Olimpiyatların en veganına hazır olun!

ŞEBNEM TURHAN

Paris 2024 Yaz Olimpiyatları için geri sayım sürüyor. 26 Temmuz’da Fransa’nın başkenti Paris’te başlayacak olan olimpiyatlar geçmiş olimpiyatların hepsinden daha vegan dostu olacak. Paris 2024 Olimpiyatları'nda bitkisel gıda tüketiminin önceki yıllara kıyasla iki katına çıkması bekleniyor.

Bu yılki olimpiyat oyunların organizatörleri, etkinliğin genel karbon ayak izini yüzde 50 oranında azaltmayı hedefliyor ve buna yemekler de dahil. Bu hedefe ulaşmak için, Atletler Köyü restoranındaki yiyeceklerin yüzde 33'ü ayrıca genel halk için atıştırmalıkların yüzde 60'ı bitki bazlı olacak.

Paris 2024 Başkanı Tony Estanguet yaptığı bir açıklamada, “Projenin başlangıcından bu yana, Paris 2024 Oyunları'nın çevresel bir bakış açısıyla daha sorumlu bir beslenme biçimini keşfetmek ve tanıtmak için bir fırsat olmasını istedik. Sporculardan, gönüllülerden ve işbirlikçilerden seyircilere ve medyaya kadar herkes oyunlar sırasında daha bitki bazlı bir diyeti deneyebilecek” dedi.

ET DÜŞKÜNÜ FRANSA’DA ÖNEMLİ BİR ADIM

Toplamda, Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları süresince yaklaşık 13 milyon öğün servis edilecek. Bunlardan kaçının vejetaryen değil de vegan olacağını henüz bilmesek de, menüler henüz son halini almamışken, bu haber geleneksel olarak et düşkünü Fransa'da önemli bir adım olarak görülüyor.

Bitki bazlı gıda tedarikinin merkezinde, alanında Fransız liderlerden biri olan Nestlé'ye ait Garden Gourmet yer alacak ve ürünlerini sporculardan seyircilere ve personele kadar herkese sunacak. Şirketin vejetaryen yemeklerinin yanı sıra mevcut ürün yelpazesinde burger, falafel, nugget, fileto ve bitki bazlı ‘ton balığı’ gibi tamamen vegan seçenekler de bulunuyor. Bu nedenle, bunlardan herhangi birinin son olimpiyat menülerine girip girmeyeceğini görmek için bekleyeceğiz.

Food France-Garden Gourmet Başkanı Marco Zanchi, Plant Based News’e, “Garden Gourmet’nin Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın resmi destekçisi olması önemli bir başarıdır. Bu ortaklık yalnızca bitki bazlı ürünleri tanıtmak için harika bir platform değil, aynı zamanda daha bitki bazlı ve sürdürülebilir bir diyetin benimsenmesini teşvik etmeyi de amaçlıyor” diye konuştu.

WIMBELDON KLASİĞİNE ÖZEL BİR DOKUNUŞ

Öte yandan olimpiyatlar öncesinde İngiltere’de dünyanın en büyük tenis etkinliği Wimbeldon’da da çok güzel işlere imza atıldı. Wimbledon, karbon emisyonlarını azaltmak amacıyla bitki bazlı gıda seçeneklerini genişletti. Uzun süredir Wimbeldon’da servis edilen İngiliz keki Victoria’nın tarifi değiştirilerek seyircilerin ve oyuncuların tadını çıkarması için bitki bazlı versiyonu sunuldu.

Wimbledon’daki yemek şirketleri, geleneksel olarak kekin arasına reçel ve krema konularak yapılan Victoria kekindeki süt içeriklerini Flora ezmesi ve Hindistan cevizi kremasıyla değiştirdiler. Bu hamle, Wimbledon ev sahibi All England Club’ın 2030'a kadar faaliyetlerinde net sıfır emisyona ulaşma planının bir parçası.

All England Club’ın baş şefi Adam Fargin, The Guardian’a, “Bence bu değişiklikleri lezzete göre de yaptığımızı belirtmek gerçekten önemli. Bitki bazlı Victoria’nın tadının herhangi bir Victoria kek kadar iyi olduğuna inanıyoruz ve bu yüzden de bunu bitki bazlı servis etmek istedik” dedi. Wimbledon’daki süitler artık Victoria kekinin yanı sıra çeşitli bitki bazlı yemekler de servis ediyor. Menüler ayrıca düşük karbonlu yiyecek seçeneklerini vurguluyor ve muzlu kekler de yiyecek israfını azaltmak için muz kabukları kullanılarak yapılıyor.