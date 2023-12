Parfüm ruhun elçisidir

Takip Et

Derin AVCI

Hikayeyi geriye sararsak, bu işbirliği fikir nasıl ortaya çıktı?

Paolo & Tiziana: Beymen mağazalarında önemli bir süre boyunca bulunma ayrıcalığına sahip olduk ve güçlü ve karşılıklı fayda sağlayan bir ilişki kurduk, iki yeni parfüm fikri de Beymen ile uzun süredir devam eden yakın iş birliğimizden doğdu. Beymen, 50. yılını kutlama amacıyla bize özel bir teklifle geldi, bizlerden markanın 50. yılını anmak amacıyla özel ve anlamlı ürünler tasarlamamızı istedi. Paylaştığımız derin bağ ve yolculuklarının anlamı göz önüne alındığında, bu fırsatı memnuniyetle kabul ettik.

Parfümlerden bahsedersek… ‘Ephesos'u tasarlarken nereden ilham aldınız?

Paolo & Tiziana: Ephesos'un esin kaynağı, güzel ve muazzam antik şehir Efes'e olan yolculuğumuz... Efes, Anadolu'nun en büyük şehirlerinden biri olan, bugünkü Türkiye'nin sahilinde bulunan tarihi bir şehirdir. Sokaklarda kaybolurken, şehrin canlı atmosferine daldık ve efsanevi Homeros'un vatanını keşfetme fikrinden heyecan duyduk. Baharatların ve kahvelerin büyüleyici kokularını hala hatırlıyoruz. Şehrin kalıntıları arasında yürüyerek bu antik şehrin tarihine ait bir parça hissettik. Maceramıza devam ettik ve büyüleyici bir tekne yolculuğuna çıkarak Türkiye'nin batısındaki İzmir bölgesine gittik. Ege Denizi'nin berrak sularına doğru hareket ettikten sonra, sahil boyunca gizli hazineleri keşfetmeye hazırdık. Altın plajları, turkuaz suları, termal kaynakları ve 15. yüzyıla tarihlenen muazzam bir kale olan Çeşme Yarımadası'nı ziyaret ettik ve bu kadar tarih, kültür ve güzellik karşısında büyülendik. Ephesos, izleyeni kokusuyla büyüleyen ve kullanıcıyı tarih ve kültürle dolu etkileyici bir yolculuğa götüren bir eser…

Peki, Tughra’nın öyküsü nedir?

Paolo & Tiziana: ‘Tughra’ parfümü, Osmanlı kültürünün inceliği ve gizemi tarafından ilham alır. Tughra tasarımının sultanların hüküm sürdüğü iki denizi simgelediği söylenir, dıştaki daha büyük döngü Akdeniz'i, içteki daha küçük döngü Karadeniz'i temsil eder. Tughra'nın üstündeki dikey çizgiler tuğ olarak adlandırılır ve bağımsızlığı simgeler. Tughra'yı çaprazlayan S şeklindeki çizgiler ‘zülfe’ olarak adlandırılır ve onlar, tuğların tepeleriyle birlikte, rüzgarın doğudan batıya estiğini simgeler; Osmanlıların geleneksel hareketi.

Üç nesildir parfüm tasarımıyla ilgileniyorsunuz. Ailenizin Türkiye veya Osmanlı İmparatorluğu'yla herhangi bir bağlantısı var mıydı?

Paolo & Tiziana: Ailemizin doğrudan Türkiye veya Osmanlı İmparatorluğu'yla bağlantıları olmasa da, parfüm dünyasındaki ilgileri bu bölgelere uzanıyordu. Parfüm tasarımındaki üç nesil boyunca, ailemiz her zaman dünyanın çeşitli bölgelerinde bulunan çeşitli ve zengin geleneklerden büyülenmiştir. Kişisel olarak, Osmanlı İmparatorluğu'na tarihi bağlantıları keşfetme amacıyla Türkiye'ye birçok seyahat gerçekleştirdik. Bu seyahatler, parfüm kreasyonlarımıza katkıda bulunabilecek en kaliteli ve benzersiz içerikleri keşfetme arzusundan kaynaklandı.

Parfüm dünyasına doğdunuz, ancak farklı bir mesleği seçebilirdiniz. Bu mesleği nasıl seçtiniz?

Paolo: Parfümlere olan tutkum çocukluğumdan beri vardı; kız kardeşim Tiziana ile birlikte büyüdüğüm ortam, parfüm bağımlılığımızı büyük ölçüde etkiledi. Gerçekten deli bir çocuktum, farklı deneyimler arayan, dünyayı gezen biriydim. Müzisyendim ve sokaklarda veya büyük tiyatrolarda gitar çalıyordum, bohem bir yaşam sürüyordum! Şanslıydım çünkü birçok farklı deneyimim oldu ve kendimi geliştirdim, ancak her gün ailemin müziği benim için ruhumun bir parçası gibi çalıyordu. Belirli bir anımda anladım ki bu benim yolumdu. 25 yaşındaydım ve bu zanaat işini, parfümler ve duygular aracılığıyla sevmeyi asla bırakmadım! Büyükbabam, Guglielmo, bana parfümler hakkında her şeyi öğretti. O, benim öğretmenim ve stil konusundaki ebedi örneğimdi.

Şişe tasarımları için ilham kaynaklarınız nelerdi?

Tiziana: Parfümdeki çizgiler, Türkiye'nin siluetini anımsatmak üzere tasarlanmıştır. Her şişe, ‘nazar’ olarak bilinen, İtalyancada genellikle ‘şansın gözü’ olarak adlandırılan, kötü göz ve negatif enerjilere karşı koruma sağlayan bir gözü temsil eden güçlü bir tılsım içerir. Bu sembol Türkiye'de çok popüler olsa da, dünya genelinde farklı kültürlerde ve bölgelerde de yaygın olarak bulunur. Mavi göz, koruma ve şifa simgesi olarak kabul edilir ve kişiyi talihsiz olaylardan korurken 'parçalanacağı' söylenir. Bu nedenle, mavi göz tılsımını ekleyerek şişeyi zenginleştirdik, bu tılsımı her zaman yanınızda taşınabileceğiniz bir kolye-mücevher olarak tasarladık. İtalya ile Türkiye arasındaki derin bağını vurgulamak, ve Osmanlı İmparatorluğu'nun uzun ve görkemli tarihine gönderme yapmak, Doğu ve Batı'nın her zaman birleştirdiği tarihsel ve kültürel bağa vurgu yaparak, farklı kültürler arasındaki birlik ve kardeşliği mükemmel bir şekilde özetleyen Türk halkının ihtişamını yansıtmak adına ‘Nazar’ sembolünü parfüme dahil etmek istedik.

Hedef kitleniz sadece bu coğrafya mı, yoksa bu kokuların evrensel bir çekiciliği var mı?

Paolo: Bu parfümler, Türk damak zevkini, kültürü ve bölgeyi tanımlayan zengin mirası anlatmak için tasarlandı. Hedef, Türkiye'deki çeşitli yaşam tarzlarını tamamlayan, aynı zamanda ülkenin zengin tarihine ve geleneklerine saygı gösteren bir koku deneyimi oluşturmaktı. Bu kokularda gömülü evrensel unsurlar, zamansız ve çok yönlü notalar gibi, onları dünya genelindeki parfüm tutkunlarına erişilebilir ve çekici kılıyor.

Türk halkıyla ilgili en etkileyici şey nedir sizin için?

Paolo & Tiziana: Türkiye'ye çok bağlı hissediyoruz ve müşterilerimizden aldığımız tepkiler mutluluk verici. Yıllar önce Türkiye'ye gelen ilk markalardan olduk ve bu harika ülkeye her zaman inandık. Türkiye'yi gerçekten seviyoruz ve güzel, misafirperver insanlarına hayranlık duyuyoruz Tasarımlarımızı, değerli müşterilerimize birer hediye olarak düşünüyoruz; ya da daha çok, duygusal yolculuklar ve çağrışımlı anılarla dolu dünyamıza bir davet gibi hayal ediyoruz. Bir parfüm, ruhumuzun elçisidir; en gizli iç dünyamıza nazik ve zarif bir ayna, korumak istediğimiz ancak kendini ifade etme şansı tanımak istediğimiz bir aynadır.