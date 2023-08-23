Rezidans, otelin yerini alır mı?

FATOŞ BOZKUŞ

Paylaşım ekonomisindeki büyüme ve pandemi deneyimi pek çok sektörü olduğu gibi konaklama sektörünü de etkiledi. Oteller değişen tüketici beklentilerine cevap verebilmek ve daha rekabetçi kalabilmek için iş modellerini farklılaştırmaya başladı. Artık özellikle de lüks oteller villa ya da rezi-dans konseptiyle kısa, orta ve uzun dönemli kiralama yapmak isteyen müşterilerinin bu ihtiyacına çözüm sunuyor. Kempinski Hotel Barbaros Bay da bu otellerden biri. Otel yönetiminde olan ve bir evin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasaralanan 42 özel rezidanstan oluşan Barbaros Reserve Rezidansları da yıl boyunca bir haftadan başlamak üzere farklı zaman dilimleri için kiralanabiliyor.

Yakın zamanda yine Barbaros Koyu'nda bulunan, Bodrum evleri mimarisi yansıtılarak yeni yapılan ve 73 dubleks rezidanstan oluşan Barbaros Valley Bodrum’un da işletmesini üstlendiklerini söyleyen Kempinski Hotel Barbaros Bay Bodrum Genel Müdürü Ferman Doğan "Tatilleri ve konaklamaları için daha uzun süre tercih eden ve bu süreyi daha geniş, kendilerine özel alanlarda değerlendirmek isteyen misafirlerimiz için Kempinski Barbaros Reserve Rezidansları ve Barbaros Valley Bodrum ile konfor ve şıklığı buluşturan seçenekler sunuyoruz. Kendilerine özel ev rahatlığı sunan rezidanslar, Kempinski tarafından sağlanan 7/24 Dijital Butler hizmeti ile de konforu en üst seviyeye taşıyor. Rezidanslar 1 haftalık kiralanabileceği gibi, aylık ve daha uzun süreli de kiralanabiliyor, süre uzadıkça kiralamalarda günlük fiyat daha avantajlı hale geliyor. Aileler otelde birkaç oda kiralamak yerine bu alternatifi hem daha rahat hem de fiyat anlamında daha avantajlı olması sebebiyle tercih ediyor" diye konuşuyor.

YÜKSEK FİYATLI UYGULAMALAR YANLIŞ

Kempinski olarak uyguladıkları fiyat politikasında Bodrum’un fiyat dengelerine uygun olarak hare-ket ettiklerine, gereğinden yüksek fiyatlı uygulamalarla ilerlemeyi doğru bulmadıklarını belirten Do-ğan, rezervasyon ve konaklamalarda bir artış olduğundan bahsediyor.

Rezidans misafirleri Kempinski Hotel Barbaros Bay Bodrum'un plajından ve Spa'sından yararlanabildiği gibi otelin deniz manzaralı restoranlarında sunduğu gastronomik lezzetleri de tadabiliyor. Misafirler, Türk mutfağını Olives Restaurant'ta, Asya Pasifik mutfağının egzotik tatlarını Saigon Restaurant'ta İtalyan mutfağını Mammadrau Restaurant'ta, Meksika yerel lezzetlerini Cabana Cucina'da, dünya mutfaklarını ise Villa Rossa'da deneyimleme fırsatına sahip oluyorlar.