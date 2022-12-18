Powercat’ler, denizlerin yeni gözdesi

Çok gövdeli teknelerin pazar payı, kararlı bir şekilde artıyor. Sektörün global oyuncuları, çok gövdeli teknelere rağbetin yakın zamanda yavaşlamayacağını; artarak devam edeceğini öngörüyor. Global katamaran pazarı, 2021 yılında 1.35 milyon dolarlık değere ulaştı. Bu değerin, 2022-2030 arasında yıllık yüzde 5.8’lik bir oranla düzenli olarak büyümesi bekleniyor.

Çok gövdelilerin kullanıcı dostu, geniş alanlara sahip, konforlu ve dengeli olması gibi başlıca unsurlar sektörün hareketlenmesinde etkili oluyor. Powercat’ler geniş bir platform üzerinde hem dış alanlarda hem de iç alanlarda bolca hacim sunuyor. Doğal olarak geniş olmaları ve mükemmel batmazlık kabiliyetleri sayesinde hem seyirde hem de demirde iyi bir denge kazanıyor. Alçak draft, denizlerde yeni keşiflere olanak tanıyor.

Çift gövdeyle gelen çift makine, tekne kullanımını daha kolay kılıyor; dar alanlarda dahi yüksek manevra kabiliyeti sunuyor. Powercat’ler, daha yüksek hızlarda daha yüksek enerji verimliliğiyle seyir yapabiliyor; 20 knot üzerine çok kolay çıkabiliyor.

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de powercat’lere ilgide belirgin bir artış olduğuna dikkat çeken Trio Deniz Satış & Pazarlama Direktörü Deniz Özçakır, temsilciliklerini yaptıkları ve dünyanın en çok lüks yat üreten markaları arasında yer alan İtalyan Bluegame ve Fransız Prestige gibi üreticilerin de yepyeni powercat serileriyle pazarda standartları belirlediklerini ifade diyor.

Her iki markanın da en yeni modelleri arasında powercat’lerin öne çıktığına işaret eden Özçakır, Bluegame’in BGM75 ve Prestige’in M48 modellerinin şimdiden Türk tekne severlerin de büyük ilgisiyle karşılaştığını ve önümüzdeki sezonlarda güney kıyılarımızda bu tekneleri çokça görmeye başlayacağımızı söylüyor.