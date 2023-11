'Pop benim gözümde hiçbir zaman bitmedi'

Takip Et

Ece ULUSUM

Genç yaşta başladığı müzik kariyerinde başarılı adımlarla ilerleyen Melis Fis, 14 parçalık Sony Music etiketli ilk albümü MELODRAM’ı bugün yayınladı. Farklılık ve çeşitliliği albüm kapağına da yansıtan müzisyen, 4 farklı karakter olarak karşımıza çıktı.

Sosyal medyadaki tespit videoları, Serdar Ortaç’ın ‘Kara Kedi’ parçasını seslendirmesiyle müzik kariyerini çok destekleyen işlere imza attı. Melis Fis ile pop ruhunu canlandıran albümünün detaylarını ve yeni yıl hayallerini konuştuk

Albüm kapağında 4 farklı karakterle karşımızdasınız. Bu fikir nasıl ortaya çıktı?

Kendimi bildim bileli çok yönlü, yerinde duramayan ve her şeyi denemek isteyen biri oldum. İlk albüm yapma fikri aklıma geldiğinde dedim ki; “Konsept bulmalıyım, tek bir tarz yapmalıyım vs.” Sonra dedim ki; “Hayır, ben tekdüze bir insan hiç olmadım ve olmak zorunda da değilim.” Albümdeki şarkıların hepsi başka tarz ve hepsi de benim bir parçam. Hepsi beni yansıtıyor. Aynı kapaktaki gibi. Bazen simsiyah bazen rengarenk hissederiz kendimizi. MELODRAM da bana bunu hissettiriyor. Hep yeni tarzlarda, yeni görünümlerle ve yeni şarkılarla karşısına çıkmak istiyorum insanların.

Bu dört karakter içinde sizi en çok yansıtan hangisi oldu?

Kendime en yakın karakter mavi arka planlı doğal saçlarımla olan karakter. Çünkü sosyal medyada da gerçek hayatta da olabildiğimce samimi ve herkese gerçekten olduğum gibi görünmeye çalışıyorum. Ama önceden de dediğim gibi; hepsinde Melis Fis’ten bir parça buluyorum.

Müzik kariyerinizde epey yol kat ettiniz, hatırı sayılı kitleye ulaştınız. Ancak ilk albümü yeni çıkarıyorsunuz. Bu kadar beklemenizin nedeni neydi?

Her şeyin doğru zamanda doğru şekilde olduğuna inanan bir insanım. Şu ana kadar yazdığım yüzlerce şarkı var ve aslında çok sabırsız biriyimdir. Ben de şaşırıyorum bu kadar bekleyebilmiş olmama. Ama şu an albümü yayınladığım dönemden çok mutluyum. İlk şarkılarıma kıyasla şu anda kendimi çok daha iyi ifade edebildiğime, şarkılarımı ve söz yazarlığımı çok daha fazla geliştirdiğime inanıyorum.

Nasıl bir ekip çalışmasından çıktı albüm?

Ne şanslıyım ki çok yetenekli ve çok iyi kalpli, güzel insanlarla ve müzisyenlerle çevrili etrafım. Bu albüm için 6 farklı aranjörle çalıştım. Bu isimler; Sezer Dinç, Tarık İster, Nurettin Çolak, Segah, Kleo ve Kaan Arslan. Hepsi birbirinden yetenekli ve içimdeki farklı tarz Melislere hayat vermiş insanlar. Tüm mix master’larımı Utku Ünsal yaptı. Bazı şarkılarımda benimle birlikte Dorukhan Doruk, Çağan Keskin, Bahri Onur Erol da şarkı yazma sürecinde bana eşlik ettiler. Featuring şarkılarımızda ise Anıl Piyancı, Cem Yenel ve Borqy muhteşem sözleri ve sesleriyle albümü daha da güzelleştirdiler. Tüm bu saydığım değerli arkadaşlarım haricinde birçok yetenekli müzisyen de şarkılarıma canlı enstrümanlar çaldı. Albüm tam bir ekip işi.

Playlist sıralamalarında pop türünün yükselişi gözle görülür şekilde geliyor. 2024 pop müziğin yükseliş dönemi olabilir mi?

Hangi tarz müziğin ne zaman bitip ne zaman başlayacağını tahmin etmek zor. Her gün yenilenen ve değişen bir sektördeyiz. Pop benim gözümde hiçbir zaman bitmedi ve her zaman da var olmaya devam edecek. Genre’lar bence zaten iç içe geçmiş durumda bu dönemde. Ben kendimi bir tarzda sınıflandırmayı sevmiyorum. Kulağıma hoş gelen, yazmayı istediğim, dinlemek istediğim her melodiye ve söze sonuna kadar açığım.

Geçen yıllara kıyasla büyüdüğün ve içindeki yetişkin kadının daha ortaya çıktığını görüyoruz. 20’li yaşlarındaki Melis’i nasıl tarif edersiniz? 30’larında nasıl bir kadın olacaksınız?

Takipçilerimin, sevenlerimin, dinleyicilerimin gözü önünde büyüyorum ve gelişiyorum. Çocuk Melis’e de, genç Melis’e de, yetişkin Melis’e de şahitlik ediyor insanlar. 20’li yaşlardaki Melis için enerji dolu, üretken, heyecanlı ve umutlu diyebilirim. Ama ben 30’lu yaşlarımda da bu özelliklerimin çok değişeceğini düşünmüyorum. Belki biraz daha sakin olurum ama benim sakin halim bile tahmin edebileceğinizden daha heyecanlı olacaktır.

Sormadan olmaz. Serdar Ortaç’ın şarkısı ‘Kara Kedi’nin yeniden yorumlaması en çok dinlenen parçalar arasında. Parçanın başarısı nasıl bir kitle kazandırdı?

Bu şarkının benim kalbimde her zaman başka bir yeri olacak. 10 yaşında şarkıyı ilk duyduğum gün Serdar Ortaç konserinde ezberlediğimden yıllar sonra karşıma ‘Serdar Ortaç Şarkıları’ projesi geldiğinde ilk sorduğum soru “Kara Kedi şarkısını kimse söylemediyse ben söyleyebilir miyim?” oldu. Bence bu yüzden enerjim şarkıya yansımış olacak ki insanlara da bir şekilde ulaştı. Hem şarkının ilk yayınlandığı zamanda dinleyen benden çok daha büyük insanlara, hem de şarkıyı ilk kez benden duymuş belki benden bile küçük insanlara ulaştı şarkı. Bu kadar farklı yaştaki, kültürdeki, farklı müzik zevki sahibi insanlara aynanda ulaşabilmiş olmak benim için, aynı zamanda 10 yaşındaki Melis için tam bir mutluluk ve gurur kaynağı.

Bir influencer yanınız da var. Videolarınızda bir ekiple çalışıyor musun?

Sosyal medya benim safe zone’um. Orada büyüdüm ve orayı hiçbir zaman mecburi içerik üretmem gereken bir mecra olacak görmedim. Gerçekten keyif aldığım videoları çekmeye hep özen gösterdim. Tüm içeriklerimin senaryolarını, çekimlerini ve kurgularını kendim yapıyorum.

TikTok Türkiye’de de müzik dinleyicisini yönlendiriyor mu sence?

TikTok’un müzik dünyasına olan etkisini göz ardı etmek mümkün değil. Tabi ki bir şarkının inanılmaz büyük kitlelere ulaşması için tek yol değil. Ama TikTok, en etkili ve hızlı yollardan biri. Bir anda bir şarkınız viral olabilir ve hayatınız değişebilir. Birçok insan kabullenmek istemiyor bu durumu hala.

Yeni şarkılarının tamamını canlı söyleyeceğiniz ilk konserine gelenleri neler bekliyor?

Şarkılarımı dinleyicilerimle canlı canlı söylemek, onlarla sohbet etmek, onların gözüne bakmak ve oradaki heyecanı görmek için sabırsızlanıyorum. Onlara hem telefonların flaşını aşıp hüzünlendiğimiz hem de eğlendip dans ettiğimiz güzel bir yolculuk sunmak istiyorum.

2023’te farkına vardığınız ya da öğrendiğiniz en önemli şey ne oldu?

Hayat her zaman size yenilikler sunuyor. Kimi zaman kötü kimi zaman güzel duygular. Bu yolculukta ne yapmak istediğiniz ve hangi yolu seçtiğiniz tamamen sizin elinizde. Sizi mutlu eden ve sevdiğiniz işi, insanları, duyguları hayatınızda tutabildiğiniz sürece kimse sizi üzemez, yıkamaz. Kendiniz bile.