n11, logosunu güncelledi

E-ticaret platformu n11, Getir’in satın almasının ardından markanın logosundaki uğur böceği renkleri kırmızı ve siyahtan, mor ve sarı renge geçirdi.

Logosunu ve renklerini yenileyen n11, sloganını da ‘10 üzerinden 11’lik alışveriş’ vurgusu ile değiştirdiğini duyurdu.

Önümüzdeki dönem ile ilgili konuşan n11 CEO’su Nihal Dindar Akın, “n11, Türkiye e-ticaret sektöründe her zaman yenilikçi ve öncü bir oyuncu oldu, bir süredir de büyük bir dönüşümün içerisinde. Bugün dönüşümün ilk çıktıları olan yeni renklerimizi, logomuzu, mottomuzu ve konsept tasarımlarla daha keyifli hale gelen yeni arayüzümüzü kullanıcılarımızla ve iş ortaklarımızla paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kullanıcılarımıza ‘10 üzerinden 11’lik’ bir alışveriş deneyimi sunmak için çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde de yeniliklerimizi duymaya devam edeceksiniz” dedi.