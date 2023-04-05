Ödeme seçenekleri iletişim stratejilerine taşınıyor

Fatoş BOZKUŞ

E-ticarette esnek ödeme seçenekleri sunulması şirketleri rekabette ayrıştıran unsurlardan biri oldu. Bu nedenle son dönemde pek çok markayı yeni ödeme yöntemlerini anlattıkları reklamlarla mecralarda görmeye başladık.

Alışveriş çevrimiçine kaydıkça, şirketler özellikle e-ticaret alanında ödeme stratejilerini bir gelir hızlandırıcıya dönüştürebileceklerini fark etti. Bu da yatırımları ve iş birliklerini artırarak yeni ödeme seçenekleri sunulmasını beraberinde getirdi.

Aslında her şey tüketicilerin, yüksek fiyat ve ödeme seçeneklerinin olmaması nedeniyle alışverişi tamamlamadan sepeti terk ettiğinin fark edilmesiyle başladı. Son birkaç yıldır özellikle mevcut ekonomik koşullar nedeniyle tüketiciler esnek ödeme seçenekleri sunulmasını bekler oldu. Şirketler de bu kapsamda müşteri yolculukları oluşturmaya daha fazla yatırım yapmaya ve farklı ödeme yöntemlerini bir arada sunmaya gayret etti. Beklentiler doğrultusunda hayatımıza giren ve bu anlamda son yıllarda öne çıkan ödeme yöntemlerinden biri de ‘Şimdi Al Sonra Öde (BNPL)’ oldu.

Bu ödeme yöntemini öne çıkartan ise, tüketicilerin büyük satın alımlarını zaman içinde parçalara ayırmasına, taksitle ödeme imkanı sunmasına ve böylece karar verme sürecindeki baskıyı hafifletmesine olanak sağlamasıydı. BNPL, tüketiciye sağladığı avantajların yanında işletmelere ise artan dönüşüm oranları, daha iyi satış ve satın alma limitinde artış da getiriyor.

Eskiden fiyat avantajı, kolaylık, farklı teslimat modelleri üzerine iletişim yapan e-ticaret şirketleri, yaşam maliyetindeki artışın, satın alma alışkanlıklarını doğrudan etkilediği, farklı ödeme seçenekleri sunmanın giderek önem kazandığı bu dönemde ödeme seçenekleriyle ilgili iletişim yapmaya başladı. BİM ve Hepsiburada bu konudaki iletişimlerini televizyona taşıyan markalar oldu. Önümüzdeki dönemde diğer markalar da bu alanda rekabete dahil olacaktır.

DÜNYA REKLAMVERENLERİ SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME TEMASIYLA İSTANBUL'DA

Dünya Reklamverenler Federasyonu (WFA) iş birliğiyle 2009 yılından bu yana her sene dünyanın farklı bir şehrinde gerçekleştirilen Küresel Pazarlama Konferansı, Reklamverenler Derneği iş birliğiyle ikinci kez İstanbul’da düzenlenecek. 27 Nisan 2023 tarihinde Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenecek konferansta 30’un üzerinde üst düzey konuşmacı yer alacak. Yeşil konferans olma hedefi olan ve “Sürdürülebilir Büyüme” ana teması çerçevesinde yapılacak konferansta etkin iş ortaklıkları, pazarlama endüstrisinin yarattığı etki ve değerin ölçümü, yapay zekanın, yeni teknolojilerin endüstride etkin kullanımı ve pazarlamanın süper gücü olarak nitelendirilen yaratıcılık konuları ele alınacak. Etkinlik süresince oluşacak fazla gıdalar, tüm organik ve dönüştürülebilir atıklar toplanıp döngüsel ekonomiye kazandırılacak. Alanında uzman partnerlerle yapılacak iş birlikleri ile etkinliğin çevreye olan etkisi minimize edilecek.