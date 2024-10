Platformlarda korku keyfi

Canan Demiray

Yıldız serisi: AHS

American Horror Story, Jessica Lange, Sarah Paulson, Evan Peters, Kathy Bates, Lady Gaga, Kim Kardashian gibi pek çok ünlü oyuncuları ekrana taşıyan kült bir yapım. Ryan Murphy ve Gwyneth Paltrow’un eşi Brad Falchuk imzalı seri, psikolojik gerilim, doğaüstü varlıklar, toplumsal korkular gibi unsurları harmanlıyor. Yönetmen Murphy, Variety dergisine verdiği son röportajında, 12. Sezon üzerinde çalıştıklarını söyledi. Arayı kapatmak ya da baştan izlemek için adres Disney +…

Irkçılığın Anatomisi: Get Out

Jordan Peele'in yazıp yönettiği "Get Out," ırkçılığın ve kimlik meselelerinin psikolojik gerilim ve komediyle harmanlandığı bir yapım. Film, sevgilisinin ailesiyle tanışmaya gelen bir adamın hikayesi gibi sıradan bir olayla başlasa da, derinlerde yatan rahatsız edici gerilimle dolu. Chris, Rose’un ailesinin evine geldiğinde, ilk olarak görünüşte mükemmel bir liberal aile ile karşılaşır. Ancak ailenin, Chris’in siyah bir adam olduğunu bilmemesi ve çevresindeki çalışanların soğuk tavırları, Chris’in içine düştüğü rahatsız edici durumu daha da derinleştiriyor. Peele, ırkçılığı mizahi ve eleştirel bir dille işleyerek izleyiciyi sürekli bir gerginlik içinde tutmayı başarıyor. Hiç tahmin etmeyeceğiniz sürprizleri de unutmamalı. Müzikler duygusal tepkileri korku ve gerilim açısından başarıyla yönetiyor… Get Out, sadece bir korku filmi değil, aynı zamanda izleyicileri düşündüren, sorgulayan ve bir araya getiren bir film olarak Netflix’te izlenebilir.

Sixth Sense’i sevdiyseniz yepyeni: Before

Billy Crystal’ı psikiyatrist olarak Robert De Niro’nun canlandırdığı mafya babası Paul Vitti’yi tedavi ederken izleyip güldüğümüz günleri unutun, bu kez bir psikolojik gerilimle ekranda.

Apple TV+’ın yeni dizisi Before’da Crystal, eşi Lynn’in vefatından sonra derin bir yas sürecine giren çocuk psikiyatristi Eli’yi canlandırıyor. Eli’nin hayatı, tuhaf bir çocuk olan Noah’ın kapısını çalmasıyla altüst oluyor. Noah’ın rahatsız edici çizimleri ve Eli’nin kapısında belirmeleri diken üstünde tutacak türden. Noah, Eli’nin geçmişiyle rahatsız edici bir bağ kurarken, izleyenler de bu sırların peşine düşüyor. Bugün prömiyeri olan dizi, korkutucu unsurlar ve derin duygusal çatışmalar iç içe geçiyor. Noah’ın "Ne yaptığını biliyorsun" sözleri bu 10 bölümlük limitli dizinin her bölümündeki gelişmeleri takip etmeye davet eder cinsten. Pilot bölümünün ardında Silo dizisinin de yönetmeni olan Adam Bernstein var. Killers of the Flower Moon ve Dune’un senaristi Eric Roth da dizinin yapımcıları arasında yer aldığını ekleyelim.

Leziz, düşündürücü, ürkütücü: The Menu

The Menu, şık bir restoranda mükemmel olması beklenen özel bir akşam yemeğinin beklenmedik bir şekilde kabusa dönüşmesini konu alan, gerilim dolu ve rahatsız edici bir deneyim vaat eden bir korku komedisi. Ralph Fiennes’in canlandırdığı Şef Julian Slowik, misafirlerine sunduğu her tabakla onların karanlık sırlarını ortaya çıkarırken, bu yemekler yalnızca lezzet sunumunun ötesine geçerek gizli gerçekleri su yüzüne çıkarıyor. Anya Taylor-Joy'un canlandırdığı Margot karakteri ise, izleyicinin empati kurabileceği bir "sıradan insan" olarak yemeğin tuhaflıklarını ve Slowik’in gizli niyetlerini keşfetmesine olanak tanıyor. Şef, "İstediğinizi elde edemeyeceksiniz. Ama hak ettiğinizi alacaksınız." dediğinde ciddi. Yönetmen Mark Mylod, film Disney+’ta.

Çocuklarla ekran karşısında

Filmlerin yaş sınırları var ancak çocuğunuzun ne izleyebileceğini en iyi siz bilirsiniz. Cadılar Bayramı'nda cadı filmi olmadan geçmez diyorsanız, "Hocus Pocus 2" tam size göre olabilir. İlk film 1993'te yayınlanmıştı ve 30 yıl sonra Bette Midler, Kathy Najimy ve Sarah Jessica Parker'ın canlandırdığı cadı kardeşler geri dönüyor. Ancak, nostaljik bir yolculuk sunan bu yapım, ilk filmin karanlık mizahını biraz yumuşatmış, eğlenceli bir alternatif. Cadılar bayramı ruhuna yaraşır bir başka film olan Coco ise Meksika’nın geleneksel Ölüler Günü’nü anlatıyor. Küçük Miguel'in, ailesinin geçmişiyle bağlarını keşfettiği bu duygusal yolculuk, sevgi, hatıra ve müziğin önemini vurgulayan film renkleri, müzikleriyle küçük büyük herkesin hoşuna gidecek türden. Her iki yapım da Disney+’ta

Hotel Trasilvanya 1. ve 2. Ile Netflix’te. Platformda yerini alan A Babysitter's Guide to Monster Hunting ise Kelly adında bir kızın, cadı ve canavarlara karşı mücadele eden bir bakıcı olarak geçirdiği korkunç geceyi anlatıyor. The Curse of Bridge Hollow ise aile dostu bir Halloween filmi. Genç bir kızın ve babasının, küçük kasabalarında canlanan dekorasyonlarla başa çıkmasını ve eski bir ruhu durdurma çabasını anlatan neşeli bir yapım. Prime Video’da ise gizemli ve ürkütücü Addams ailesinin iki macerasını da izleme şansınız var.

Sinemada da korkuya davet var

Sinemaya geçen hafta gelen yerli korku filmi Dabba, define bulmak isterken kendisini korkunç bir kabusun içinde bulan Kenan’ın hikayesini konu ediyor. Kenan’ı bekleyen kötü sürpriz ve definenin asıl sahibi olan Dabba cinleri ilginizi çekiyorsanız sinemada bulabilirsiniz. Bu hafta vizyona girecek olan Garez ise kullanılmayan bir otele giden polis ekiplerinin, içeri girerken duydukları kadın çığlıklarıyla karşılaştıkları korkutucu olayları ve her anın polis kamerası tarafından kaydedilmesini konu alıyor.