Roma’nın kanlı oyunları

Quo Vadis ile başlayıp Ben-Hur’la göz alıcılığına aşina olduğumuz antik Roma, Kubrick'in Spartacus’unda imparatorluğun zulmüne karşı özgürlük ve adalet arayışı olanların hikayesini destansı bir dille anlatıyordu. Ridley Scott’ın vizyonundan çıkan Gladiator ise sinemada teknolojinin nimetlerini kullanıp üstüne bir de Russell Crowe’un etkileyici performansını ekleyince unutulmazlar arasına girdi.

Arenada Maximus’un isminin inlediği sahneler hala aklınızdaysa devam filminin Kasım ayında vizyonda olacağını söyleyeyim. Prime Video işte tam bu sırada arenaya hasret duyanların imdadına yetişiyor, hem gladyatörler, hem de at yarışlarıyla ekranlara Roma’yı taşıyor.

Karşınızda İmparator Hopkıns

‘Those About To Die’in kadrosunda en heyecan verici isimlerin başında, fragmanlarda beyaz togasıyla halkı selamlayan imparator Vespasianus’u canlandıran Oscar ödüllü usta oyuncu Sir Anthony Hopkins var. Rolünün çok büyük olmayacağını bilsek de 86 yaşındaki usta oyuncuyu ekranda görmek sevindirici. Tenax rolünde Game of Thrones’un kötü karakterlerinden Ramsay Bolton olarak hatırlayacağınız Iwan Rheon’u yine acımasız bir rolde izleyeceğiz.

Konuya gelirsek: Roma İmparatorluğu’nda çalkantılı dönemler. Nero’nun ölümünün ardından taht mücadelesindeki otorite boşluğu, Vespasianus’un imparator oluşu ile ortadan kalkmıştır. Kurulan Flavius Hanedanı’nın egemenliği altında refaha kavuşarak dünyanın en zengin şehri olan Roma, yükselen imparatorluğun incisidir.

Ancak şehrin köle işçilerin yoğun akınına maruz kalması halk tarafından hoş karşılanmamaktadır. Huzursuzluk sokaklarda şiddeti getirirken Roma halkını kontrol altında tutmaya çalışan imparatorluğun elindeki araç bedava yemek, araba yarışları ve gladyatör dövüşlerinden oluşan eğlencelerdir.

İmparator Vespasian, sonunun yaklaştığını bilerek halefinin kim olacağını düşünürken, oğulları Titus ve Domitian gözlerini çoktan tahta dikmiştir. Tahta çıkmak kadar öfkeli kalabalığı da yönetmek önemlidir. Açlığın ve şiddetin arttığı düzende Circus Maximus sadece halkın şenlikleri izlemek için bir araya geldiği yer değil, ekonomik çekişmenin ve gücün de yönettiği yerdir.

Her an kurban olabilirsin!

Circus Maximus'taki yarışlar, soyluların sahibi olduğu dört topluluk olan mavi, kırmızı, beyaz ve yeşil gruplar tarafından kontrol edilmektedir. Halkın eğlenceye ilgisi azalıp şiddete duyduğu istek arttığında ise daha büyük ve özel bir stadyuma ihtiyaç duyulduğuna karar verilir, bu da bugün tüm dünyanın bildiği Kolezyum’dur. Buraya yaraşır düzeyde gladyatör ve hayvan dövüşleri düzenlenmeye başlaması bahis sektörünün gelişen yeraltı dünyasını da etkilemektedir. Tribünlerin altında yaşayıp çalışan insanların arasında bu kanlı oyunlarda her an kurban gidecekler de vardır.

Dizinin adının da göstermiş olduğu gibi güç ve kontrol arayışındaki üst tabaka, açgözlü bahis dünyası, kazanmak için her türlü düzenbazlığı yapmaya hazır olan karakterler hayatlarını hiçe saydıkları ölmek üzere olan bu insanlar üzerine kurmuştur.

Halkı sakinleştirip, sadakatlerini sağlamak için yeni bir amfitiyatro olan Kolezyum'un inşasına girişince şehrin alt tabakası olan Plebya için fırsatlar doğar. Bu fırsatları en iyi şekilde kullanan Tenax, kumar oynatarak güç ve zenginliğe erişmeye, sınıf atlamaya çalışmakta, işbirliği yaptığı yetenekli ve düzenbaz yarışçı Scorpus ile birlikte para kazanmaktadır. Onlar zenginleşirken çocukları köle ve gladyatör olarak Roma’ya getirilen Numidyalı Cala onları geri alabilmeye çalışmaktadır. Oğlu Kwame ise hayatta kalmak için arenada elinden gelenin fazlasını yapmalıdır.

Dizinin oyuncu kadrosunda ikonik starların dışında Tom Hughes, Sara Martins, Jojo Macari, Gabriella Pession gibi yükselen isimler de yer alıyor. Bir başka ‘Game of Thrones’ oyuncusu Jóhannes Haukur Jóhannesson ve Ted Lasso’dan tanıyacağınız Moe Hashim, gladyatörler olarak arenada yeteneklerini sergileyecekler. Dizinin senaryosu, Saving Private Ryan ve Patriot’ta da imzası olan Akademi Ödülü yazar Robert Rodat’a ait. Usta yönetmen Roland Emmerich ile Marco Kreuzpaintner yönetmen koltuğunu paylaşıyor.

Güç ve kontrol oyunlarının, düzenbazlığın ve yolsuzluğun kol gezdiği zamanlarda adrenalin kovalamak isteyenler için bu yapım biçilmiş kaftan.