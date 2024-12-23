Pop müzikteki sıcaklığı yeniden yakalıyor

Cenk Erdem

Barbaros, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Opera Şan Bölümü’nden mezun, dört beş dilde birden şarkı söyleyen, bugüne kadar dünya müziği yıldızlarıyla projeler paylaşan, dev isimlerle sahneye çıkmış, donanımlı bir pop şarkıcısı. Aslında “şarkıcı” demek onu tarif etmek için çok da yeterli değil, çünkü tam bir performans yıldızı. Bugünlerde de Pasion Turca etiketiyle söz ve bestesi Umut Yaşar Sarıkaya’ya, düzenlemesi Mustafa Ceceli’ye ait olan yeni bir şarkı ile karşımızda…

Yeni şarkınız ‘Gel’ için özlediğimiz Türkçe pop havasını, Akdeniz şarkısı tadını geri getiriyor; diyebilir miyiz?

‘Gel’ şarkısı, Akdeniz tınıları içeriyor, umarım insanlara olumlu hisler verir, sıcak ve yakın hissettirir. Pop müzikte böyle sıcak melodilere ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum.

Şarkı özünde aşka çağırıyor peki şarkının hikâyesi nedir? Nasıl ortaya çıktı?

Şarkıyı yazan Umut Yaşar Sarıkaya, nasıl hislerle yazdı tam olarak bilemiyorum, ancak bana bir WhatsApp mesajıyla, şarkıyı hediye ettiğini söyledi. Ben de hemen şarkıyı sunmak için çalışmalara başladım.

Klibinizde de Eros etkinizle iki gencin farkında olmadan aşka yaklaşmasını izliyoruz. Aşka inanmanın zor olduğu bir dönemde sayılabilir miyiz?

Aşkın da dijitalleştiği bir dönemdeyiz. Elbette dijital çağın büyük güzellikleri var, ama aşka aynı şekilde katkısı olduğunu düşünmüyorum.

Opera geçmişinizle pop müzikten caza kadar çok geniş bir repertuvarınız var ve seyirci ile sıcak bir diyalog kuruyorsunuz, peki sahnede en çok hangi sürprizlerinize reaksiyon alıyorsunuz?

Bence seyircinin en çok sevdiği şey, yabancı bir müzikal şarkısından, bir Türkçe pop şarkısına geçmem ya da bir Türkçe rock şarkısı ardından Jazzy tınılarda bir şeyler duymaları. Seyirci sürprizi seviyor.

Sizi senfoni orkestrası ile de izledim, bence Sezen şarkıları da size çok yakışıyor, siz Sezen’den en çok hangi şarkıyı söylemeyi seviyorsunuz?

Sezen Aksu şarkısı söylemek, bir şarkıcı için büyük bir lüks ve heyecan. Ayırt etmek olanaksız, ama Onno Tunç’la beraber yapmış oldukları hitleri seslendirmekten büyük mutluluk duyuyorum.

Müzikal geçmişinizin teatral yönleri de sağlam. Bu birikimle sahnede farklı bir proje düşünüyor musunuz?

Teatral bir gösteri hazırlığımız var, fikirlerimiz var. Büyük bir isimle, müziğimizin en önemli şarkıcılarından biriyle beraber bir sahne şovu hazırlıyoruz.

Dinleyiciler sizi klasik müzikten müzikallere uzanan bir şarkıcı olarak biliyor, gelecekte sizi hangi türlerde görebiliriz?

Farklı türleri yorumlamak, büyük bir çalışma ve emek gerektiriyor. Bu aralar klasik müzikte isim yapmış, önemli konserler veren bir ikili, Duo Blanc & Noir ile standartları yorumlayacağız. Bu bir single projesine de dönüşecek.