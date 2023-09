Müzik dünyasında çığır açıyor

ZEYNEP TOKER

Taylor Swift, onuncu stüdyo albümü ‘Midnights’ı yayınlamasının ardından duyurduğu ‘The Eras Tour’ ile tüm dünyanın dikkatini üzerine çekti. 17 Mart 2023’te Glendale, Arizona’daki State Farm Stadyumu’ndaki performansı ile turneyi başlatan Swift, 10 albümünün de yer aldığı bölümlerden oluşan, 44 şarkılık bir setlist ile üç saatten fazla sahnede hem görsel hem de işitsel bir şölene imza atıyor. Evet, yanlış duymadınız! Üç saatten fazla sahnede kalıyor, şarkı söylüyor, dans ediyor. Tabii böyle uzun soluklu ve detaylı performansın ona göre de olumlu getirileri oluyor.

Öyle ki 23 Kasım 2024’te Toronto, Kanada’da sona erecek olan ‘The Eras Tour’; konseptinden prodüksiyonuna, estetik görünümünden Taylor Swift’in müzisyenliğine kadar birçok açıdan eleştirmenlerin beğenisini topladı. Taylor Swift’in prodüksiyon şirketi tarafından hazırlanan ‘The Eras Tour’, The Wall Street Journal’ın haberine göre, 21. yüzyılın en pahalı ve teknik yapımlarından biri olarak gösterildi. Tur sadece eleştirmenler tarafından değil, TikTok kullanıcıları tarafından da çok beğenilmiş olsa gerek ki, TikTok’ta en çok etkileşim alan videolar arasında ‘The Eras Tour’dan performanslara rastlıyoruz.

Pandemi sebebiyle Swift’in 2018 yılından beri en kapsamlı dünya turu olan ‘The Eras Tour’ aynı zamanda sanatçının son albümleri ‘Lover’, ‘Evermore’ ve ‘Midnights’ı canlı olarak ilk kez dinlemeye başladığımız turne olması özelliğini de taşıyor. Asya, Avustralya, Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika olmak üzere 5 kıtada da hayranlarıyla buluşacak olan Taylor Swift’in turnenin sonunda elde edeceği gelirin 1,4 milyar dolar olması ve tüm zamanların en yüksek hasılatlı turnesi olması bekleniyor. Yani bu demek oluyor ki Swift, rekorun şu anki sahibi olan Elton John’u yarım milyar dolar daha fazla bir rakamla tahtından indireceğe benziyor. Başarılı sanatçının bu turneden elde edeceği gelir sadece bu kadar değil.

BİLETLER İLK GÜN 37 MİLYON DOLAR KAZANDIRDI

Ünlü yıldız, ‘The Eras Tour’ konser serisine katılamayanları veya sıradan meraklıları unutmadı ve ‘Taylor Swift: The Eras Tour’ filminin 13 Ekim Cuma günü Kuzey Amerika’daki sinemalarda vizyona gireceğini duyurdu. Film konser serisiyle ilgili olsa da turne kapsamında gittiği tüm ülkelerden görüntüleri barındırmayacak. Filmde sadece Inglewood, California’daki SoFi Stadyumu’ndaki üç gösteri yer alacak. Ana sahneyi, zeminin ortasında yer alan T şeklini oluşturan dikdörtgen sahneyi ve sahne boyunca yer alan çeşitli görselleri, efektleri ve Broadway tiyatrosundan ilham alan büyük prodüksiyonu detaylarıyla göreceğimiz filmin biletleri satışa çıktığı ilk gün Swift’e 37 milyon dolar kazandırdı. Film, tüm bunlarla birlikte aynı gün vizyona girecek, Dumb Money, The Exorcist: Believer, Ordinary Angels, The Persian Version ve What Happens Later? Filmlerinin de vizyon tarihinin değişmesine sebep oldu.

BİR GİTARI VE KENDİ ŞARKILARI VARDI

Kendi adını taşıyan ilk albümü ile 2006 yılında müzikseverlerle bir araya gelen şarkıcı, albümde yer alan ‘Love Story’ ve ‘You Belong With Me’ isimli iki hit parçasıyla country müzik şarkıcısı olarak popüler oldu. O zamanları hatırlıyorum da gerçekten dönemin en popüler isimlerinden biriydi. Swift, 2009 yılında gerçekleşen MTV Video Müzik Ödülleri’nde ‘You Belong With Me’ ile ‘En İyi Kadın Sanatçı Videosu’ ödülünü kazandı ve bu onu VMA kazanan ilk country müzik yıldızı yaptı.

SWIFT’İN SPOTIFY İLE MÜCADELESİ

Spotify’ın müziğini yayınladığı sanatçılara çok düşük ücret vermesinden yakınan Swift, 2015 yılında isyan ederek kendi müziğinin onlar tarafından kullanılmasına yasak getirmişti. Bu mücadele sonrasında CD’leri çok satan ve büyük paralar kazanan Swift, dünya listelerinde bir numaraya yerleşti. Neyse ki sonradan arayı buldular da albümlerine Spotify’dan ulaşabiliyoruz.