Porsche 911 Dakar

Okan ALTAN

58 yıl önce başlayan ilk ralli başarılarının ardından kum ve gevşek zeminlerde 40 yıllık Doğu Afrika Safari yarışları birikimi ile Porsche, yine müthiş bir maceraperest, gerçek bir spor otomobil yaptı.

Dakar yarışlarının devasa Off-Roader’larını sollamış ve “Gruppe B” 959’ların ilk hali olan, markanın ilk dört çekerlisi, 1984 Paris-Dakar şampiyonu efsane 953’ün süper modifikasyonu, otomotiv tarihinin unutulmazları arasındaydı… Şimdi ise, Porsche mühendisleri, ‘sürüş keyfini daha da nasıl farklılaştırıp artırabiliriz’, diye düşünmüş ve bir kez daha sıra dışı bir mekanik canavar yaratmaya karar vermişler. Doğanın içinde kırılmadan, toprak zeminde takılmadan, asfaltta gösterdiği üstün performansı bire bir yaşatacak nitelikte 911 Dakar’ı ortaya çıkarmışlar.

Tarihi ralli dizayn dekorasyonu ve özel çadırlı Off-Road donanımını taşıyacak LED projektörlü tavan sepeti gibi aksesuarını da aldığınızda 250.000 Euro’ya çıkabilecek fiyatına rağmen, 2.500 adetlik sınırlı üretimi için sipariş defterlerini dolduran 911 Dakar’ın ilk bakışta yerden yüksekliğini fark ediyorsunuz. Bildiğimiz Carrera’lardan 5 cm daha yüksek ve ayrıca standardındaki lift sistemiyle sürüş yüksekliğini 3 cm daha artırdığınızda 191 mm yükseklikle çöl zeminleri üzerinde bile 170 km/h hızlara kadar gazlayabiliyorsunuz.

Off-Road modunda “en yüksek seviye”ye otomatik olarak çıkarken, yeniden geliştirilmiş tüm şasinin ve süspansiyonun Dakar yarışçıları kadar sert hissettirdiğini de belirtelim. Ayrıca ön alt spoylerin olmaması sayesinde 16 mm daha kısa ‘çene’siyle 8’den 14,2 dereceye genişletilmiş yaklaşma ve 16,4 derecelik uzaklaşma açıları, Macan ve Cayenne’lere denk 19 derecelik karın açısı, popüler SUV’lerle rekabet edecek kadar iddialı…

En çok göze batan karakteristik kısmı ise, arazi titremelerinde zarar görebilecek aktif kanat yerine, ara soğutuculara giden hava akışını optimize eden, arka aks üzerindeki bastırma kuvvetini artırarak dengeyi iyileştiren sabit ve çok hafif CFRP’den iri arka kanadı…

Ön tamponun uçlarındaki hava girişlerini taş parçalarına karşı koruyan paslanmaz çelik ızgaralar da arazi koşullarına uygun…

Arka koltukların olmaması, yarım roll-cage’i, karbon fiber takviyeli plastik yüzeyler, CFRP tam çanak koltuklar, hafif cam ve hafif batarya teknolojileriyle 1,6 tonda tutulabilmiş ağırlığıyla 911 Dakar, PDK’lı Carrera 4 GTS ile neredeyse aynı kiloda…

Sportif arazi özelliklerini tamamlayan en önemli nokta ise, daha geniş kesitleri ve yüzde 40 sertleştirilmiş yüksek yanaklarıyla 911 Dakar’ın yerden yüksekliğinin artmasına 10 mm katkıda bulunan, Pirelli’nin bu araca özel geliştirdiği şaşırtıcı seviyelerde yanal tutuş sunan lastikleri… 9 mm derin profile, kesilmelere karşı dirençli çift karkas katlı sırta ve yepyeni bir hamura sahip bu Scorpion All Terrain Plus’lar, önde 245/45 ZR 19 ve arkada konstrüksiyonu güçlendirilerek yolla temas alanı artırılmış 295/40 ZR 20 ölçüleriyle en zor zeminleri kazıyarak ilerlerken kendilerini sürekli hatırlatıyor. Bu “dişli” lastikler, asfaltta da bildiğimiz spor otomobil performansı sunmaya devam ederken, yine bu modele özel geliştirilmiş P Zero yaz ve kış lastikleri de, opsiyonel sunuluyor.

EĞLENCELİ VE SIRA DIŞI…

480 HP ve 2.300 devirden itibaren 570 Nm maksimum torklu 3.0 lt Bi-Turbo 6 silindirli Boxer motorunun, karizmatik sesiyle arazide bile 3,4 saniyede 0-100 km/h hızlanma sağlaması, hız ibresini 12 saniyede 200 km/h’ye döndürüp, AT lastiklere rağmen 240 km/h’ye çıkabilmesi, heyecanımızı tavana çıkarıyordu. Dört teker çekiş sisteminin sportif 8-ileri PDK güç aktarımıyla entegre, onca şiddetli hoplama ve zıplama karşısında bile harikalar yaratması, bizim başımızı döndürüyordu…

Direksiyonla birlikte yönlenen arka aks, çelik yaylar ve değişken PASM amortisörleri, GT3’ten gelen yarış odaklı motor takozları, Torque Vectoring Plus, dinamik şasi kontrolü ve viraj dengeleme sistemi PDCC yalpalama önleyici stabilizasyonu gibi sistemlerle, modern Dakar yarışçıları ve belki toprak WRC’lerin modifikasyonlarına standart bir araçta kavuşuyorsunuz.

Normal, Islak ve Spor’a ek olarak seçilebilen iki yeni Rallye ve OffRoad sürüş modları, gevşek yüzeylerde daha çevik hızlanma için yüzde 20 oranına kadar patinaja izin veriyor. Yüzde 70 arka ağırlıklı dört tekerlekten çekiş ayarındaki Rallye ile çakıl, ıslak çim ve çamurlu orman yolları için hazırlanmış.

Ön ve arka aks arasında torku yarı yarıya dağıtan OffRoad modu ise, aracı ekstra 3 cm yükseltirken, arka diferansiyel kilidini kapatıyor, sol ve sağ arka tekerler arasında dönüş hızı farkını önlüyor. Engebeli ve sert arazide maksimum çekiş ve yüksek tork kontrolüyle, Atlas Dağları’nın Batı Sahra Çölü’yle buluştuğu karma zeminlerde ve özellikle kumul tepelerinde çok yüksek hızlarda saplanmadan gezinirken, 911 Dakar’a hayranlığımız artıyordu. Dakar yarışlarının antrenman parkurları çizgilerinde tozu dumana katarak geçerken, takılmaları bırakın, zorlu arazide bile Launch Control imkanı sunması ise müthiş idi...

Afrika’nın zorlu parkurlarında da Nürburgring Nordschleife’de olduğu kadar dinamik sürülebilen 911 Dakar, 26 farklı 992 versiyonu arasında belki de en eğlenceli ve en sıra dışı seçenek...