Onur, şeref ve başarıya dört nala!

Derin Avcı

Yer: İstanbul Veliefendi Hipodromu… Pist ve Mesafe: Çim Pist - 2.400 Metre… Tarih: 30 Haziran Pazar saat 17:15… Türkiye'deki at yarışları arasında büyük bir prestije ve özel bir öneme sahip olan yarış Gazi Koşusu’na geri sayım başladı…

Peki 1927 yılından itibaren her yıl düzenlenen bu adrenalin dolu koşuyu diğer yarışlardan ayıran ne? En temel farkı, üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında yalnızca bir kere koşabilmeleri… Haliyle burada yarışmak ve kazanmak, at sahipleri için büyük bir onur ve şeref kaynağı…

Bu yılın favorileri ile ilerleyelim: Zafere dört nala koşması beklenen safkanlar arasında daha önce bu yarışı tam 7 kez üst üste kazanmış jokey Ahmet Çelik’in tercihi ‘Son of Cooger’, Ankara’da G2 Mehmet Akif Ersoy Koşusu galibi olan ‘Severus Snape’, dişi atlar arasında dikkat çeken ‘Mangusta’ ve erkek tay deneme galibi olan ‘Madras’ dikkat çekiyor… Birincilik Ödülü tam tamına 13.5 Milyon TL. Birinci gelen safkanın yetiştiricisine ödül ise 2 Milyon TL.

İlk yarışın galibi: Neriman

Prestijli yarışın tarihçesine bakarsak… Temelleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğindeki çalışmalarla atıldı. Öncesinde Anadolu’da at yarışlarının tarihi 1864 yılına kadar iniyor, ancak düzenli bir yarış takvimi yok… Atatürk, bu sporu geliştirmek için 1920 yılında Ankara’da bir at yarışı düzenlenmesini ister. Bunun üzerine devlet eliyle yurttaki at ırkını bir an önce ıslah etmek, at sayısını çoğaltmak ve atçılığın yayılmasını sağlamak için Cumhuriyet Dönemi’nin ilk harası, 1924 yılında Bursa Karacabey Çiftliğinde kuruldu. Ayrıca, Atatürk’ün yol göstericiliği ile 1926 yılında Başvekâlete bağlı ‘Yüksek Yarış ve Islah Encümeni’ oluşturuldu. Encümen, her yıl tekrarlanacak bir koşu programı hazırladı. 1927'de ise Avrupa'dan getirilen safkan İngiliz yarış atlarıyla birlikte at yarışlarına düzen kazandırıldı. Atatürk'ün, modern bir başkentte at yarışlarının düzenlenmesi gerektiğine inanmasıyla, devlet adamlarının ve önde gelen kişilerin atçılıkla ilgilenmelerini teşvik etti ve yurt dışından getirilen atları satın aldı. 1927’de Gazi Koşusu için hazırlıklar başladı ve yarışın yapılacağı yer olarak Bahçelievler'e giden yol üzerindeki Tayyare Meydanı seçildi. İlk Gazi Koşusu, 3 Haziran 1927 tarihinde yapıldı ve Ali Muhittin Hacıbekir Bey'in ‘Neriman’ adlı atı birinci oldu.

En iyi dereceler

Gazi Koşusu’nun en iyi derecesi 2’26.22 ile 1996 yılında Özdemir Atman’ın ‘Bold Pilot’ isimli safkanına ait… 1927’den itibaren yaşanan süreçte Gazi Koşusu’nu en fazla kazanma başarısını gösteren eküri, toplam 13 kez ile Eliyeşil Eküri­si’dir. Yine Eliyeşil Ekürisi, 1971-1973 yıllarında ‘Minimo’, ‘Akkor’ ve ‘Karayel adlı safkanlarla 3 kez arka arkaya birinciliği kazanmayı başarmıştır. Jokey Mümin Çılgın ise, 9 defa aldığı birincilikle ‘En Çok Gazi Koşusu Kazanan Jokey’ unvanına sahip… Onu yedi kez kupayı kaldıran Ekren Kurt ve Ahmet Çelik takip ediyor.

Şadi Çalık’ın imzası

Türk yarışçılığının en önemli yarışması olan Gazi Koşusu’nun armağanı, 1979 yılında kaybettiğimiz ünlü heykeltıraş Prof. Dr. Şadi Çalık’ın eseri olan, som gümüşten yapılmış, Atatürk’ün at üzerindeki heykelciğidir. 1970 yılından itibaren Gazi Koşusu birincilerine verilmeğe başlanan bu heykelciği ilk kez, ‘Sadettin’ isimli safkanın sahibi Sadun Atığ aldı.

Gazi Koşusu Rekorları

Seyirci Rekoru

40.000, 20 Haziran 2022, 96. Gazi Koşusu

En İyi Derece

Bold Pilot - 2.26.22

1996 yılı 70. Gazi Koşusu

En Çok Kazanan 5 Jokey

1. Mümin Çılgın - 9

2. Ekrem Kurt - 7

3. Ahmet Çelik - 7

4. Halis Karataş - 6

5. Ertul Cankılıç - 4

En Çok Kazanan Eküri:

Eliyeşil Ekürisi – 13 Kez

En Çok Üst Üste Kazanan Jokey

Ahmet Çelik - 7 Kez