Polat Garimenkul’den İstanbul’a 40 milyon dolarlık proje

Polat Gayrimenkul, İstanbul’da yeni bir projeye daha imza atıyor. Levent’te 2 bin 392 metrekarelik bir alanda inşa edilecek Polat Levent Exclusive rezidans ofis, İstanbul’un önemli ulaşım noktalarına olan yakınlığıyla öne çıkıyor. Proje, 1. ve 2. köprüye, metroya, Kanyon, Akmerkez, Zorlu gibi AVM’lere çok yakın bir konumda yer alıyor.

Polat Levent Exclusive rezidans ofis projesi, Polat Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, Polat Gayrimenkul İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Yücel ve ünlü mimar Gökhan Avcıoğlu’nun katılımıyla gerçekleşen basın toplantısında tanıtıldı.

Basın toplantısında konuşan Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, “Polat Levent Exclusive, Levent’in eski müstakil evlerden oluşan yapısına modern bir yorum katan rezidans konsepti içinde kendi kat havuzları ve terasları bulunan, yerden tavana kadar camlı dubleks home office’leri ile benzersiz mimariye sahip bir proje. 40 milyon dolar yatırım yaptığımız projemiz bir yandan geleneksel Levent semt hayatına göz kırparken sakinlerine lüks bir müstakil ev rahatlığını yaşatacak.” dedi.

Toplam inşaat alanı 24 bin 991 metrekare olacak

Polat Gayrimenkul İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Yücel ise projeye ilişkin şunları söyledi: “Polat Levent Exclusive, Levent’e büyük değer katacak bir baş yapıt. Projemiz konutlar, home officeler ve ticari alandan oluşan karma bir rezidans ofis projesi. 1+1,2+1 ve 3+1 olarak aynı zamanda birleştirilebilir toplam 77 adet, tercihe göre teraslı, balkonlu ya da kişisel havuzlu dairelerimiz mevcut. 9 adet yerden tavana kadar camlı dubleks home office ve 21 ticari birimden oluşan projemiz yüzeyden itibaren 14 katlı bir yapı. Ayrıca binamızın 176 metrekarelik sosyal alanı ve 250 metrekarelik terasında bir de ortak havuzu bulunuyor. Toplam inşaat metrekaremiz 24 bin 991 metrekare olacak.”