Premium segmentten müşteri çalan ikinci nesil Skoda Kodiaq

Takip Et

Okan ALTAN

İyi giden bir şeyi değiştirmek, risk doludur. Fakat, yinelenmek ve modern tekniğe ayak uydurmak da zorunludur.

Tıpkı geçmişten bu yana Golf’lerde ya da diğer trendsetter’larda yaşandığı gibi… Kodiaq aile SUV'sini geliştirmekle görevlendirilen Skoda mühendislerine ve tasarımcılarının işi çok zordu…

İlk nesli, dünya çapında 850 binden fazla satılan ve otomobil uzmanı eleştirmenlerin gözünde sınıfında hala lider olan, yedi koltuklu bu SUV'u “iyileştirilerim” derken, bu ikinci versiyonunu bozabilirlerdi. Ancak Skoda, mevcut aracı birkaç ince dokunuşla yenilemekle yetinebilecekken, uzunluğu 61 mm, aks aralığını 3 mm ve genişliği 2 mm artırarak her şeyi değiştirmeye karar vermişler.

Köşeli çamurluklu yepyeni güçlü bir gövde, güncellenmiş tavan çizgisi ve akıllı yeni Top LED farlarla tamamlanan yatay ışık şeritli burun yapısıyla karşımıza çıktı. Selefine göre çok daha aerodinamik, emisyonları düşük ve yakıt ekonomisi yüksek yepyeni bir Kodiaq hazırlanmış. Minimalist kabin içi ise, pek çok kişinin bir Skoda'dan beklediğinden çok daha üst düzey görünüyor. Skoda, artık kendisini bütçe odaklı bir marka olarak görmüyor; ana akımda yüzmeye başlıyor. Ve orada olmayı da hak ediyor, çünkü bütün yapısı, her şeyin tek bir katı bloktan yontulmuş gibi hissettiren kalitede. Hareket etmesi gereken her şey pürüzsüz ve sağlam hareket ediyor, hareket etmemesi gereken her şey kararlı bir şekilde yerinde duruyor.

Granit sağlamlığını korumasının yanı sıra tamamen modernize edilen Kodiaq, vites kolunun direksiyon kolonuna yeniden konumlandırılmasıyla orta konsolda depolama alanını serbest bırakmış ve düğmelere olan ihtiyacı azaltan devasa 13 inçlik bir dokunmatik ekran ile pratikliği tasarımın merkezine almış. Fakat, bu yaklaşıma şüpheyle yaklaşırken, karmaşık menüler içinde işlevlerin saklanması, belki de eleştireceğimiz tek noktası… Neyse ki, klima sistemi hala, ses ayarları ve sürüş modları gibi bir çok fonksiyona sahip ‘Smart Dials’ adı verilen akıllı düğmeler ile kontrol edilebiliyor.

Beş koltuklusundaki 910 litrelik bagajın, yedi koltukluda 340 litreye daralması da kesinlikle küçümsenmemeli. En arka koltuklar katlandığında 845 ve ikinci sıra yatırıldığındaysa 2.105 lt yük alanı, Kodiaq’ı bir karavana dahi çevirmenizi sağlayacaktır.

Farklı eşyalar için bolca saklama alanı, bir değil iki torpido gözü, markanın artık ünlü ‘Simply Clever’ özellikleri de dikkat çekici. Örneğin cam suyu dolum kapağındaki küçük huni, kapılardaki şemsiye veya yakıt dolum kapağındaki buz kazıyıcı, yaşamı kolaylaştıracaktır. 10 inç Dijital Gösterge Paneli ve Head-Up Display gibi özellikler de standartta… Koltuk döşemeleri, halılar ve tavan kaplamaları yüzde 100 geri dönüştürülmüş polyesterden yapılmış…

150 HP 1.5 lt mild hibrit TSI benzinlisini yeterli bulmayanlara uzun yolculuklarda güç, çekme kabiliyeti ve verimliliği birleştiren 193 HP 2.0 TDI dizelini sunan Kodiaq’ın şu anda Türkiye’ye getirilmesi için vergi hesabı yapılan 97 km elektrikli sıfır emisyon menzilli 197 HP’lik iV Plug-in Hybrid’i bile bulunuyor. Önden çekerli benzinlisi için yeterli, dört çekerli dizeli için optimumu derken 7-ileri DSG şanzımana sahip olduğunu da hatırlatalım.

Çok daha yetenekli 265 HP 2.0 lt benzinli vRS seçeneği ise, sanıyoruz yüksek fiyatıyla sadece özel siparişle gelecektir.

Yol yüzeyindeki kusurları tam olarak izole etmese de, sürüşün yumuşak ve ipeksi olarak yorumlayabileceğimiz, büyük gövdesini iyi kontrol eden yeni nesil Kodiaq, o konfora rağmen hızlı dönüşlerde tekne gibi yatmıyor ve köşelere hızlı girildiğinde yuvarlanmasını belli etse de stres yaratmıyor. Direksiyonunu biraz hafif bulsak da, kesinliği yeterli ve dinamik manevralara izin verebiliyor.

Kodiaq’ın premium merdivenlerinden çıktığını fiyatlarından da anlıyoruz… Prestij donanımlısına 400 bin TL daha eklemeniz gereken 1.5 lt mHEV’nin 2,5 milyon TL’den başlayan etiketi, eskiden sahip olduğu değer kimliğinin artık değiştiğini hatırlatıyor. Yüksek güçlü dizelde ise, Skoda Türkiye rekoru kırarak 4,5 milyonlara çıkarak, doğrudan alman perimum’lara yaklaşıyor. Bu arada Kodiaq’ı Tarraco ve X-Trail’in üstünde Santa Fe ve Sorento ile karşılaştırmak daha doğru olacaktır.

Zayıf yönlerden yoksun ve eksiksiz bir paketle gelen Kodiaq için, -keşke dokunmatik ekran karışıklığı olmasa ve keşke bir tık daha ekonomik olabilse- şu anda piyasanın en iyi seçeneklerinden biri diyebileceğiz. Fakat yine de; Cd 0.282’lik aerodinamik sürtünme katsayısı, estetik ve fonksiyonelliğiyle sınıfının en iyilerinden biri!