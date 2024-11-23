Petrol kuyularında ekmeğinin peşindekiler

Canan Demiray

Jenerik müziği hala kulaklarımızda çınlıyor; kuşbakışı şehir manzarası, işleyen petrol kuyuları, uçsuz bucaksız topraklar ve ekrana dev sarı karakterlerle gelen ikonik isim: Dallas. Türkiye'yi pembe dizi kavramıyla tanıştıran Dallas, manipülasyonun ve entrikanın kralı, kovboy şapkalı J.R. Ewing’i ya da namıdiğer Ceyar’ı ve ailesini Southfork Çiftliği’ndeki ihtişamlı hayatlarıyla yıllarca evlerimize konuk etti. 1980’de Ajda Pekkan’ın Aman Petrol ile Eurovision’da sahne aldığı dönemde, J.R. da petrolden kazandığı servetle gösterişli bir yaşam sürüyordu. Zenginliğin mutluluk getirmediğini en çok elinden kadehi düşmeyen Sue Ellen'ın hikayesiyle gördük. Hanedan’daki Carrington Ailesi ile bu rüzgar devam etti, ancak şimdi bizi yeniden Teksas’ın petrol sahalarına götürecek olan yeni bir diziyle karşı karşıyayız: Landman.

Hollywood'da özellikle son on yılda oyunculuğundan çok yazarlık ve yönetmenliğiyle adından bahsettiren Taylor Sheridan yeni bir hikayeyle burada.

Teksas’a dönüş

Landman, Texas Monthly'de yazar olarak ve geçmişte de petrol kuyusunda çalışmış olan Christian Wallace’ın Batı Teksas'ın meşhur petrol kuyularının yer aldığı bölgeyi konu alan meşhur Boomtown podcast’inden uyarlandı. Dizinin odağında, dünyayı yeniden şekillendirme gücüne sahip olan “kabadayılar” ve “vahşi milyarderler” var.

Ana kahraman Tommy Norris, Batı Teksas'ta petrol şirketlerinin krizlerini çözme konusunda uzman bir "Landman" olarak anılıyor. Tommy’nin patronu ve eski dostu olan güçlü ve nüfuzlu Monty Miller, Teksas’ta bir petrol devi. Monty'nin başarısının ardında ise onu bu zorlu sektörde onu ayakta tutan kararlı ve güçlü bir kadın, eşi Cami Miller var.

Petrol kuyularının gölgesindeki zorlu yaşamı tüm gerçekliğiyle gözler önüne seren, Teksas’ın kavurucu sıcaklıklarına ve tozlu ortamında çekilen dizide Tommy ailesini toplamaya çalışırken problemler ve drama hiç eksik olmayacak.

Yeni bir Western hikayesi

Landman’in oyuncu kadrosu oldukça etkileyici. Başrolde, Oscar ödüllü Billy Bob Thornton, sert ve kararlı Tommy Norris rolünde. Mad Men ile kalbimizi kazanan ve Fargo’da şerif Roy Tillman rolüyle kovboy şapkasının kendisine ne kadar yakıştığını gösteren Jon Hamm ise petrol devi Monty’i canlandırıyor. Eşi Cami rolünde şu an sinemada izleyebileceğiniz çarpıcı film Substance’taki efsane performansıyla gündemde olan Demi Moor var. Güzel oyuncu Ali Larter, Michelle Randolph, Jacob Lofland ve Paulina Chávez gibi yetenekli oyuncuların katkısıyla zenginleşen kadro, petrol dünyasında geçen hikayeye güçlü hikayenin diğer önemli karakterleri.

İlk sezonu 10 bölümden oluşan Landman, Amerika’daki yayınından bir gün sonra Türkiye’de yalnızca TV+’ta izleyiciyle buluşacak. Spinoff ve prequel dizileriyle de sükse yapan Yellowstone’un finali sonrası Sheridan hayranlarına yeni bir Western hikayesi sunmayı hedefleyen Landman, bu ilgiyi fazlasıyla karşılayacak gibi görünüyor. Petrol dünyasının iniş çıkışlarını, iyi ve kötü yanlarını, para uğruna insanların hayatlarını riske attığı acımasız ortamı derinlemesine ele alan dizi, 18 Kasım’da yayında olacak.