı listelerinde en çok dinlenen gruplardan birisiniz. Dinleyicide bir iz bıraktığınızı düşünüyor musunuz?

Bunu konserlerde seyirci ile etkileşimimizde net bir şekilde anlayabiliyoruz. Hep bir ağızdan şarkılarınızı söylenmesi tarif edilemez bir mutluluk bizim için. İnsanların hayatlarına dokunmuşuz, bizim melodilerimiz ve sözlerimiz onların yaşadıkları anlara fon olmuş. Bunu görmek ve onlardan duymak çok güzel hissettiriyor bize.

Gelelim yeni single çalışmanıza… Nedir ‘Var Bir İhtimal’in hikayesi?

‘Var Bir İhtimal’ hareketli bir tartışmanın hemen ardından gelen 'ne gerek var?' duygusu ile yazılmış bir şarkı. Hayat kısa, birbirinizi kırmayın diyelim…

Şarkı üretim sürecinde nasıl bir ruh haline bürünüyorsunuz? Neler ilham oluyor size?

Her zaman diyoruz aslında, biz mutluyken pek üretim yapamıyoruz. Müziğimizin melankolik yanı biraz da bundan kaynaklanıyor. Tüm yaşadıklarımız ve içinde bulunduğumuz dünya halleri… Mutsuzluklarımız, hüzünlerimiz, kızgınlıklarımız, kırgınlıklarımız, isyanlarımız, sevgimiz, aşkımız ve her şeye rağmen umudumuz… İşte tüm bunlar bizim parçaları doğuruyor.

Şarkının klibi Mardin’de çekilmiş, var mı oranın sizin için özel bir anlamı?

Tabii ki tarihi ve kültürel yapısıyla ve mimari dokusuyla çok özel ve sevdiğimiz bir yer, uygarlıkların buluşma noktalarından biri. Turneye çıkmadan hemen önce böyle bir fikir çıktı ve turne sırasında da gezerek keyif aldığımız yerlerde görüntüler alarak bunu gerçekleştirmiş olduk.

Video klibinizin altındaki yorumlarda çoğu dinleyici şarkıda 2000’ler havası aldıklarını söylüyorlar. Ne dersiniz, müzik sektöründe de bir geçmişe özlem var mı?

Günümüzde pek çok insan dinlediği müzikte kendinden bir parça bulsa da hız odaklı tüketim alışkanlıkları müzik üretimini de etkiliyor. Çoğu müzisyen, bu tempoya ayak uydurabilmek için yaratıcılığını tam kapasite kullanamıyor.

Eskiden şarkılar, sözlerinden müziğine kadar her aşamada daha fazla özenle hazırlanırdı. Bugün ise hız ve üretim baskısı, bu titizliğin yerini almış durumda. Bu nedenle müzikte geçmişe duyulan özlem, gayet anlaşılır bir hal alıyor.

Yeni yıla yeni bir albüm de geliyor sanırım, hazırlık süreciniz nasıl geçiyor? Neler dinleyeceğiz?

Şarkılarımızın büyük kısmı tamamlandı. Geçmişe duyduğumuz özlemin etkisiyle, her birine özenle yaklaşıyoruz. Hedefimiz, her ay bir şarkı yayınlayarak yaza doğru bu parçaları bir albümde toplamak. Dinleyicilerimizi daha filtresiz ve köklerine dokunan bir Gripin ile buluşturmayı amaçlıyoruz.