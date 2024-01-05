Müzisyenler dünyanın üstün insanları

DERİN AVCI

Geçmişe dönelim ve şeflik kariyerinizin başlamasından söz edelim.

Güney İtalya'da yarı profesyonel tromboncu olan dedem, beni 8 yaşımdan beri eğitmeye, ders vermeye başladı. Daha sonra Güney İtalya'daki Devlet Konservatuvarı'nda düzenli eğitim aldım ve henüz 16 yaşında Trompet Lisansımı aldım. Hemen ardından Koro Şefliği, Kompozisyon ve Orkestra Şefliği alanlarında yüksek lisans yaptım ki bu eski İtalyan sistemine göre 10 yıl sürüyor. Aynı zamanda öğrenci olduğum dönemde grup şefliği yapmaya başladım. Güney İtalya'da, gruba uyarlanmış tüm repertuarın (senfoni ve opera) çalınmasını içeren eşsiz ve eski bir grup geleneğimiz var, bu yüzden genç yaşta Beethoven Senfoni n.5'ten, Dvorak Yeni Dünya Senfonisine kadar her şeyi yönettim. Boris Gudunov, Khovantschina, Piccolo Marat gibi "nadir" da dahil.. 18 yaşında orkestrayı yönetmeye geçmek oldukça "doğal" oldu, ta ki 3 Uluslararası Şeflik Yarışmasını kazanana kadar, bu da kariyere başlama imkan verdi.

Tayland Filarmoni Orkestrası ile çalışmaya nasıl başladınız?

13 yıl önce Tayland Filarmani Orkestrasını ilk kez yönetmek için davet edildim. Orkestra ile aramızdaki mükemmel bir kimyanın olduğunu hatırlıyorum. Tayland'daki ilk prova günümden itibaren Tayland Filarmani Orkestrasını yönetimi, orada varlığımı artırmam için bana olanak tanımak istedi. Tayland Filarmani Orkestrası’nda misafir şef olarak normalde yılda bir veya iki program yönetmek normaldir, ancak ben 8/10 programla, yani normal bir misafir şef için "normal" olmayan bir sıklıkta, orada geçirdiğim 6 yıldan fazla süre boyunca yönetim görevini üstlendim. Tayland Filarmani Orkestrası’nın yılda 30 program çaldığını düşünürseniz, benim gibi bir misafir şef için bunun "normal" bir sıklık olmadığını rahatlıkla anlayabilirsiniz. Ardından 7 yıl önce resmi olarak Baş Şef olarak atandım ve geldiğimde olduğu gibi bir öğrenci orkestrasını Güneydoğu Asya'nın en iyi orkestralarından birine dönüştürdüm.

Dünya genelinde farklı kültürlerden gelen orkestralarla çalışmanın deneyimi nasıldı?

Müzisyenler çok şanslı insanlar çünkü biz dünyanın en güzel ve “kolay” işini yapıyoruz.. Müzik gerçekten evrensel bir dil olduğu için farklı kültürleri anlamama ya da zorlanma hissetmeyiz.. Bu nedenle müzisyenleri dünyanın en akıllı, yetenekli ve "üstün" insanları olarak görüyorum. Biz müzisyenler, bu zaman içinde yaşasak da zihinsel olarak müzik sayesinde çok daha yüksek bir farkındalık seviyesinde ve farklı bir bilinç durumunda yaşıyoruz. Biz müzisyenler bu çağda yaşıyoruz ama müzik sayesinde zihinsel olarak çok daha yüksek bir farkındalık düzeyinde, farklı bir bilinç halinde yaşıyoruz. Yetenekli bir müzisyen olduğunuzda ve harika çaldığınızda, harika bir sesle, harika bir teknikle kalbinizi açarsanız, herkes sizi sever ve herkes duygulanır, mutlu olur ve hayattan memnun olur. Kişisel olarak konuşursam, yeni bir ülkeye ya da yeni bir orkestraya geldiğimde “farklı kültürü” düşünmeden işimi mümkün olan en üst düzeyde yapıyorum.

Kariyerinizde ulaşmak istediğiniz hedefler var mı?

Önümüzdeki yıllarda, Bangkok'ta Tayland Filarmoni Orkestrası ile tamamı Mahler ve Bruckner'in eserlerinden oluşan bir seri tamamlayacağım. Kuzey Bohemya Filarmoni Orkestrası ile Avrupa turnesine devam edeceğim. Şu anda burada İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ile bulunduğum gibi misafir orkestra şefi olarak, Kuzey Makedonya'da Üsküp'te, Çin'de konserlerim olacak ve İtalya'da opera temsilleri gerçekleştireceğim.

Bu konser, Bruckner'ın 200. doğum yıldönümünü kutlamak amacıyla özel bir konser olacak. Bruckner'ın mirası hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?

Bruckner, Tanrı tarafından seçilen bestecilerin arasında yer alır. Bach, Mozart, Beethoven, Brahms, Schumann, Tchaikovsky, Mahler, Stravinsky, Shostakovich, Dvorak, Janacek, Wagner, Verdi, Puccini ve Rossini ve birkaç diğer besteci gibi, onun dilinin benzersiz, samimi ve tekrarlanamaz olduğu anlamına gelir. Bruckner, hayatının tamamını kilisede Viyana Konservatuvarı'nda öğretim yaparak geçirmiştir. Bu tür bir kişiden ne bekleyebiliriz? Bana göre, kendi bilincine derinlemesine bağlıydı ve dolayısıyla Tanrı ile temas halindeydi. "Kim olduğunu biliyorsanız", demek Tanrı'yı bulduğunuz anlamına gelir ve bundan sonra her şey farklıdır. Ben Bruckner senfonilerini 15 yıldır yönetiyorum ve her seferinde onun partisyonunun sayfasını çevirdiğimde, dilinin güzelliği ve derinliği karşısında şaşkına dönüyorum. IDSO'nun beni 2024 Bruckner yılında 200. doğum yıldönümünü kutlamak için davet etmiş olması benim için bir onur.