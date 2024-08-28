Plant Mini hedeflerini globale taşıdı

İZMİR / EKONOMİ

Geçen Mayıs ayında pazara hızlı bir giriş yapan çocuk giyim markası Plant Mini, Avrupa Bulgaristan’da kurduğu firması üzerinden Avrupa Birliği ülkelerine de açılmayı planlıyor.

İki yıl önce kurulan markanın bu yıla kadar hazırlıklarını sürdürdüğünü belirten Plant Mini Kurucusu Doğa Karabağ, “Bu güne kadar altyapımızı hazırladık, Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarını belli aşamalara getirdik. Geçen Mayıs ayında da üretim ve satışa başladık. Hem kendi sitemiz, hem de diğer dijital pazar yerlerinde satış yapıyoruz. Şu an kumaşlar da dahil olmak üzere tasarımların tamamı bize ait.” dedi.

Piyasadaki standart hazır giyim ürünlerinden farklı bir yelpazeden söz eden Karabağ, “Biz 10 bin, 100 bin adetlik partiler üretmiyoruz. Her ürün tek tek kontrol ediliyor. Partilerimiz biner adet üründen oluşuyor. Gönderileri özel ambalajımızla müşterilerimize ulaştırıyoruz. Fiyatlarımız da herkesin ulaşabileceği düzeyde. Bizi tercih edenler bu farkı yaşasınlar, her sezon farklı bir kreasyonla karşılaşacaklarını bilsinler istiyoruz” diye konuştu.

BULGARİSTAN’DA ŞİRKET KURDUK

Satışlarına e-ticaret ile başladıklarını dile getiren Karabağ, markanın hedefleriyle ilgili şunları söyledi: “Türkiye’nin 81 ili ve tüm AB ülkelerine hizmet verecek altyapıya sahibiz. Uluslararası satışlar konusunda da hazırlıklarımız tamamlanıyor. Bu kapsamda Bulgaristan’da bir şirket kurduk. Ürünlerimize başta Avrupa olmak üzere, dünyaya satma hedefindeyiz. Yurtiçinde belli bir seviye geldikten sonra yurtdışındaki pazarlama ve tanıtım çalışmalarına hız vereceğiz. Orta ve uzun vadede hedefimiz Türkiye’de pazarımızı genişletirken, ihracatımızı biraz daha artırarak özgün tasarımlarımızı tüm dünyaya ulaştırmak.”

TASARIMLARIMIZ ENERJİK RAHAT VE EĞLENCELİ

Ailelerin son dönemde çocukları için büyüklere yönelik kıyafetlerin küçük versiyonlarını tercih ettiklerine dikkat çeken Karabağ, şunları söyledi: “Biz bunu doğru bulmuyoruz. Kreasyonlarımızı rahat, şık, eğlenceli ve onların yaşına uygun olacak şekilde tasarlıyoruz. Hareketlerini kısıtlamayacak, içlerindeki enerjiyi dışa vururken rahat edecekleri giysiler üretiyoruz. Organik, pamuklu, kaliteli kumaşlar kullanıyoruz. Ürünlerimiz unisex. Kızlar da erkekler de giyebiliyor. Tasarımlarımızı ona göre yapıyoruz. Açacağımız mağazada da kız ya da erkek çocuk reyonu bulunmayacak.”