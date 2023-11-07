Ne hayatlar yaşadım ben, kod adım ‘Özgür’

HELİN KAYA

Yeni kitabınız ‘Aşk Ayrılıktan da Acı’ raflarda... Okuru ne bekliyor kitapta?

Pek çok romanımda olduğu gibi, bu öyküde de aşk başrolde... Aşkın olduğu yerde hem mutluluk hem de gözyaşı vardır şüphesiz. Aşktan söz ederken, iki tezat duyguyu birbirinden ayrı düşünmek pek mümkün değil.

Öyküm, aşk ve ölüm acısını aynı anda tatmak zorunda kalan genç bir kadının yeniden hayatını kurma çabası sırasında yaşadıklarını anlatıyor. Kahramanım Leyla’nın acısını ve yasını kalbinden atmaya çalışırken dostluğu, sevgiyi, vefayı ve hatta yeniden aşkı keşfettiği bir yolculuk... Bu sırada bazen en çok istediğimizin aslında bizim için en iyisi olmadığını anladığımız ve yaşamın doğal akışına kendimizi bıraktığımızda mutlu olma ihtimalimizin daha yüksek olduğunu fark etmemizi sağlayan olaylarla zenginleştiğine dair de ufak bir ipucu vereyim.

Günümüz ilişkilerine ayna tutan bir kitap kaleme alma fikri nasıl ortaya çıktı?

Aşk hepimizin tüm hücreleriyle ihtiyaç duyduğu, varlığıyla kendimizi geliştirdiğimiz, yükselttiğimiz çok özel bir duygu. Fakat bazı aşkların sonu vardır, ayrılık gelip çatmıştır ama ısrarla görmemeye, sinyalleri duymamaya çalışırız. İşte bu arafta olma duygusunun yaşattığı panik, kaygı, öfke ve hayal kırıklığı bizim için aslında ayrılığın yaşatacağı travmalardan da ötedir ama kabul etmeyiz. Ve maalesef o zaman aşk bizim için o hep korktuğumuz finalden daha acıtıcı bir hal alır bu duyguyu da ifadesi ediş şekli herkese değişir ama üç aşağı beş yukarı aynıdır. Şahit olduğum o ortak duyguları yazmak istedim.

Kitabın psikolojik anlatısı da yüksek aslında. Okurun hayatına nasıl dokunmayı umuyorsunuz?

Bu kitap bir kendimizle yüzleşme. Yaşattıklarımız ve yaşadıklarımıza yüzleşiyor olacağız en başta. Her ilişkinin dinamiği, kuralları farklıdır. O ilişkide ne kadar mücadele etmek gerektiğini, nerede iplerin koptuğunu, hangi aşamadan sonrasının boşuna bir uğraş olduğunu ancak yaşayan bilir. Benim kitabımın kahramanı ayrılıkla ilgili işaretleri ısrarla görmediği için, yaşadığı acı ve hayal kırıklığı da daha ileri boyutta çıkıyor karşısına. Kötü giden bir şeye veda etmeden, güzelliklere hayatımızda yer açamayız. Önce layığıyla vedalaşmayı bilmeliyiz ki, yeni başlangıçları kucaklayabilelim.

Peki sizin için aşkın tanımı nedir?

Ben aşka değil sevginin gücüne inananlardanım. Temelde sevgi varsa kalıcı olur sürdürülebilir olur. Beğenme, arzulama duygusu yüksekse gelip geçicidir. Sarılmanın gücüne ayrı inanıyorum bir sarılma vardır size her şeyi unutturur bir sarılma vardır kendini belli eder.

İnsan ilişkilerindeki bu karmaşanın sağlıklı bir sürece yönelebilmesi için hangi faktörlerin önemli olduğunu düşünüyorsunuz?

Yüreğinizde heyecan yerine artık sadece kaygı varsa, uykularınız bu kaygılar yüzünden bölünüyorsa, hak ettiğiniz değeri gördüğünüze inanmıyorsanız, dahası kendinizi değersiz hissetmeye başladıysanız ve durmadan onu haklı görmek adına bahaneler üretiyor ama ikna olamıyorsanız o ilişkinin yeniden gözden geçirilme vakti gelmiştir. Bilelim ki, ego yanılır ama kalp asla yanılmaz!

GÖRMEK, DİNLİMİK TECRÜBE ETMEK BESLİYOR BENİ

Meslek hayatınızda birçok sektörden tecrübeye sahipsiniz. Yazar olmak size için ne ifade ediyor?

Ne hayatlar yaşadım ben… Kod adım Özgür. Görmek, dinlemek, gözlemlemek ve tecrübe etmek besliyor beni. Biraz kendimden, biraz etrafımdan gördüklerim içselleştirdiklerim. Söyleyemediğim anlatamadığım her şeyi en iyi ifade etme biçimim yazmak.

Kitaplarınızdaki hikayeleri kaleme alırken nelerden besleniyorsunuz? Size neler ilham veriyor?

Her kitap yazma maceramın öncesinde biraz önce de dediğim gibi; önce kendi tecrübelerimden, tanıdığım, rastladığım ya da benimle paylaşılan hayat deneyimlerinden ilham alıyor, onları ilmek ilmek dokuyup bir hikâyenin parçası yapmaktan keyif duyuyorum. Umarım aynı keyfi okurlarım da yaşar ve her zamanki gibi güzel dönüşlerle karşılaşabilirim.

ÖNCE KİTAP OKUYUCUYA ULAŞSIN

Aşk Ayrılıktan da Acı kitabınızı televizyon dünyası ile buluşturmayı düşünüyor musunuz? Bu hikâye bir dizi veya film olarak karşımıza çıkabilir mi?

İstemez miyim? Bu kitabı yazarken hikayeleri ayrı ayrı yazarken bunu düşünerek bunu arzu ederek yazdım. Umarım olur. Şimdilik böyle bir girişimim olmadı ama biraz daha kitap okuyucuya ulaşsın benim istediğim tepkiler gelmeye başlasın sonrasında bunun üzerine düşüyor olacağım.

ANLATACAK BİR SÜRÜ HİKAYEM BİRİKTİ

Gelecek planlarınızda neler var? Yeni hikayeler, yaşanmışlıklar yolda mı?

Dediğim gibi benim kendimi iyi ifade etme şeklim yazmak. Elimden kağıt, kalem ve bilgisayarımın tuşlarına dokunuş hiç düşmez. Cebimde bir sürü kelime ve anlatacağım hikayeler şimdiden birikti. Ufak ufak notlar alıp yazıyorum.

KÜNYE

Aşk Ayrılıktan da Acı

Özgür Aras

Sayfa 6 yayınevi

216 s.