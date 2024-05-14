Paralel dünyalar arası yolculuklar

Canan DEMİRAY

Hayatınızdan memnun musunuz? Elbette her insan zaman zaman bu sorgulamayı yapıyor. Belki ailemizi ve doğduğumuz coğrafyayı seçemiyoruz ama bunun dışındaki seçimlerimizi değiştirme şansımız olsaydı neyi değiştirirdiniz? Ya her şey başka türlü olsaydı? Bunlar hep bir merak konusu.

Sinema ve televizyon da bu soruya kayıtsız kalmıyor, paralel evrenler, alternatif gerçeklikleri keşfetme fırsatı sunan yapımları meraklılarıyla buluşturuyor. New York Times'ın En Çok Satan Kitaplar Listesinin bilinen bir ismi, Blake Crouch'un 2016 yılında yayınlanan kitabı ‘Dark Matter’ın uyarlaması da bu yapımlar arasında.

Dizinin kahramanı Jason Dessen'in hikayesinin özü yaptığımız seçimlerden, aldığımız kararlardan pişmanlık duymamamız gerektiği hakkında. Her zaman sahip olmadığımız imrenecek birşey var ama yerine vazgeçmek istediğimiz şeye değer mi? Merak ederek zaman mı kaybediyoruz? Belki de yaşadığımız hayat en iyisi ama farkında değiliz.

Jason Dessen, güzel karısı Daniela ve oğlu Charlie ile Chicago’da yaşayan Lakemont adlı kolejde bir fizik profesörü.Tahmin edebileceğiniz üzere ne mütevazi ve mutlu bir hayatlarında, ne de mesleki anlamda pek de tatmin olmuş değil. Bir zamanlar kuantum mekaniği alanında gelecek vaat eden bir fizikçiyken Daniela hamile kalınca aile kurmak için bu planları askıya almış. Daniela da sanatçı olma hayallerine mola vermiş ve artık bir sanat galerisi işletiyor. Tipik bir “Benim büyük düşlerim vardı, hayat beni bu yöne savurdu” hikayesi…

Jason derse ilgisiz öğrencilerine kuantum mekaniği ve Schrödinger'in kedisini anlatıp bezdiği bir günün sonunda eski bir arkadaşı olan Ryan'ın başarısını ve kazandığı milyon dolarlık fizik ödülü Pavia’yı kutlama partisine davetli. Duruma biraz içerlemiyor değil; arkadaşı bile “bu senin hakkındı” demeden geçmiyor. Ama heyhat…

Farklı ihtimaller, farklı seçimler

Gecenin sonunda eve dönüş yolunda işler değişiyor; sokakta yürürken maskeli bir adam tarafından saldırıya uğrayıp kaçırılıyor. Kaçıran kişi ona hayalini kurduğu herşeye sahip olabileceğini ve bunu ikisi için de yaptığını söylüyor.

Kendine geldiğinde ise eski hayatının yerinde yeller estiğini görüyor. Bir klinikte karantina altında. Neler olduğunu, buraya nasıl geldiğini hatırlamıyor. Alternatif bir gerçekliğe kaçırılmış.

Çok sevdiği karısı ve oğlunun olmadığı bir gerçeklik burası. Peki bu durum onu mutlu edecek mi?

Kuantum mekaniğinin çoklu dünyalar yorumuna göre gerçekleşme ihtimali olan her şey gerçekleşir demek. Jason da paralel dünyalar arası yolculukta hayatında farklı seçimler yapmış olsaydı neler olabileceğini adım adım görüyor, deneyimliyor. Bir yandan da en korkunç düşmanı, farklı gerçeklikten gelen ve yerini alan kendisinin bir başka versiyonu.

Yapmadığımız seçimlere, tercih edilmemiş yolları keşfe çıkıp, hep hayalini kurduğumuz yaşamı elde etmek için siz ne kadar ileri gidebilirdiniz?Jason’ın paralel dünyalar arasındaki maceraları bize bu sorunun cevabını veriyor. Apple TV+'ta ilk iki bölüm yayınlandı, çarşamba günleri bölümler eklenmeye devam edecek. Bu tarz yapımlardan hoşlananların ilgisini çekebilir.

Connelly’nin dönüşü

‘Dark Matter’da Avustralyalı oyuncu Joel Edgerton, her biri yaşanmış deneyimlerle şekillenen ve farklı olan birden fazla versiyonunu başarıyla canlandırıyor. Kendisine eşi rolünde güzel oyuncu Jennifer Connelly eşlik ediyor. Hayranları Connelly’nin daha önce ‘Hulk’ ve ‘Beautiful Mind’da bilim adamlarının sevgilisi rolünde de olduğunu da hatırlayacak. Kadroda Alice Braga, Jimmi Simpson, Dayo Okeniyi ve Oakes Fegley de yer alıyor.

Crouch’u trioloji kitabı ’Pines’dan ya da ekrana uyarlanan ancak kısa ömürlü olan bilim kurgu gerilim dizisi Wayward Pine’dan hatırlıyor olabilirsiniz. ‘Dark Matter’da bu kez yaratıcı olarak da

yazar ve yapımcı eşi Jacquelyn Ben-Zekry ile bulunuyor. Matt Tolmach ve David Manpearl de ekipte onlarla birlikte yer alıyor. Crouch’un bir diğer çok satan romanı ‘Recursion’ın hakları da Shondaland tarafından satın alınmıştı ve Netflix’te yerini almak üzere yolda.