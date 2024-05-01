O bir hiper Çinli: GAC Aion Hyper SSR

Okan ALTAN

Çinli GAC Grubu’nun elektrikli araç üreticisi Aion’un ultra lüks ve yüksek performanslı modelleri için yarattığı Hyper markası, 2026 yılından itibaren tamamen katı hal bataryalı 1.000 kilometre menzilli otomobiller üretmek üzere, kilogram başına 400Wh kapasiteli solid-state hedeflerine ulaşarak, Ar-Ge çalışmalarını tamamladıklarını açıkladı.

Katı hal pil tekniği, yanıcı sıvı elektrolitler kullanan geleneksel lityum iyon bataryalarla karşılaştırıldığında daha fazla güvenlik, daha uzun kullanım ömrü ve daha hızlı şarj sağlıyor. Ancak hammadde bulunabilirliğindeki zorluklar, karmaşık üretim süreçleri ve yüksek maliyetleri, şu ana kadar seri üretime geçmesine engeldi…

Fakat, sadece volüm markaları değil, premium ve hatta süper spor otomobil üreticileriyle rekabete giren Çinli markalar, gelecekte de fark yaratabilmek için olabilecek en ‘doğru’ elektrikli araç tekniğine önceden hazırlanıyorlar. Üstelik üretime başladıkları hiper klasman modeller için de en gelişmiş batarya ve e-motor teknolojilerine muhtaçlar.

Çin’de az sayıdaki özel yatırımcının otomobil gruplarından başka, aslında tüm otomobil üreticileri devlete ait diyebiliriz. Bunların arasında geçmişte Changfeng, Denway, Gonow markalarını bünyesine alarak yılda 3 milyonluk üretimiyle beşinci büyük grup olan, bu yıl 70 yaşına basan Guangzhou Automobile Group GAC var. Trumpchi markasıyla Toyota ve Honda’nın da Çin üretimlerini yapan marka, tam elektrikli otomobiller için ayrıca Aion ve Hycan markalarını yaratıp BEV prodüksiyon kapasitesini 1 milyona çıkarmaya çalışıyor.

Bu arada yükselttiği tam elektrikli niteliklerini de tüm dünyaya göstermek için ayrıca Hyper diye lüks ve süper otomobil alt markası ortaya çıkardı. HT ile Model X ve GT ile Model S’in karşısına çıkan GAC Aion Hyper, Tesla’nın hiper modeli Roadster’a da zirve modeli Super Sport Race SSR ile cevap vererek, boy gösteriyor.

0-100 km/h hızlanması 2,3 saniyelik arkadan itişli giriş versiyonunun üzerine akselerasyonu 2 saniyenin altına inme iddiasındaki dört çekerli SSR Sprint ve Ultimate sürümünü hazırlayan Hyper, bu iki kişilik ekstrem hız makinesinin 2650 mm dingil mesafesi üstündeki uzunluğunu 4556, genişliğini 1988 ve yüksekliğini de 1230 mm olarak sınırlamış.

3 e-motorunun toplam tahrik gücü 900 kW ve maksimum torku da 1230 Nm olarak belirlenirken, şu anki 74,69 kWh kapasiteli NMC lityum bataryasıyla 506 km menzil açıklıyor. Uslu kullanımda enerji tüketiminin 16,7 kWh/100 km olacağını da belirten GAC mühendisleri, 900 V’lik yüksek gerilim platformunda düşük sıcaklıkta ısıtma fonksiyonunu da unutmamışlar.

TEKNOLOJİK SANAT ESERİ

Çift yönlü yüksek güçlü şarj ve deşarj kabiliyetli bu SSR’ın pist sürüşleri için özel ayarlanmış şasi ve pist için aktif aerodinamik parçaları da, bildiğimiz tüm modern Avrupalı egzotiklerden farksız. Elektrikli kelebek kanadı çerçevesiz Sky kapılarının dramatik açılışı, elektrikli bagaj kapağı, yan kapılarda temperli pencere camı, önde ses geçirmez yeşil ve arkada gri cam, kemiksiz akıllı ön silecek, elektrikli arka kanat, kabin içinin genelinde Bentley’ler gibi vegan deri döşeme ve kaplamalar, ısıtmalı ve havalandırmalı anatomik koltuklar, halı ve tavanda süet döşeme, 14,6 ve 8,88 inç ekranlı ADiGO akıllı kokpit sistemi, geri vites radarı, 360 panoramik görüntü ve Hi-End audio sistemi gibi eksiksiz donanımı da Brabus modifikasyonlarını hatırlatıyor. AutoHold otomatik park etme, elektronik kontrollü HBA güç destekli fren sistemi, ayarlanabilir oranlı CRBS frenleme enerjisi geri kazanımı, HHC yokuşta kalkış destek sistemi, ABS+EBD+TCS, fiziksel düğmeyle ESP işlevinin devre dışı bırakılması da, BMW M’ler gibi… Kaza anında yüksek voltajlı elektriğin çarpışmayı kesme işlevi, lastik basıncı izleme TPMS, OTA güncelleme ve yükseltme işlevleri de Volvo güvenlik ekipmanını akla getiriyor.

Gövdesinin tamamını uçak sınıfı otoklav kalıplama işlemi kullanarak yüksek mukavemetli karbon fiberden yapan kompozit ustası HRC’nin geliştirmiş olması, kokpitinin havacılık dünyasından ilham alınarak tasarlanması, otomobilin kontrollerine kadar uzanan açıkta duran boru şeklindeki yapıları, biraz minimalist görünse de teknolojisini gizlememesi, geçen ayki Bangkok Motor Show’da hayranlıkla incelediğim özellikleriydi…

Tesla Model S Plaid’i sollamaya çıkan Hyper SSR, %100 CF yapısıyla güvenliğini korurken ve ağırlığını da azaltıp en iyi performans için mühendislik sınırlarını zorlamış. Downforce’u artıran difüzörü tekerlek kemerleri ile pürüzsüz ve düz yan profili de, bilimsel ve teknolojik bir sanat eseri ‘hava’sında…

Sprint’i 1,39 milyon Yuan yani 190.000 USD ve Ultimate için 1,68 milyon Yuan yani yaklaşık 230.000 USD fiyat etiketleriyle, 2 vitesli şanzımanla menzili artıran şarj sürelerini azaltan silisyum karbür çiplere sahip olmasıyla %94,5 elektrikli tahrik sistem verimliliğiyle 10,5kW/kg güç ağırlık değeriyle diğer ünlü SuperSport’larla kolaylıkla yarışacak olan Hyper SSR, 410 km/h hıza çıkabilen Shenzhou roketine benzetiliyor.

Çin’in zaten işgale başladığı segmentlerle yetineceğini düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Çinliler mükemmel hiper araba tarifini de bularak, çekici agresif stil, aerodinamik tasarım, rakiplere kıyasla düşük fiyatla Hyper SSR gibi kozlarla Avrupalı hiper otomobillere ciddi baş ağrısı yaşatacaklar.