Portif ve çevreci: Porsche Panamera G3

Okan ALTAN - VİRAJ

Aslında Panamera’ların an çok satılan gövde tipi sedan idi, fakat ben 6 yıldır Sport Turismo’nun Shooting Brake havasını çok beğeniyordum. Artık daha sportif ve ciddi duran sedan ile Panamera’cılar, yine ‘havalı’ olmaya devam edecekler.

Dış tasarımdan sorumlu Peter Varga’nın ismini Porsche ve VW Grubu içinde daha çok duymaya başlayacağımızı sanıyorum. Zira 911’ler gibi artık Panamera’ların da sevilen formunu değiştirmek çok zor idi. Varga’nın görevi, ilk bakışta “bu Panamera” dedirtecek çizgilerin korunması ve gelecek 6-7 yıl eskimeyecek bir yeni modernizmi araca kazandırmaktı… Bizce çok başarılı olmuş, hatta 5,2 metrelik ‘executive’ versiyonunda çok basık ‘hot-rod’vari bir tarz da yakalayabilmiş.

Diğer yanda G3 denilen yeni Panamera’ların asıl iddiasının tüm satışların çoğunluğunu oluşturan Turbo E-Hybrid Plug-In versiyonu olduğunu da belirtelim. Bataryası 17,8’den 25,9 kWh’e çıkarılan ve 25,9 kWh bataryasıyla tam elektrikli menzili 91 km’ye ulaştırılan ‘yeşil’ Panamera’daki e-motor ise, 136’dan 190HP’ye güçlendirilmiş!.. Böylece Almanya’da 200 bin Euro’dan başlayan 4.0 lt V8’li Turbo E-Hybrid, toplamda 500 kW 680 HP ve 930 Nm ile artık 0-100 km/h 3,2 saniyelik müthiş bir performans sergileyecek!.. Maksimum hız ise 315 km/h’ye sınırlandırılmış…

Maksimum hızı 271 km/h olan ve 0-100 km/h hızlanması 5,1’lik giriş seviyesindeki 2,9 lt V6 motoru bile ekstra 23 beygir gücüyle ile artık 353 HP 500 Nm olan Panamera’ların kabin içindeki yenilikler ise, son jenerasyona geçen Cayenne ile çok benzer denilebilir. 12,6” sürücü, 10,9” orta ve yolcular için de sağda olmak üzere triple dijital konsol ekranlarıyla dijital kokpit tasarımını Panamera’da da uygulamaya başlayan Porsche, bu iri Stuttgart’lının viteslerini de artık direksiyonun sağından seçtirecek. Bu keyif geçişinin, sportif sürüşü de artırma yönünde yapıldığını tahmin ediyoruz.

ÜST LİMİTLERE ÇIKAN KONFOR

Gövdenin altına bakacak olursak ise, Panamera’nın PASM denilen havalı suspansiyona Active Ride özelliğini ekleyen Porsche, gençlerin eğlencesi olmaya da başlayacak. Zira cep telefonundan bu dev kütleyi basit hareketlerle adeta dans ettirmeniz bile mümkün. Her bir tekerdeki ayrı havalı suspansiyon elemanları, dört köşedeki hidrolik basıncı çok hızlı değiştirerek, yeni Panamera’nın zıplayan Amerikan çılgınlarına benzer neredeyse hoplamasını sağlıyor. Fakat bu gereksiz oyunlardan ziyade bu teknik eklemenin, yol tutuş için faydalı ve virajları dümdüz yani aracın ters yöne eğilmemesi için geliştirildiğini söyleyelim. Ayrıca sportif sürüş güvenliğinin yanında konforda da üst limitleri deneyen Panamera, motor kapanınca gövdeyi yukarı da kaldırarak, yolcuların araca binerken eğilmelerini azaltıyor.

Artık Panamera’yı PCM yani iletişim yönetimi uygulamasıyla uzaktan park edebileceğiniz Remote Park Assist, neredeyse otonom sürüş efekti veren Aktif Hız Asistanı, geceyi gündüze çeviren ve bunu yaparken de trafikteki yayaları ve diğer araçları 600 metreye kadar gölgede bırakmayı başararak rahatsız etmeyen far başına 32 bin pikselli son nesil LED matriks farları ve hatta soğutmalı akıllı telefon gözü gibi akıllıca seçilmiş donanımları da, şimdiden tüm müşterilerin büyük beğenisini kazandı.

Döşemelerindeki yeni RaceTex ve Pepita gibi deri olmayan malzeme seçiminin de, Porsche’nin çok geniş açılmış müşteri yelpazesinde herkesi memnun etmek üzere seçeneklerin hazır olduğunu gösteriyor.

Tüm bunlarla ‘yüksek başarılı sportif işadamları’nın tercihi olmuş Porsche Panamera, Innı-Drive gibi daha da zenginleştirilmiş teknik özellikleri ve opsiyon sipariş seçeneklerinin artırılmasıyla çıplak fiyatında da yüzde 10 yükselmiş.

Mulliner, Autobiography ve Manufaktur gibi el yapımı sadece müşterinin özel isteklerine göre yaratılan Sonderwunsch’lardan ‘one-off’ yani “sadece bende olsun, başkasında olmasın” diye özgün tek bir model yaptırtmak isterseniz de, fiyatlarda Alplerin zirvelerine doğru bakmaya başlayabilirsiniz…