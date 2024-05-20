Aslı Barış

İlk defa bir markayla birlikte kapsül koleksiyon yaratıyorsunuz. Bu işbirliği nasıl şekillendi?

Elie Saab Jr: Elie Saab ve İpekyol arasındaki iş birliği projesi, Elie Saab markasının erişimini genişletmek ve ürün yelpazesini çeşitlendirmek için stratejik bir hamle olarak başladı. Bir lüks marka olarak, markamızın özünü korurken daha geniş bir kitleye hitap edebilecek yeni ürün serileri geliştirmeyi amaçladık. İpekyol bize teklif getirdiğinde, üzerinde konuştuğumuzda anladık ki bu proje için ortak bir vizyona sahibiz . Birlikte çalışmak, hedeflediğimiz yönü doğru bir şekilde temsil ettikleri için bir zevkti. Markamızı anlama ve vizyonumuzla uyum sağlama yetenekleri, iş birliğini keyifli ve verimli hale getirdi.

Uğur Ayaydın: Global moda sahnesinin köklü oyuncularından ELIE SAAB ile iş birliği yapmak, markamızın takipçileri için büyük bir heyecan kaynağı oluşturuyor. Bu iş birliğimiz İlkbahar-Yaz sezonu için bir Kapsül Koleksiyon hazırlamayı kapsıyordu, daha sonrası için henüz bir planlamamız bulunmuyor ancak hiç olmayacağı anlamına gelmiyor. Bu iş birlikleri Ipekyol’da bir gelenek ve sektörde de ilk başlatan markayız. Tasarımcı, popstar ve marka iş birliği örnekleri oldukça fazla. Ipekyol olarak tasarımcı iş birlikleri hayata geçirmekten büyük keyif aldığımız projelerin başında geliyor. Bu anlamda global bir moda oyuncusu ile yan yana gelmeyi uzun süredir hayal ediyorduk. Nihayetinde 2024 İlkbahar – Yaz Sezonunda iki markanın köklü mirasını yansıtan ELIE SAAB x IPEKYOL Kapsül Koleksiyonu’nu hayata geçirdik. Koleksiyonun hazırlık sürecinde kreatif ekiplerimiz sık sık bir araya geldi ve sınırlı sayıda üretilen, 40 parçadan oluşan iddialı bir koleksiyona imza attık.

Peki bu işbirliğinin devamı gelecek mi, önümüzdeki günlerde yeni sürprizler olacak mı?

U.A: Ipekyol’da hazır giyim, çanta, ayakkabı ve aksesuar koleksiyonlarımızın yanı sıra, ilk kez plaj giyim ve ev kozmetiği gibi yeni farklı kategorilere yöneldik. Rekabet avantajını sürdürebilmek için ürün ve hizmetlerimizde sürekli yeniliklere odaklanıyor markamız altında her geçen gün alt kategorilerimizi artırıyor yeni iş birlikleri ile müşteri portföyümüzü daha da genişletiyoruz.

Müşterimize mağazaya girdiğinde ihtiyacı olan diğer kategorilerde de ürün satın alma imkanı ile cevap verme stratejisinde adım adım ilerliyoruz. Müşterilerimiz hediye almak istediğinde de farklı fiyat kategorilerinde satın alabileceği çeşitli ürünler sunarak müşteri beklentilerini karşılamak istiyoruz. Ev kozmetiğinde iyi bir ivme yakaladık ve bunu parfüm ve kozmetik ürünlerle sürdürmeyi amaçlıyoruz. Aksesuar tarafındaki büyümemizi Eylül veya Ekim ayında açacağımız sadece aksesuar satan mağazalarla taçlandırmayı planlıyoruz. Çanta ve ayakkabı satışlarındaki %13-14 lük payı önümüzdeki dönemde % 20’lere taşımayı hedefliyoruz. Grup olarak büyük ilkleri seviyoruz bundan sonra da ilkler olacaktır.

ELIE SAAB GROUP'un CEO'su olarak devraldığınız 2019 yılından beri küresel ölçekte birçok zorlukla karşılaştınız. Pandemi bunlardan biriydi... Bu dönem moda ve lüks sektörünü nasıl şekillendirdi sizce?

E.S: ELIE SAAB'ta CEO olduktan sonra, dediğiniz gibi küresel ölçekte birçok zorlukla karşılaştım ve pandemi bunlardan biri olarak öne çıktı. Pandemi önemli bir sınav oluşturdu, ancak başa çıkmayı başardık. Moda ve lüks sektöründe zorluklar her zaman mevcut, ve pandemi bunlardan sadece biriydi. Sürekli olarak uyum sağlamak ve bu engelleri aşmak için yenilikçi yollar bulmak zorunda kaldık.

Benzer bir soruyu size de yöneltmek isterim. Moda endüstrisi için zorlu dönemler geride kalırken, Ipekyol Group üç markasıyla büyüme atağını sürdürüyor. 2024 yılı için hedefleriniz neler?

U.A: 2024 için hedeflerimizi belirlerken; hükümetin enflasyonla mücadele kapsamında aldığı kredi kartı taksitlerini azaltma gibi önlemler ve hane halkı gıda ve barınma payının artması gibi etkenler sebebiyle hazır giyime ayrılacak payın düşük olacağını öngörmüştük. İlk çeyrek için hedeflerimize ulaştık, seçim sonrası piyasalarda daralma beklenmesine rağmen turizm sezonunun başlamasıyla yabancı turistin alışveriş davranışlarıyla yılı iyi kapatabileceğimize inanıyoruz.

Ortadoğu, Türki Cumhuriyetleri, Rusya ve Mısır dahil olmak üzere toplam 13 ülkede ürünlerimiz satılıyor. Öncelikle var olduğumuz ülkelerde, hem franchise hem de yönetimi tamamen kendimize ait olacak şekilde yeni mağazalar açarak, dengeli ve sağlıklı bir şekilde büyümeyi hedefliyoruz. Fas’da mağaza açma konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Rusya’da ki varlığımızı ileride daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. %80 büyümeyi öngörüyoruz.

Babamla çalışmak bir ayrıcalık

Sakin lüks trendi hakkında ne düşünüyorsunuz? Maksimalizme olan ilginin azalacağını düşünüyor musunuz?

E.S: Sakin lüks kavramı her zaman var olmuştur; kalite, zanaatkarlık ve zamansızlığı vurgulamaktadır. Ancak, şimdiye kadar hiç olmadığı kadar çok insanın bu trendi benimsediğini görüyoruz. Bu yaşam tarzı seçiminin devam etmesi bekleniyor, çünkü birçok insan için bir yaşam biçimi haline geldi. Daha çok duyulsa da, hala temel değerlerini ve vizyonunu koruyor.

Babanız efsanevi bir tasarımcı… Onunla birlikte çalışmak nasıl bir his?

E.S: Bay Saab ile, yani babamla çalışmak gerçekten bir ayrıcalık. O, hem kişisel hem de profesyonel olarak birçok kişiye, beni de dahil ederek, ilham veriyor. O sadece bir rol model değil, aynı zamanda izlenecek bir örnek. CEO rolünü üstlenmek zorluklar taşıyor, ancak aynı zamanda inanılmaz derecede ödüllendirici. Fikir alışverişinde bulunuyoruz ve ortak bir vizyon paylaşıyoruz, bu da deneyimi hem zenginleştirici hem de keyifli kılıyor.