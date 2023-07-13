Ödüllü işlerin sırrı ne?

PAZARLAMA İLETİŞİMİ - FATOŞ BOZKUŞ

Dünyanın en büyük iletişim holdingi WPP çatısı altında yer alan dijital iletişim ajansı Wunderman ve reklam ajansı J.Walter Thompson, 2019'da birleşme yolculuğunu tamamlayarak, o tarihten bu yana ülkemizde de Wunderman Thompson Türkiye adıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

Entegre iletişim, dijital müşteri deneyimi, data analizi ve CRM servisleriyle hızlı büyümesine devam eden ajans son bir yıldır ulusal ve uluslararası önemli reklam ve yaratıcılık organizasyonlarından aldığı ödüllerle de dikkati çekiyor.

Bu yıl 70'incisi düzenlenen Cannes Lions Uluslararası Yaratıcılık Festivali'nde de Türkiye'den ödül alan tek ajans olan Wunderman Thompson, 'İs That Heinz?' işiyle hem Brand Experience&Activation kategorisinde hem de Creative B2B'de Bronz Aslan'a layık görüldü.

Mayıs 2022'den bu yana Wunderman Thompson Türkiye'de CEO koltuğunda oturan Ayşegül Bahçıvanoğlu ile geçen hafta konuşma fırsatımız oldu.

Görevinde bir yılı geride bırakan ve bu süreçte yeni normalin oluşturulmasından yeni müşteri kazanımına kadar farklı konulara odaklanan Bahçıvanoğlu bu görevinde, yönetim danışmanlığı, perakende ve finans sektörlerinde 20 yılı aşkın deneyiminin avantajını da kullanıyor.

“YARATICI KASLARIMIZLA STRATEJİ ÖRÜYORUZ”

Pazarlama stratejileri, dijital transformasyon ve büyük veri analitiğini yaratıcılıkla bir araya getiren yeni nesil bir ajans olan Wunderman Thompson Türkiye'nin müşteri ve pazarı iyi okumak, iç görüleri doğru anlamlandırıp bunu yaratıcı şekilde projelendirme kabiliyetinin yüksek olduğunun altını çizen Bahçıvanoğlu, Heinz için yapılan projenin başarısını da buna bağlıyor.

“Biz yaratıcı kaslarımızla stratejiyi örüyoruz” diye konuşan Bahçıvanoğlu, önümüzdeki dönemde yoğun bir takvimleri olduğundan bahsediyor. Bu yıl da yeni müşteri kazanımı ve mevcut müşterilerinde ek iş yaratma hedefleri olduğuna değinen Bahçıvanoğlu, müşterileriyle data kullanımı ve pazarlama teknolojilerini daha çok konuşmaya başladıklarını anlatıyor.

Müşterileri için yapay zeka temelli projeler üzerine çalıştıklarını da söyleyen Bahçıvanoğlu, yılın son çeyreğinde tüketicinin hayatına dokunacak işler göreceğimizin de sinyallerini veriyor.

Bugün 100'ün üzerinde kişinin çalıştığı ajansı geçen yılın üzerinde büyüme ile kapatmak da Bahçıvanoğlu'nun bir başka hedefi.