Pandora, ‘Be Love’ kampanyasını duyurdu

Pandora, içsel güvenin bir ifadesi olarak başlattığı yeni kampanyası Be Love’u duyurdu. Be Love kampanyası, altın, gümüş, 14 ayar altın kaplama ve murano cam ile üretilen ve elde tamamlanan Pandora tasarımlarıyla hayat buluyor.

Be Love, Pandora'nın glonbal marka elçilerinden şarkı ve söz yazarı kardeşler Chloe ve Halle Bailey ile oyuncu, yazar ve aktivist Selma Blair’i de duyuruyor. Kampanya kapsamında bu isimlere Sasha Pivovarova, Aviana McClish ve Colin Alexander, Jocelyn Corona, Saiyan Marley, Yumi Nu, Salem Mitchell, Thara ile Meghan Collison ve Jack Spencer gibi birçok yetenek de eşlik ediyor.

Kampanyaya ilişkin açıklama yapan Pandora'nın CMO'su MC Mary Carmen Gasco-Buisson, "Pandora için aşk takvimdeki bir günden daha fazlası - çok daha kişisel ve kapsayıcı. Be Love’un özü, aşkın her birimizle başlayıp hayatlarımızı şekillendirmemizle vücut bulması. Be Love ile insanların aşklarına kulak vererek marka amacımızı hayata geçiriyoruz. Yeni marka elçilerimiz Chloe Bailey, Halle Bailey ve Selma Blair tarafından somutlaştırılıyor. Mücevherlerimiz sadece özel anlarımız için ustalıkla üretilmekle kalmıyor, aynı zamanda sevdiğimiz insanları, anıları, yerleri, ilgi alanlarını ve hayalleri paylaşmak ve anmak için de bir araç.” şeklinde konuştu.

Be Love için ‘To Love Somebody’ yeniden yorumlandı

Be Love’un "Lived Love" konseptiyle çekilen videosunun yönetmenliğini Akademi Ödülü adayı Sophia Nahli Allison ile iki kez Grammy Ödülü kazanan yönetici prodüktör Melina Matsoukas üstleniyor. Chloe ve Halle Bailey, Bee Gee’in şarkısı ‘To Love Somebody’i, Be Love kampanyası için özel bir versiyonla yeniden yorumladı.

Be Love, sektörün öncü liderlerinden oluşan yaratıcı ekibin ortak çalışmalarından oluşuyor. Nahli Allison ve Matsoukas'a fotoğrafçılar Craig McDean ve Raymond Meier eşlik ederken, McDean ana model görüntülerinden sorumlu, Meier yakın çekim fotoğraflarını çekiyor. Tanya ve Zhenya Posternak kardeşler fotoğrafladıkları tasarımların birçoğu Pandora laboratuvarında özel yetiştirilmiş elmaslar ve değerli mücevherlerden oluşan zengin bir koleksiyondan oluşuyor.