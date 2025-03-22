Pastelin gücü adına!

ALEXANDER KOKOSKERIIA

Her sezon başında heyecanla takip ettiğimiz moda haftaları çoktan sona erdi ve artık birçok parça mağaza raflarında yerini aldı bile. Hem anılarımızı tazelemek hem de alışveriş yapmadan önce tüm koleksiyonların temeli olan renk ve ton kombinasyonlarına göz atmadan olmazdı. Doğanın uyanışıyla beraber romantik pastel renkler bu bahar sezonunda ilk alışverişlerinizin temelini sizin için oluşturmaya hazır, peki siz hazır mısınız?

Doğanın yeşili

Yaşamını doğanın güzellikleriyle bütünleştiren, doğal erkeklerin rengi olan yeşil, bu sezonun da en tamamlayıcı tonlarından biri olarak yine trend haline geliyor. Kombin yaparken uyum için bej, kahverengi ve açık gri, zıtlık için ise kırmızı, sarı ve mor tonlarla rahatça eşleştirebilirsiniz. Bu baharda mutlaka yeşil bir parkaya sahip olun.

Seramik mavisi

Maviler, doğal ton grubuna ait olan en soğuk renkler. İlkbahar aylarında pastel seramik mavisini çok sık göreceğiz gibi çünkü onlar hem soğukkanlı hem de asil karakterin serin dostları… Bu sezon uzun bir trençkot veya dar kuplu bir Blazer ceket mutlaka edinin. Seramik mavi tonlarıyla kombin yaparken açık gri, beyaz, açık lacivert, bej ve gül kurusu tonlarıyla ilerleyebilirsiniz.

Limon sarısı

Hemen hemen her sene kullanılan sarı renk bu baharda daha soluk bir tonda karşımıza çıkıyor. Doğadaki erken açan kır çiçekleri pastel sarımtırak tonlarını bize birebir hatırlatıyor… Bu sezon, limon sarısından bir takım elbise veya klasik bir gömlek edinin. Zeytin yeşili, açık bej ve açık kahve tonlarıyla rahatça kombinleyebilirsiniz.

Klasik camel

Toprak tonları grubunda ilkbahar mevsiminin lokomotifi olarak nitelendirilen pastel camel rengi hemen hemen tüm koleksiyonlara ağırlığını koyacak. Açık tonlarla ultra uyumlu olduğu için gardırobunuzu düzenlemek artık çok kolay olacak. Bu sezon dar kuplu bir takım elbise veya yüksek belli, pileli ve bol kuplu bir 1997’de evinin önünde vurulan tasarımcı, %50’si Donatella’nın küçük kızı Allegra’ya giden 800 milyon dolarlık bir imparatorluk bıraktı. Bir diğer %30’u Gianni’nin kardeşi Santo’ya ve kalan beşte biri de şirketin başına geçen Donatella’ya gitti. Donatella abisinin ihtişamlı mirasını devralırken çeşitli eleştirilerin hedefi olsa da elbiselerini giyenleri kırmızı halı kraliyet ailesine dönüştürdü. Britney Spears’tan Kim Kardashian’a, Halle Berry’den Gwyneth Paltrow’a kadar her ünlüyü giydirdi. En ikonik başarılarında biri şüphesiz Jennifer Lopez’in 2000 Grammy’le rinde giydiği şeffaf yeşil “Jungle” elbisesini tasarlamasıydı. O an o kadar büyük bir hit oldu ki, birçok kişi çevrimiçi olarak fotoğraflarını aradığı için Google Görseller’in yaratılmasına yol açtı.

Logoya yapılan müdahale

Michael Kors’u satın alarak moda çıkarması yapma projesini hayata geçiren Capri grubu, 2018’de Versace ile de el sıkıştı. Dönemde Versace dünyanın en bilinen moda isimlerinden biriydi. Grubun pantolon mutlaka edinin. Kombin yaparken beyaz, bej ve yeşil tonlarıyla ilerleyebilirsiniz.

Yanık oranj

Narenciye ailesinin en soluk hatta yanık olan bu tonuna zaman zaman somon pembesi veya açık nar çiçeği de deniyor. Sofistike ve ince ruhlu erkeklerin tercih edeceği bu özel rengi mağaza raflarında bolca görmeye hazırlanın. Bu sezon dökümlü kazak veya kısa bir bomber ceket mutlaka edinin. Kombin yaparken beyaz, tüm toprak tonları ve açık griler ile rahatça eşleştirebilirsiniz.