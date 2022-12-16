Neşet Ertaş bir çınar gölgesi hepimize yeter

Necla DALAN

Türk dizi ve sinema sektörü, son yıllarda ciddi bir çıkış yakaladı. Her ne kadar pandemi bu çıkışın hızını düşürse de dijital platformların da katkısıyla sektör yeniden ivme kazandı. Yerli ve yabancı platformlarda Türk filmleri ve dizileri dünya çapında izlenme fırsatı bulurken oyunculara da uluslararası arenanın kapıları açılıyor.

Sektörde son yıllarda yapımcılığını üstlendiği filmlerle olay yaratan isimlerden biri Mustafa Uslu… Ayla, Müslüm, Türk İşi Dondurma, Cep Herkülü Naim, Çiçero gibi filmleriyle ses getiren Uslu, bugünlerde bütün enerjisini “Garip Bülbül Neşet Ertaş” filmine harcıyor.

Uslu bir yandan 23 Aralık’ta vizyona girmesi planlanan filmle ilgili son hazırlıkları yaparken bir yandan da filmle ilgili Ertaş’ın ailesinin açtığı davalar ve bazı sanatçıların filme gösterdiği tepkilerle uğraşıyor.

FİLM PROF. EROL PARLAK'IN KİTABINDAN UYARLANDI

Mustafa Uslu ile sinema sektörünü ve filmlerini konuşmak için buluştuğumuzda doğal olarak ilk sorum Neşet Ertaş’ın hayatını konu filmle ilgili oluyor. Uslu’nun şirketi Dijital Sanatlar’ın çektiği filmin yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak ve Berker Berki oturuyor.

Filmde Neşet Ertaş’ı Ramazan Bağgül, gençliğini Bektaş Dolu canlandırıyor. Mustafa Uslu, Ertaş’ın yaşam hikâyesinin yazılıp, eserlerinin notaya aktarılmasına resmi muvafakat verdiği Prof. Dr. Erol Parlak’ın aynı isimli kitabından uyarlanan filmle ilgili iddialar yüzünden üzgün olduğunu vurguluyor ve başlıyor anlatmaya:

DEĞERLERİMİZ GELECEK NESİLLERE KALSIN İSTİYORUZ

“Biz Usta’nın kemiklerini sızlatacak bir iş için yola çıkmadık. ‘Bozkırın Tezenesi’ olarak tanınan büyük ustanın hayatını en doğru şekilde izleyicilere aktarmak için 5 yıldır bu proje üzerinde çalışıyoruz. Her film yapımcısının bebeğidir ve benim bebeğimi doğmadan öldürmeye çalışıyorlar. Biz Türkiye’nin değerlerini Türk sinemasıyla buluşturmaya çalışıyoruz. Gelecek nesillere kalsın bu değerler istiyoruz. Bizi biz yapan, bizi millet haline dönüştüren değerler, bu isimler. Neşet Usta, bu kıymetli değerlerden en önemlisi ve istiyoruz ki onun da bir filmi olsun, gelecek nesillere kalsın. O da bunu çok isterdi. Ailenin iddia ettiği gibi film çekilmesin diye bir vasiyeti kesinlikle yok… Biz hem eserlerinin hem türkülerinin hem yaşam felsefesinin gelecek nesillere kalması, Anadolu’daki genç ozanlara, abdallara örnek olması için bir eser yapıyoruz. Neşet Ertaş o kadar büyük bir çınar ki gölgesi hepimize yeter. Abdal cemaatleriyle kol kola ilerliyoruz ve bir baş yapıt bırakmaya çalışıyoruz. Çok üzgünüm, ülkemde sanat yapmak bu kadar zor olmamalı. Filmi itibarsızlaştırmalarına izin vermeyeceğiz. Bu film, bir sanat eseri ve bunu kimse engelleyemez. Neşet Ertaş’ın gerçek ailesi Anadolu’dur. Anadolu’da yaşayan ozanlardır. O mirasını ve bütün benliğini Anadolu’daki gariplere bırakmıştır. Biz de bu filmi Anadolu’daki abdallar, teberler, onun yolundan giden, onu kendine düstur, kendine usta bellemiş genç kuşaklar için yapıyoruz. Neşet Ertaş’ın kararı sadece dört kişinin dudağının arasında değildir. Neşet Ertaş, Türkiye›- nin, Anadolu’nun babasıdır. O yüzden de biz yolumuzdan sapmıyoruz. Bugüne kadar bunlara kulak assaydım hiçbir film yapamazdım. Türk halkının kalbine dokunamazdım.”

SIRADA İKİ YENİ PROJE VAR: ZEKİ MÜREN VE BİR UMUT

Mustafa Uslu’ya yeni projelerini soruyorum. Sanat güneşimiz Zeki Müren’in filmini çekmeyi planladığını söylediğinde çok mutlu oluyorum. “Ben biyografileri seviyorum. Mustafa Kemal Atatürk, Neşet Ertaş, Zeki Müren, Aşık Veysel bizi bir arada tutan değerler… Toplumumuzun harçları, ana damarları… Onları gelecek nesillere aktarmamız, anlatmamız lazım. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Yeni projelerim var. Örneğin Zeki Müren filmi gelecek” diyor. Uslu’nun bir diğer projesi ise ‘Bir Umut’Antalya’da ailesinin terk ettiği felçli gence 10 yıl bakan, birçok kez yılın annesi seçilen, Rusya’da kahraman ilan edilen, Rusya Devlet Başkanı Putin’in danışmanın ziyaret edip elini öptüğü Gülsüm Kabadayı’nın hikayesini anlatacak bu filmde…

TÜRK FİLMLERİ KAPIKULE’Yİ GEÇEMEZDİ PAPA AYLA’YI İZLERKEN AĞLADI

Mustafa Uslu, son dönemde Türk dizileri ve filmlerinin yurt dışında ilgi görmesine katkıda bulunmaktan gurur duyduklarını anlatıyor ve ekliyor: “Bu konuda Ayla filmi ile gurur duyuyoruz. İsrail ve Ermenistan dışında bütün ülkelerde yayınlandı. Şu anda Endonezya ve Malezya’da izleniyor. Dramada Müslüm ve Ayla filmleri Avrupa’da seyirci rekoru kırdı. Ayla, BM askeri güçlerine gösteriliyor. Unesco amblemlerini kullanmamıza izin verdi. Papa Ayla’yı izlerken ağladı… Tokyo Olimpiyatları’nda çocuklara Naim filmi izletildi. Öte yandan filmlerimizle oyuncularımıza da uluslararası bir kapı açıyoruz.”

İKİZLER MÜSLÜM ŞARKISIYLA UYUYORDU

Mustafa Uslu, oyuncu Sinem Uslu ile evli… Müslüm filminin montajını yaparken eşinin hamile olduğunu söyleyen Uslu, bir anısını şöyle anlatıyor: “Montajı evde bile yapıyordum. İkizler doğdu, uyuyamadıkları zaman Müslüm Gürses’ten ‘Kaç kadeh kırıldı’ şarkısını çalıyorduk, hemen uyuyorlardı.”