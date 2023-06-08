Nefes X DeFacto koleksiyonu, düzenlenen lansmanla tanıtıldı

Geometrik desenli kumaşlarla harmanlanan tasarımları ile yaz ayları boyunca plajlarda kadınlara rahatlık sağlayacak olan Nefes X DeFacto Koleksiyonu, İstanbul Feriye’de gerçekleşen lansman ile tanıtıldı.

Rüya Büyüktetik’in ev sahipliğinde gerçekleşen lansmana moda, magazin ve cemiyet dünyasından isimler katıldı.

Aralarında Ceylan Çapa, Feryal Gülman, Merve Toy, Meriç Küçük, Begüm Özer, Burçin Ünaldı, Hilal Özdemir Babacan gibi isimlerinin bulunduğunu etkinlikte, koleksiyon büyük ilgi gördü.

Nefes X DeFacto koleksiyonunda yer alan ve bu yıl yaz modasının öne çıkan parçası olan kaftanlar, aynı desenden tasarlanan mayo ve bikiniler, konukların beğenisini kazandı.