Müzik de yaraları sarar

Takip Et

Ece ULUSUM

Haftalardır tüm Türkiye’de ve dünyada herkesin yardım için bir olduğu depremde, büyük küçük demeden herkes afetzedelere yardım etmek için elinden geleni ardına koymadı. Müzisyenler de bu dönemde müziğin birleştirici gücünü bir kez daha gösterdi. Metallica’dan Tarkan’a, Madonna’dan Ezhel’e, Katy Perry’den Harry Styles’e, Karsu’dan Aleyna Tilki’ye kadar yerli yabancı birçok müzisyen depreme dair paylaşımda ve bağışta bulundu.

GELİR AFETZEDELERE BAĞIŞLANACAK

Kimi isim duyduğu derin üzüntüyü dile getirirken kimi isim ise bağış yapabilecekleri hesapları kendi takipçileri ile paylaşarak destek çağrısı yaptı. Tüm bunların yanı sıra Türkiye’de birçok müzisyen de önümüzdeki dönemde gerçekleştirecekleri konserlerin tüm gelirlerini depremzelerle paylaşacaklarını duyurdu. Daha yapacak çok şey var. Müziğin birleştirici gücü bugün yardım eli oluyor, yarın ise geleceğe anlatacakları şarkılar yazacaklar…

BİR PLAK ŞİRKETİ DAYANIŞMASI

Zirve Müzik sanatçıları depremzedeler için hem yardım kolileri topladı hem de kendi müzisyenleriyle bağış topladı. Zara, Melek Mosso, Ceylan Ertem, Özgür Can Çoban, Müge Sözen, AHBAP Derneği’ne toplam 2 milyon TL bağışladı. Sony Music Türkiye de desteklerini sağladı ve yardım çalışmalarına katıldı.

BEN CAPLAN DESTEK İÇİN ÇALDI

Kanadalı müzisyen Ben Caplan, İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta vereceği konser deprem sebebiyle iptal olunca soluğu Süreyya Operası’nda aldı. 18 Şubat saat 14.30’da gerçekleştireceği konseri Instagram hesabından duyuran müzisyen, kendisini dinlemeye gelen 100’e yakın insana şarkılarını sokakta söyledi. Caplan’ın bu mini sokak konserinde topladığı tüm bağışlar ise AHBAP Derneği’ne gönderildi.

KARSU ÖNCÜLÜĞ ÜNDE MURDA VE HADİS EHOLLANDA’DA BAĞIŞ TOPLADI

Karsu, Hollanda’da öncülüğünü üstlendiği yardım kampanyası başlattı. Bu kampanyada Murda ve Hadise’de yer aldı. Düzenlenen gecede 89 Milyon Euro toplandı. Kampanya 7 Mart’a kadar devam edecek. Aynı zamanda Karsu gecede, Neşet Ertaş’ın “Neredesin Sen” türküsünü de seslendirdi.

HARUN TEKİN VE KORAY CANDEMİR İHTİYAÇ HARİTASI İLE BİRLİKTE

Harun Tekin ve Koray Candemir DasDas’ta İhtiyaç Haritası eşliğinde depremzedelere göndermek için yardım topladılar. Yardım sürecinde sahada aktif rol aldılar.

Genç popçu Aleyna Tilki ve ünlü rapçi Sefo ise, depremin en çok etkilediği kentlerden biri olan Hatay’a gitti. Depremzede çocukları yalnız bırakmayan ikili, çadır kentte onlarla bir araya geldiler. Çocuklarla oyunlar oynayan ikili, şarkılar söyleyerek çocuklara moral oldular.

MEGASTAR GELECEK İÇİN PLANLAR YAPIYOR

Tarkan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarının yanı sıra AHBAP Derneği’ne 1 milyon TL bağışta bulundu. Menajeri ise bu yardımın bir başlangıç olduğunu birlikte daha önemli işler yapacaklarını sosyal medyasında duyurdu.

YARDIM KONSERİ DUYURULARI

Canl müzik performans mekanları; 6:45 Ankara, IF Beşiktaş, IF Ankara, IF Eskişehir, Sponge Pub Antalya, Mask Beach, Hayal Kahvesi’nin ve Holly Stone’in ülkedeki tüm şubeleri ve Redd, Bulutsuzluk Özlemi, Yaşlı Amca, Cem Adrian, Melis Danişmend, Deniz Tekin gibi müzisyenler sahnenin gücünü deprem bölgesindeki insanlara destek olmak amacıyla kullanmaya karar verdi. Bu amaçla, 24 Şubat ile 5 Mart tarihleri arasında gerçekleştirecekleri konserlerin bilet gelirlerinin tamamını, ODTÜ Mezunlar Derneği ve Darüşşafaka Vakfı’na bağışlama kararı aldıklarını #HerBiletBirGelecek hashtag’i ile duyurdular. Aynı zamanda rap müzisyen Güneş, 11 Mart’ta yerli ve yabancı sanatçıların katılımı ile sahne alacağı “S.O.S. - Sesim Olsun Sesin” başlıklı yardım konserini gerçekleştirecek. Konserin elde edeceği tüm gelirler ise AHBAP Derneği aracılığı ile depremzedelere bağışlanacak.

MADONNA VE METALLICA’DAN TÜRKİYE’YE DESTEK

Metallica, deprem bölgesine destek olmak için Twitter’dan paylaşım yaptı. “Türkiye’nin güneyindeki ve Suriye’nin kuzeyindeki yıkımı anlatacak kelime bulamıyoruz. 7.8 büyüklüğündeki deprem tüm bölgeyi enkaza çevirdi. Ölü sayısı artmaya devam ediyor, trajik bir şekilde 36.000’i aşıyor…” dedi. Grup, kurucusu olduğu yardım kuruluşu All Within My Hands aracılığıyla, bölgede faaliyet gösteren Direct Relief ve World Central Kitchen’a 125’er bin dolardan toplam 250 bin dolarlık bağış yaptığını açıkladı.

Madonna, ise Türkiye ve Suriye’deki depremzedelere başsağlığı dileyerek, herkesten AHBAP’a bağış yapmasını istedi. Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda depremden görüntüler paylaşan sanatçı,

Atatürk’ün olduğu bir kareye de yer verdi. Öte yandan Katy Perr y, bir hayran sayfasının Twitter üzerinden “Lütfen Türkiye’deki depreme bir destek gönderin, lütfen sesimizi duyurun. Türk Katycats’in yardımınıza ihtiyacı var.” yazması üzerine tweeti alıntıladı ve “Sevgilerimi gönderiyorum ve şimdi bağışımı yapıyorum. Senin adına üzgünüm” dedi.