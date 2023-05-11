Rafineri de yurt dışına açıldı

Fatoş Bozkuş – PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Türkiye’deki bağımsız reklam ajansları son yıllarda gözünü yurt dışına dikti. Kimi farklı ülkelerde ofisler açarken, kimi ajanslar ise farklı ülkelerdeki lokal ajanslarla ortaklıklar kurarak yurt dışına açılıyor. En son, Türkiye pazarındaki tecrübesini yurt dışına taşıma hedefinde olan Rafineri bu yönde önemli bir adım attı. Şirket Bakü merkezli yaratıcı ajans Endorphin ile güçlerini birleştirdi. Hatta iki ajans Azerbaycan markalarına yaratıcı ve özgün çözümler sunmaya başladı bile.

Önceki hafta bu ortaklığı Rafineri Başkan Yardımcısı Erbek Onur ve Rafineri İş Geliştirme Direktörü Doğu Göçük ile konuşma fırsatı buldum.

Pandemiyle birlikte iletişim sektöründe de pek çok ezberin bozulduğunu söyleyen Erbek Onur, bu süreçten Rafineri’nin güçlenerek çıktığını anlattı. Pandemiye 90 kişilik bir ekiple girdiklerini ve bugün 160 kişilik bir ekip olduklarını aktaran Onur, bu süreçte Rafineri çatısı altında influencer ajansı Post For Rent Türkiye ve tasarım stüdyosu Rafineri Studio’nun kurulduğuna değindi.

Rafineri, yurt dışına açılma görüşmelerine ise pandemiden önce başlamış.

Türkiye’de yaratıcı endüstrilerin son yıllarda hızlı büyüdüğünü ve yurt dışında da önemli başarılara imza atıldığını hatırlatan Onur, “Reklamda da bunun zamanının geldiğini düşündük. Ve kalifiye yaratıcılığı farklı ülkelere taşımaya karar verdik. Bildiğimiz, masallarımızın bile ortak olduğu coğrafyalardan buna başlamanın iyi olacağını düşündük. Endorphin bize çok benziyor. Onlarda bizim gibi yılın en yaratıcı bağımsız ajansı olarak seçilen, işe bakış biçimlerimizin uyduğu bir ajanstı. O yüzden onlarla bir iş ortaklığı yapmaya karar verdik” dedi.

AZERBAYCAN İLK ADIM

Bugün Bakü’deki ajansın adının Endorphin Rafineri olarak değiştiğini ve bölgedeki şirketlerle çalışmaya başladıklarını ifade eden Doğu Göçük ise, “Azerbaycan ve çevre coğrafyalarda Türk ajanslara ilgi yüksek. Yıllarca bize 'gelin burada ofis açın' diyorlardı. Biz böyle bir güç birliğiyle bu pazara girmeyi tercih ettik. Bu işbirliğiyle bizim strateji ve yaratıcı gücümüzü onların know how ve lokal bilgisiyle birleştirmiş olduk” diye konuştu.

Rafineri’nin Azerbaycan açılımı ajansın yurt dışında büyüme stratejisinin sadece küçük bir adımı. Ajans yönetimi hali hazırda önümüzdeki dönemde farklı ülkelere açılma planları yapıyor.

Açıkçası ben sadece Rafineri’nin değil, daha birçok bağımsız yerli ajansın yurt dışındaki farklı açılımlarını yakın zamanda duyacağımızı düşünüyorum.

Türkiye’de yaratıcı endüstrilerin son yıllarda hızlı büyüdüğünü ve yurt dışında da önemli başarılara imza atıldığını hatırlatan Rafineri Başkan Yardımcısı Erbek Onur, “Bildiğimiz, masallarımızın bile ortak olduğu coğrafyalardan buna başlamanın iyi olacağını düşündük. Endorphin bize çok benziyor” diyor.