Paris’te İtalyan büyüsü

Derin Avcı

Paris’in kalbinde yer alan ikonik kültür-sanat merkezi Grand Palais, Dolce&Gabbana’nın İtalyan köklerine dayanan zanaatkârlık ve kültür mirasını kutlayan eşsiz bir sergiye ev sahipliği yapıyor hazırlanıyor. From Heart to Hands: Dolce&Gabbana sergisi, Domenico Dolce ve Stefano Gabbana’nın yaratıcı vizyonunu, zanaatkârlığını ve ikonik estetiğini gözler önüne seriyor. Sergi, İtalyan kültürünü ve markanın benzersiz tasarım anlayışını keşfetmek isteyen ziyaretçilere zamansız bir deneyim vadediyor. Florence Müller’in küratörlüğünü, IMG’nin yapımcılığını ve Agence Galuchat’ın organizasyonunu üstlendiği sergi, Dolce&Gabbana’nın 200’den fazla olağanüstü parçasını sergiliyor.

İtalyan sanatından mimariye, operadan halk geleneklerine kadar uzanan temalarla sergi, markanın ilham kaynaklarını ve kültürel mirasını yeniden yorumluyor. 1.200 metrekarelik bir alanda, özenle tasarlanmış on farklı oda aracılığıyla ziyaretçileri, Dolce&Gabbana’nın zamansız estetiği ve İtalyan kimliğinin çok katmanlı dokusunda unutulmaz bir yolculuğa çıkarıyor. Serginin küratörü Florence Müller, sergiyi “sihir ve fantezinin mit ve gerçeklikle buluştuğu bir dünya” olarak tanımlıyor: “Süreçte Domenico Dolce ve Stefano Gabbana ile yakın bir işbirliği içindeydim. Alta Moda, Alta Sartoria ve Alta Gioielleria koleksiyonlarına eksenine alan bu sergi, moda ve zanaatkârlığın buluştuğu, tasarımcıların yaratıcı tutkularını hayata geçirdiği bir platform… Serginin temelleri tarihsel araştırmalar, arşiv keşifleri ve tasarımcılarla yapılan tartışmalardır… Bu süreç, Dolce & Gabbana’nın moda evinin mirasını keşfetmek ve tasarımcıların niyetlerini anlamak amacıyla titizlikle yapıldı.” Yolunuz Paris’e düşerse, bu nefes kesen sergiyi kaçırmayın.