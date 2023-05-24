Perakendecilerden bitkisel süt hamlesi

ŞEBNEM TURHAN

Dünyada ve Türkiye’de bitki bazlı gıdalarda en hızlı büyüyen sektör bitkisel süt pazarı. Öyle ki geçen yıl Avrupa’da hayvansal süt pazarı yüzde 9 küçülürken bitki bazlı süt pazarı yüzde 20 büyüdü.

Türkiye’de de durum farklı değil. Yüksek enflasyon hayvansal süt fiyatlarını yükseltirken sadece veganlar değil belli gıdalara alerjisi olanlar da daha uygun fiyatlı bitkisel sütlere geçmeye başladı. Bu da oldukça hızlı bir büyümeyi beraberinde getirdi. Bu büyümeye zincir marketler de seyirci kalmadı. Yılın başında Metro kendi süt markasıyla Türkiye’de raflara girmişti. Ancak çok daha yaygın iki zincir market BİM ve Migros da kendi öz markalarıyla bitkisel süt çıkardı.

BİM Dost markası ile hayvansal süt ve süt ürünlerini tüketicilere iletiyor. Mart ayının sonunda ise ilk kez Dost markalı bademli içecek raflara girdi. 330 ml’lik ambalajda çıkan biraz da deneme amaçlı sunulan ürün 12.50 liradan satıldı. Bu da bitkisel süt markalarının 180 ve 200 ml olarak sattığı bitki bazlı süt fiyatlarına göre oldukça düşük bir fiyat. Yine Metro, Metro Chef Veggie markasıyla üç ayrı yemişten litrelik bitkisel sütlerini raflarına aldı. Litre fiyatı 30 liradan satılan sütler yine bitkisel süt markalarının fiyatından ucuz kalmıştı. Ancak BİM’in Dost markasında olduğu gibi sürekliliği olmadı Metro Chef markalı bitkisel sütün şu dönemde bulunamıyor.

İLK ÜRÜN BİTKİSEL SÜT DEVAMI GELECEK

Son hamle ise Migros’tan geldi. Migros özel markası M Life’ın bitki bazlı içeceklerini geliştirdi ve raflarda yerini aldı. M Life bitkisel bazlı içecekler litrelik ve 39.90 TL’den satışa sunuldu. Bitkisel süt markalarının oldukça altında bir fiyatla raflarda yerini alan bitkisel içecekler bir sefere mahsus da değil. Migros Ticaret Sadece Migros’ta ve İhracat İthalat Direktö rü Cavit Metin Migros özel markalı ürünler departmanının düzenli olarak dünyadaki trendleri ve beslenme alışkanlıklarını takip ettiğini vurguladı.

Vegan beslenme trendi ve vegan ürünlerin tüketimi gün geçtikte artarken Türkiye’de de benzer bir trend gözlemlediklerine dikkat çeken Metin, bu kapsamda sağlıklı yaşam markaları olan M Life portföyü içinde “bitkisel içerikli-vegan” bir ürün ailesi yarattıklarını dile getirdi. Metin, bu ailenin ilk ürünleri de yaptıkları araştırmalarda tüketicinin en çok ilgi gösterdiğini tespit ettikleri “bitkisel bazlı içecek” alanında olduğunu söyleyerek “Bu kapsamda M Life Bitkisel Bazlı Bademli İçecek 1L, M Life Bitkisel Bazlı Soyalı İçecek 1L, M Life Bitkisel Bazlı Hindistan Cevizli İçecek 1L olmak üzere 3 çeşit ürün çıkarttık. Portföyümüzü yeni ürünlerle sürekli zenginleştirmeyi planlıyoruz. M Life ürün ailesi “Organik-Glutensiz-Bitki Bazlı-Sınırlı kalorili” gibi fonksiyonel ürün gruplarını içeriyor” dedi.

BİTKİSEL SÜTLÜ KAHVELİ İÇECEKLER DE RAFLARDA

Bademli kahveli içeceğini sunan Sek bunu BİM’de tüketiciyle buluşturdu. Bitkisel süt markası Nilky de yeni bitkisel sütlü kahveli ürününü piyasaya sürdü. Nilky Wake markasıyla ilk çıkan ürün bademli latte oldu. Nilky bu ürünüyle özellikle yurtdışı pazarları da hedefliyor. Bitki bazlı sütler Türkiye’de de büyük atılım gösterirken küresel çapta artık toplam süt pazarının yüzde 25’ini de oluşturmaya başladı.