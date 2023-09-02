Öncel: “Çocukların ihtiyaçlarını erteleyemezsiniz”

ÖZGE YAVUZ

Perakende sektörünün en çok ciro yaptığı dönemlerden biri geldi; okul öncesi alışveriş… Pekçok marka kampanyalarını devreye aldı, bu dönem için özel ürünler üretti. Ancak şu anda içinde bulunduğumuz enflasyonist dönemde, ebeveynler alışverişten çok artan konut kiralarına, okul taksitlerine, servis ücretlerine ve fiyatı katlanan kırtasiye alımlarına odaklanmış durumda. Giyim-kuşam için geriye kalan bütçeler kısılırken, yine de bu alışverişin yapılması kaçınılmaz. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, çocuklara yönelik alışverişin ertelenemeyen giderler arasında olduğunu belirterek, “Her aile kendi bütçesine göre alışveriş yapacak. Ancak ucuz fiyatlı satışa odaklanan markaların bu dönem daha popüler olacağını söylemek gerek” diyor. Öncel’le okul öncesi kısa bir söyleşi…

Okul öncesi alışverişte nasıl bir hava esiyor bugünlerde?

Okul aidatları, servis ücretleri gibi zorunlu harcamaları konuşuyor herkes. Fiyatlarda çok yüksek bir artış var. Servis, okul ücretlerinden sonra kırtasiye geliyor. Kırtasiye malzemelerinde de geçen yıla göre artışlar olduğunu gözlemliyoruz. Sonra da giyim harcamaları geliyor. O bakımdan ailelerin bütçelerinde çok büyük açıklar var şu an.

Daha çok hangi fiyat aralığına ilgi var?

Segmentasyon konusunda, her gelir grubunun kendi alışkın olduğu markalara ürün gruplarına harcama yaptığını biliyoruz. Ama çocukların çabuk büyümesi ve hızlı tüketmeleri sebebiyle ebeveynler daha uygun fiyatlı ürünlere yönelecekler. Fiyatlar çok artış gösteriyor pekçok sektörde. BMD üyelerinin faaliyet gösterdiği alanlarda daha öncesinin ucuz markalarına daha fazla yönelim olacağı kesin.

Peki bu yıl satışlar geçen yıla oranla nasıl gidiyor?

Satışlarda durgunluk olduğunu gözlemlemiyoruz.

Taksitli satışlara olan ilgi artıyor mu?

Taksit satışlar tüketicilerin ve perakendecilerin cam simidi. Önümüzdeki günlerde olası bir sınırlama gibi uygulamaların olmamaması gerektiğini söylüyoruz.

Ayakkabı-terlikte satışlar nasıl?

Hareketli gidiyor. Çünkü çocukların ihtiyaçlarını erteleyemezsiniz. Alacaksınız, hangi fiyata yetiyorsa bütçeniz almak durumundasınız. Belki evdeki koltuğu değiştiremezsiniz ama çocuğunuza kıyafet almak zorundasınızdır.

Son olarak genel tabloyu nasıl değerlendirirsiniz?

Geçen seneyle aynı paralellikte devam ettiğini gözlüyoruz. Bahsettiğim gibi, harcamalarda önce çocuk, sonra kadın sonra da erkek gelir. Ancak tekrar belirtmeliyim ki, konutta kira artışı, okul taksitleri, servis ücretleri aileleri epey zorluyor.