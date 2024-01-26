Paris ışıltılı hali

ADA ÜNLÜ

Yılın en elegan zamanı: Paris Haute-Couture Moda Haftası’ndan bahsediyoruz. Yılda iki kez gerçekleşen etkinlik, dünyadaki tüm yıldızları Paris’in çatısı altına toplamayı başardı. Yaklaşık 30 prestijli markanın katılarak İlkbahar-yaz 2024 koleksiyonlarını sergilediği etkinlik, Zendaya’dan Rihanna’ya pek çok ismi de defilelerin ön sırasında topladı.

Moda medyasının gündeminde ise ünlüler vardı. Bazıları tam not alırken, diğerleri kıyafet tercihleri nedeniyle eleştirildi.

Karlie Kloss, alkışlananlar arasındaydı. Louis Vuitton erkek giyim defilesine katılan Kloss, siyah-beyaz çizgili puffer, pileli saten mini etek ve uzun deri montları ile ilgi odağı oldu.

Dior Haute Couture defilesine katılan Rihanna, defileye dokulu bir Dior elbisesi, beline deri bir kemerle sarılmış uyumlu bir ceket ve el çantasını tamamlayan siyah eldivenlerle geldi.

Ayrıca beyaz topuklu ayakkabılar, ışıltılı halhallar ve elbisesi ile ceketinin düşük yakasını vurgulayan elmas bir kolye taktı. Ancak ne yazık ki, bu kıyafet Rihanna'nın devasa siyah beyzbol şapkasının gölgesinde kaldı.

Moda eleştirmenleri, Schiaparelli Haute Couture defilesine katılan Jennifer Lopez’in ilginç tarzına da tam puan vermediler. Lopez’in 7 bin gerçek gül yaprağından hazırlanmış büyük boy beyaz paltosunun tasarımı benzersiz olsa da, “paltonun yaprakları defileye gelirken dökülmüş” yorumlarına engel olmadı. Lopez’in kendini aksesuarlara boğduğu da gündeme getirildi.

Gelelim en çok konuşulan defilelere… Chanel, Dior ve Schiaparelli etkinliğe damga vuran koleksiyonlardı. Dior, yalın siluetleriyle dikkat çekerken, Chanel styling açısından belki de tarihinde ilk kez yerden yere vuruldu. Markanın baş tasarımcısı Virginie Viard, balerinlere gönderme yapan beyaz tonların hakim olduğu parçalarda trendleri ıskalamazken, koleksiyon bütünlüğü olarak ‘kendini tekrarlamakla’ eleştirildi.

Haftanın kazananı ise kesinlikle Schiaparelli oldu… 1877 yılında Elsa Schiaparelli'nin Milano'daki Brera Gözlemevi'nin müdürü olan amcası Giovanni Schiaparelli önemli bir keşfe imza attı: Mars'ın yüzeyini tarayan, Büyük Kanyon kadar geniş bir alana yayılan, bir dizi kanal. "Marslı" terimini icat eden Schiaparelli, istemeden de olsa dışarıdan gelen yaratıklara olan hayranlığımızı başlatan isim.

Fransız lüks moda markası Schiaparelli’nin 2024 Couture koleksiyonunun adı, da “Schiaparalien” olarak belirlendi. Yabancı yaratıklardan, ya da uzaylılardan ilham alan bu koleksiyon, Haute Couture ve erkek giyiminde son yeniliklerin sergilendiği Paris Moda Haftası’na damgasını vurdu.

Benzersiz koleksiyonlar

Sunulan tasarımlar sipariş üzerine yapıldığından, hazır giyimin aksine üretimlerinin aylar öncesinden planlanması gerekmiyor. Bu nedenle her sezondan hemen önce, ilkbahar-yaz koleksiyonları Ocak ayında ve sonbahar-kış koleksiyonları için Temmuz ayında sergileniyor. Burada sergilenen koleksiyonlar moda evleri için bir vitrin görevi üstleniyor. Müşteri talebi doğrultusunda ölçüye göre hayata geçirilen her bir tasarım, bu nedenle “benzersiz” oluyor. Bu sene katılan markalar şöyle: Schiaparelli, Imane Ayissi, Georges Hobeika, Christian Dior, Rahul Mishra, Juana Martín, Maison Sara Chraibi, Giambattista Valli, Chanel, Alexis Mabille, Stéphane Rolland, Julien Fournié, RVDK Ronald van der Kemp, Giorgio Armani Privé, Yuima Nakazato, Franck Sorbier, Elie Saab, Jean Paul Gaultier, Viktor & Rolf, Zuhair Murad, Julie de Libran, Valentino, Ashi Studio, Aelis, Gaurav Gupta, Peet Dullaert, Fendi, Robert Wun, Maison Margiela.