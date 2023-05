Podcast’lerin önlenemez yükselişi

Takip Et

Selenay Yağcı

Dijitalleşmenin ve küresel olarak internet erişilebilirliğinin gösterdiği artışa paralel olarak, bilgi, fikir ve haber gibi çeşitli alanlarda dijital içerik türlerine olan ilgi de artış gösteriyor. Yapılan araştırmalar 2022’nin 3’üncü çeyreği itibarıyla podcast’lerin artık ABD’deki 13 yaş ve üzeri kişilerin yüzde 18’ine ulaştığına işaret ediyor. Bu veri, 2021’in 3’üncü çeyreğine kıyasla yüzde 20’lik bir artış anlamına gelirken, 2014’teki erişimin ise üç katından fazla.

Podcast, günümüzün yeni nesil dijital radyoları olarak dünya çapında giderek ilgi görüyor. Gelirleri 2021’de ilk kez 1 milyar doları aştı ve yüzde 70’ten fazla artarak yaklaşık 1,5 milyar dolara ulaştı. Süren artış trendinin bu yıl 2 milyar dolara ulaşması ve 2024’te de ikiye katlanması bekleniyor. ‘We Are Social’ için Meltwater tarafından hazırlanan araştırma sonuçları, 16-64 yaş arasındaki internet kullanıcılarının yüzde 21,4’ünün haftalık olarak podcast dinlediğine işaret ederken, Brezilya en fazla podcast dinlenen ülke (16-64 yaş arası nüfusun yüzde 42,9’u) olarak öne çıkıyor. Brezilya›yı sırasıyla Endonezya (yüzde 40,2), Meksika (yüzde 34,5) ve İsveç (yüzde 30,5) takip ederken, araştırmaya dahil edilen ülkeler arasında en az podcast dinleyen ise Japonya (yüzde 4,1). Aynı araştırmaya göre dünya genelinde, çalışma çağındaki her beş internet kullanıcısından biri (yüzde 21,2) artık her hafta podcast dinlediğini söylüyor ve giderek daha popüler hale gelen sesli içerikleri dinlemek için günde ortalama 1 saat 2 dakika harcıyor.

Herkesin özgürce ve her dilde sesini duyurabildiği global bir platform oluşturmak üzere Londra’da temelleri atılan ve iki Türk girişimci tarafından geliştirilen podcast platformu ‘Poddy’ de Türkiye’de podcast dinleyicilerine yenilikçi deneyimler sunuyor. Yayına alındığı 24 Şubat 2023’ten bu yana kullanıcı kitlesi artıyor. Poddy CEO’su Cüneyt Göktürk ile bu alanda küresel anlamda artmaya devam eden ilgiyi, podcast’in ve Poddy’nin geleceğini konuştuk.

Göktürk, tüm dünyada bireylerin ve markaların dijital içeriklere artan ilgisi paralelinde podcast içeriklerinin de kendine özel bir alan oluşturmaya, küresel anlamda büyük bir kitle tarafından takip edilmeye başladığını vurguladı. Göktürk, “Bu artışı rakamlarla ortaya koyan veriler bize podcast’in yakın gelecekte daha önce hiç olmadığı kadar büyük bir dinleyici kitlesine ulaşacağını gösterirken, podcast’in de daha gelişmiş bir içerik formatı haline gelebilmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

DİNLEYİCİLER DE İŞİN İÇİNDE

Dinleyicilerin dinledikleri içerik üreticileri ile samimi bir bağ kurduklarının altını çizen Göktürk, şunları anlattı: “Poddy’i de özünde bu bakış açısıyla hayata geçirdik. Daha önce hiçbir podcast platformunda bulunmayan etkileşim fonksiyonları ile geliştirdiğimiz Poddy, yalnızca anlatıcıların göründüğü bir platform olmanın ötesine geçerek dinleyicilerin de gerek beğenileri gerek yorumları gerekse de bizim ‘podcaps’ diye adlandırdığımız 60 saniyelik mikro podcast kaydederek görünür olduğu ve seslerini duyurabildiği bir dijital uygulama. Bu özelliğiyle de dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor. Çünkü Poddy’nin de ortaya çıkışında etkisi olan podcastin etkileşimli bir platformda var olmasını sağlayan ‘çok sesli podcast platformu’ olma faktörü bugüne kadar geliştirilmemişti. Bu bağlamda Poddy, tıpkı metin, görsel ve video içeriklerinin kısmen veya tamamen üretildiği/paylaşıldığı platformlarda olduğu gibi ses içeriklerinin yani podcastlerin de üretici ve dinleyici arasında etkileşim oluşturabileceği bir formata sahip. Sunduğu faydalarla bir dünyada ilk ve tek olma özelliği de taşıyan Poddy’nin bu haliyle podcast ekosisteminde yer alan tüm partilere ev sahipliği yapacağına ve podcast dünyasının geleceğine ışık tutan yeni özellikleriyle benzersiz deneyimlere kapı aralayacağına inanıyoruz.”

ERKEKLERLE KADINLAR NEREDEYSE EŞİT

Edison Research tarafından yayınlanan araştırma podcast dinleyici kitlesinde günden güne cinsiyet eşitliğinin de dengelendiği gösteriyor. ABD’de 18 yaşından büyük bin 567 kadın katılımcı ile yapılan çevrimiçi görüşmeler sonucunda elde edilen verilere göre en az bir defa podcast dinlemiş olan kadın dinleyici oranı 2017’de yüzde 37 iken 2022’de yüzde 56 düzeyine ulaştı. Bu veriye göre 2022 yılı itibarıyla podcast dinleyicilerinin yüzde 52’sini erkekler, yüzde 48’ini ise kadınlar oluşturuyor.