Müziğin de bize ihtiyacı var

Ece ULUSUM

İstanbul’un sokaklarını dünyaya açan İstanbul Kültür Sanat Vakfı şimdi deprem bölgelerindeki sanatçılara uzanıyor. Enstrümanını kaybeden ya da kırılmış tüm müzik öğrencileri ve eğitmenlerin başvurabileceği İKSV Enstrüman Destek Fonu’nu duyurdular.

Uzun zamandır beklenen 18 Mart’taki Tamino konser gelirinin tamamı ve bu yıl ayırdıkları bütçe de fona kaynak sağlayacak. İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, Yetkin Report’a bu fonun önemini şu sözlerle yazdı: “Depremin ardından bir ay geçmişken, şimdi, –insan hayatının devamı için gereken ihtiyaçların karşılanmasının ardından– sosyal ve duygusal ihtiyaçların giderilmesi için yapılacak çalışmalara sıra geldi. Tam da bu nedenle, deprem sonrasında bölgede kültür ve sanatın desteklenmesi, hem yerel hem de uluslararası stratejilerin bir parçası olarak gündeme alınmalı…

GELECEĞE DAİR UMUT YEŞERTMEK GÖREVİMİZ

Toplumun yaşama sevincine yeniden kavuşması, belki yaşadıklarını, hissettiklerini farklı biçimlerde ifade edebilmesi için sanat her zaman olduğu gibi deprem sonrasında da çok önemli olanaklar sağlayacak. Geleceğe dair umudun yeşermesi için bir kültür kurumu olarak yapabileceğimiz tüm çabayı sarf etmek görevimiz.” Taner, aynı yazıda enstrümanını kaybeden birçok profesyonel ve amatör müzisyen olduğuna dair bilgilerinin olduğunu ve bu konuda da destek vermek isteyen herkese kapılarının açık olduğunu söyledi.

MÜZİKSEVER MİSAFİRLERİN DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ

İKSV bu destek fonu sürecinde sektörün önemli kurumlarını da yanına almış durumda. DoreMusic Zuhal Müzik ve Pozitif Müzik projenin ilk destek veren isimleri oldu. DoreMusic ekibi yaptığı açıklamada “Tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam ediyoruz. Gelecek projelerde de desteğimizi sürdürmek için ilgili kurum ve kuruluşlar ile görüşmelerimiz devam ediyor. Müziğin iyileştirici gücüne her zaman inanıyor ve bunu herkese ulaştırmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Pozitif Müzik 23 Mart – 15 Nisan’da Babylon’da gerçekleşecek tüm konserlerin gelirini fona bağışlayacak. Pozitif ekibi “Dayanışmanın gücüne inanıyoruz, yaşadığımız bu felaketin etkilerini ancak dayanışmayla ve birlikteliğimizle azaltacağımızı biliyoruz.

Kültür-sanat kurumları paydaşları olarak; sanatçılarla ve sanatçı yönetim ekipleriyle dayanışma içerisinde, topluma destek olacağımız ve kültür-sanatın sürdürülebileceği bir süreç için çalışıyoruz. Bütün ahalimizi ve müziksever misafirlerimizi bu sürecin bir parçası olmak üzere davet ediyoruz ve desteklerini bekliyoruz” diyerek müzikseverlere çağrıda bulundu.

Dayanışma konserlerinde sahne alacak isimler arasında Sattas, BaBaZuLa, Elektro Hafız, AgaB, Jakuzi, Hey!Douglas, Yüzyüzeyken Konuşuruz, maNga olacak.

Depremin üzerinden bir ay geçti ancak birçok önemli veri henüz net sağlanamıyor. Bölgede etkilenen müzisyen sayısına dair bir sayı telaffuz edilmiyor. Ancak desteklere ne kadar erken başlarsak toplumsal iyileşme de bir o kadar hızlı olacaktır. Zira geçen hafta yazdığımız gibi bilimsel olarak da kanıtlanan müziğin iyileştirici gücü bize çok lazım.

BAŞVURMAK İSTEYENLERİN DİKKATİNE

İKSV Enstrüman Destek Fonu’na başvurular 30 Mayıs tarihine kadar vakfın web sitesi üzerinden alınmaya devam edilecek.

Başvuru için gereklilikler şöyle:

• Depremden etkilenen 11 ilde ikamet eden,

• Depremde enstrümanı hasar gören veya kaybolan,

• Bölgedeki güzel sanatlar liselerinin ve konservatuvarların müzik bölümlerinde eğitim gören,

• Güzel sanatlar liselerinde ve konservatuvarların müzik bölümlerinde eğitmen olan,

• Deprem sırasında bölgede olup şu anda başka okullara nakil olan tüm öğrenci ve öğretmenler başvurabilir.