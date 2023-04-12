Reklam verenler için ‘Ramazan’ fırsatları!

Gülseren ÜST POLAT

GELENEĞİ BOZMAYIP ‘Sayıların Dili’ne Ramazan ayına özel rakamlarla başlamış gibi olacağız ama işin aslı Adjust’ın yaptığı bir çalışma dikkatimi çekti. Önceki yılın Ramazan dönemine ilişkin verilerin paylaşıldığı çalışma, mobil pazarlamacılar ve reklamverenlerin kampanya performansını üst düzeye çıkarmak adına bu sene için ipuçları veriyor bir bakıma. Peki, ne söylüyor bu çalışma: Bir kere Ramazan boyunca kullanıcılar akıllı telefonlarında alışveriş, internet yayını, dijital ödeme ve oyun alışkanlıklarını artırıyor. Adjust’a göre Ramazan döneminde tüm uygulamalar için küresel oturumlarda %3, METAP’ta ise %7 artış görülüyor. Bir başka veri: Küresel düzeyde oyun oynamak için uygulama içi oturumlar, 2022 ortalamasının %11 üzerine çıktı ve METAP bunu %17’lik bir artışla geçti. Sağlık ve fitness sektörleri, video akışı ve alışveriş dahil olmak üzere tüm uygulamalar çok daha fazla kullanıldı. Dünya genelinde kullanıcılar, Ramazan ayı boyunca bir uygulamayı yükledikten sonra ortalama %6 daha fazla zaman harcadı. Burada almanız gereken mesaj: Ramazan ödül programı, Ramazan’a özel mesajlaşma ve kişiselleştirilmiş bildirimler gibi taktiklerle etkileşimli pazarlamayı sürdürebilirsiniz…

MANEVİYATA YÖNELDİK

YİNE RAMAZAN özelinde verilerle devam edelim. Spotify bu dönemine ait dinlenme trendlerini yayınlamış. Sonuç: Türkiye bu dönemde ‘chill’ çalma listelerini ve sağlık temalı podcast’leri dinliyor. Hatta bu podcast’lerin dinlenme oranı Müslümanların çoğunlukta olduğu coğrafyalarda geçen yılın Ramazan ayına göre yüzde 42 artmış. Benzer bir eğilimle Türkiye’de de sağlık ve maneviyat podcast’lerinin dinlenme oranı özellikle gün batımından önce yüzde 17 oranında artış gösteriyor. Bu dönemde, oldukça popüler olan ‘suç’ temalı podcast dinlenmelerinde de yüzde 71 oranında düşüş görülüyor.

HAVA YERİNE NE SOLUYORUZ?

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE 15 sağlık, çevre ve iklim örgütünün oluşturduğu Temiz Hava Hakkı Platformu’nun hazırladığı Kara Rapor’un beşincisi yayımlandı. Bence rapordaki en çarpıcı gösterge Türkiye’de, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) standartlarına göre havası temiz şehir olmaması… Ayrıca rapor, deprem bölgesi için de alarm veriyor. Depremden etkilenen şehirlerde hava kirliliğinin, enkaz tozu ve ısınma için açıkta ateş yakılması gibi nedenlerle ulusal limitlerin 2.5 katına, DSÖ kılavuz değerlerinin ise maalesef 7.5 katına çıktığı vurgulanıyor.

TEKNOLOJİYİ OKULLARA TAŞIYIN

BİRAZ DA EĞİTİM DİYELİM ve GoStudent’ın, Z ve Alfa kuşaklarının, bütünsel bir öğrenme deneyimi talep ettiğini ortaya koyan araştırmaya geçelim. Araştırmaya göre gençlerin yüzde 73’ü teknolojinin öğrenmeyi kolaylaştırabileceğine ve yüzde 69’u da yaratıcılıklarını besleyebileceğine inanıyor. Ayrıca yüzde 59’u önümüzdeki 5 yıl içinde yapay zeka ile daha fazla şey öğrenmek istiyor. Üstelik bunu okulda öğrenmek istiyor… Gençlerin %75’i, okullarının kendilerini gelecekteki işlerine hazırlamak için müfredata daha fazla teknoloji dahil etmesini ve %76’sı teknolojiyi kullanmak üzere eğitilmiş olmayı istiyor. Bizden söylemesi…

YENİ ÇÖZÜMLER GEREK

İŞ YAŞAMINDAKI DEĞİŞİM RÜZGARLARI , COVID-19 pandemisinden beri sert esmeye devam ediyor. İşte kanıtı: Sodexo’nun Novus araştırma şirketiyle geleceğin çalışma modellerini mercek altına aldığı araştırmaya göre; çalışanların yüzde 47’si 2030 yılında daha kısa bir çalışma haftası diliyor. Bu isteği daha esnek çalışma saatleri, dünyanın her yerinden çalışabilme, teknolojinin yeni meslek grupları yaratması takip ediyor.