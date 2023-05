Renkli, eğlenceli ve pop!

Özge Yavuz

Hukuk eğitimi aldıktan sonra iş hayatına bu alanda değil, yurtdışında popüler olan markaları Türkiye’ye getirerek devam eden girişimci Can Yörükoğlu, tam bir trend avcısı. 2012’den beri ayakkabıdan gözlüğe, kozmetikten oyuncağa popüler markaları getiren ve 2016’da Pop Corner markasını kuran Yörükoğlu, hem internetten hem de mağazalarından satış yapıyor. Gezmeyi seven ve trendleri takip eden Yörükoğlu ile ayakkabıdan gözlüğe modayı ve işini konuştuk…

Kariyer hikayenizden kısaca bahseder misiniz?

Koç Lisesi’ni bitirdikten sonra Koç Üniversitesi Hukuk bölümünden mezun oldum. 2010 senesinde New York, Fordham Law School’da bankacılık ve finans üzerine master yaptım. Ardından Pekin&Pekin Hukuk Bürosu’nda şirket evlilikleri üzerine çalıştım. Fakat bu alan benim hayalim değildi. Bu noktada yollarım ShopiGo ile kesişti. Burada satın alma, ulaşım ve gümrük işlemleri gibi alanlardan sorumlu olduğum bir iş deneyimine adım attım. Yabancı markalarla hep iletişim içindeydim. Yabancı markaları Türk pazarıyla birleştirme fikri beni çok heyecanlandırdı. 2012 senesinde ise Pantone Beachwear’in distribütörlüğünü aldım. Bu sayede lider perakendecilerle birlikte çalışma fırsatım oldu. 2016 senesinde hayalimi gerçekleştirdim ve farklı markaları aynı çatı altında toplayarak kendi markamı Pop Corner’ı kurdum.

Şu anda mağazalarınızda ve internet sitesinde ağırlıklı olarak hangi ürün gruplarını satıyorsunuz?

Pop Corner bünyesinde şu anda 8 tane distribütörlüğünü yaptığım marka bulunuyor. Paris’in ikonik gözlük markası Izipizi ve İsveç merkezli Chimi Eyewear, yenilikçi aksesuarlar konusunda uzman İspanyol markası Wouf, Fransa’nın ikonik tasarımlara imza atan ayakkabı markası Bensimon, Fransa’nın ünlü plaj sandaleti Meduse ve Fransa’nın vegan kozmetik markası Inuwet gibi eğlenceli markalar Pop Corner bünyesinde yer alıyor. Ayrıca çocuklar için de Trixie ve Londji markalarını bünyemize kattık. Dünyadaki trendleri sürekli takip ederek anlık trendleri yakalıyor, gözlükten ayakkabıya, çocuk oyuncaklarından laptop çantalarına, sandaletlerden kozmetik ürünlerine kadar geniş ürün skalasıyla erişilebilir, renkli ve eğlenceli markaları insanlarla buluşturuyoruz. Pop Corner’ın mottosu zaten ‘Oh So Pop’…

Son dönemde özellikle pandemiden itibaren tüm dünyada ve Türkiye’de sneaker modası hâkim olmaya başladı. Ayakkabı trendleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Sneaker benim için büyük bir tutku. Özellikle pandemiden sonra şıklığın ötesinde rahatlık ön planda olmaya başladı. Sneakerlar her an her yerde kurtarıcı aynı zamanda tamamlayıcı bir parça oluyor. Sokak modasının da popülerleşmesiyle sneakerlar artık hayatımızın vazgeçilmezi. Biz de Pop Corner olarak Fransa’nın köklü markası Bensimon ile şıklığı ve rahatlığı bir arada sunarken, modası asla geçmeyen ve son kullanma tarihi olmayan sneakerlar sunuyoruz. Bensimon La Tennis koleksiyonu her yaştan kesime hitap ediyor. Bensimon ayakkabılar dünyaca ünlü isimlerin tercihi olduğu gibi Türkiye’de de büyük ilgi gördü. Katıldığım birçok fuardan gözlemle söyleyebilirim ki Türkiye’deki moda sektörü yurtdışı ile aynı doğrultuda gidiyor.

Şu anda kaç ayakkabı markasını Türkiye’ye getiriyorsunuz?

Fransız markası Bensimon’un yanı sıra yaz mevsiminin klasikleşen aksesuarlarından Meduse sandaletler de Pop Corner bünyesinde yer alıyor. Meduse sandaletlerin geçmişi 1946 yılına kadar uzanıyor. Fransa’nın ünlü plaj sandaleti Meduse, pop evreni ve retro görünümü ile büyük ilgi gören markalar arasında. Hem çocuklar hem de yetişkinler için rengarenk bir dünyası var.

Bize biraz gözlük modasından da bahseder misiniz?

Bence gözlük ruh halimizi yansıtan en güzel aksesuar. Günümüzde ise gözlükler sadece yazın kullandığımız bir aksesuar değil. Kışın da stilimize iddialı bir şekilde uyum sağlıyor. 2023 yazında gözlük trendlerinde modern, klasik ve iddialı modellerin bize eşlik ettiğini görüyoruz. Minimalist ama bir o kadar da cesur. Pop Corner’da, Izipizi ve Chimi Eyewear ile modanın ötesinde yaşam tarzıyla her yaştan insana ikonik gözlükler sunuyoruz. Çocuklar için eğlenceli deniz gözlükleri üreten Bling2o markası da bünyemiz de yer alıyor. Benim için Izipizi’nin çok özel bir hikayesi var aslında. Paris Colette’te, o zamanlarki adı ‘’See Concept’’ olan Izipizi’yi görür görmez Türkiye’ye mutlaka getirmem gerektiğine karar verdim. Tüm Türkiye’de Izipizi’yi konumlandırdığımız her noktada yakaladığımız satış başarısı, beni bir pop-up store açmaya teşvik etti ve Pop Corner’ın temellerini bu şekilde atmış olduk.

Yakın zamanda mağaza sayınız artacak mı?

İlk Pop Corner mağazamı 2016-2017 yıllarında Kanyon Alışveriş Merkezi'nde açtım. Daha sonra Nişantaşı City's AVM’de ve Antalya TerraCity AVM’de olmak üzere 3 tane mağazaya ulaştım. Önümüzdeki birkaç sene içerisinde şehrin kilit noktalarında yeni Pop-up Store’lar açma hayalim var.

İnternetten satışlar nasıl gidiyor? Üyelik sistemi ile mi çalışıyorsunuz?

www.popcorner.com.tr üzerinden online satışlarımız her geçen gün artıyor. 7’den 70’e birçok müşteri ile online satışlarımızda iyi bir ivme yakaladık. Özellikle pandemi döneminde internetten alışverişin yaygınlaşması ve artmasıyla beraber online sitemize güzel bir akış oldu. Şu anda üyelik sistemi ile 50.000 tane trend avcımıza hizmet veriyoruz. Günlük ziyaretçi sayımız ise 2.500 kişi.

Bundan sonraki iş planlarınız neler?

24 kişilik ekip ile aile gibi bir çalışma ortamı yarattık. Pop Corner’ın arkasındaki başarı da bu. Gelecek için mağaza sayımı arttırarak Pop Corner’ı da içerisinde bulunan markalar gibi bir ‘love-brand’ konumuna getirmek istiyorum ve daha fazla markayı Türkiye’ye getirerek insanlarla buluşturmak istiyorum. Bu markalar herhangi bir kategori ile sınırlı değil. Kendimi bir markaya yakın hissettiğim an onunla çalışmak istiyorum. Herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği markaları insanlarla tanıştırmak beni motive ediyor.

“Karbon ayak izimizi azaltmak için havayolu ile ithalatı bıraktık”

Moda trendleri ile ilgili bilgi almak istediğimiz Can Yörükoğlu, şunları anlatıyor: “Modaya küçüklüğümden beri ilgili biriydim. Trendlere her zaman fazla hâkim oldum. Trendleri belirleyen en güçlü faktör kesinlikle popüler kültür ve sosyal medya. Bu ikilinin modayı beslediğini düşünüyorum. Yeni trendleri sosyal medyada birkaç kişide görmek, yabancı bloggerları takip etmek ve influencerlar benim de yeni markaları tanımama vesile oluyor. 2023 yılında moda trendleri arasında ‘’sürdürülebilirlik’’ ana temada. Pop Corner’da distribütörlüğünü yaptığım birçok marka da sürdürülebilir moda ilkeleriyle koleksiyonlarını hazırlıyor. İspanyol markası Wouf, tüketim sonrası plastik şişeler ve geri dönüştürülmüş kumaşlar kullanıyor. Organik bebek ve çocuk yaşam tarzı markası Trixie, plastik şişe kullanımını su mataraları ile azaltıyor. Fransız kozmetik markası Inuwet, vegan, doğal ve organik ürünler sunuyor. Meduse ve Bensimon da yine geri dönüştürülmüş materyaller kullanıyor. Ben de bu konuda bilinçli bir tüketiciyim. Pop Corner olarak bu konuda bizim yaptığımız en önemli adım, karbon ayak izimizi azaltmak adına tüm ithalatımızı karayolu ve denizyolu ile yapmaya başlamak oldu. 2022 başından itibaren havayolu sevkiyatlarımızı bıraktık.”