Rüzgara yön veren kadınlar

Hakan ATİS

Asur kraliçesi Semiramis’in annesi Atargatis, bir çobana sevdalanır. Ancak, bu aşk mutlu sonla bitmez. Ölümsüz kadının fani bir adama kavuşması mümkün değildir! Buna dayanamayan Atargatis, balığa dönüşmek için kendisini göle atar. Gücüyle her şeyi dizginleyen su, gördüğü muhteşem kadına öylesine hayran olur ki Atargatis’in dileğini o an gerçeğe dönüştürür. Semiramis’in annesine balık kuyruğu ve suyun altında nefes alma yeteneği verir. Ünü asırlardır kulaktan kulağa yayılan deniz kızı o andan itibaren efsaneye dönüşür.

Atargatis’in söylencesinden mi esinlendiler bilinmez… Ancak, kendilerine mavi sevdayı rehber edinen denizci kadınların dokuz yıl önce İstanbul’da başlattığı etkinlik kamuoyunda ses getiren harika bir yarışa dönüştü. Ülkemizin ilk ve tek kadın yat yelken yarışı Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası’ndan söz ediyorum. Geçmişten günümüze 900’den fazla kadın yelkenci ve 60’ı aşkın şirketin yarıştığı organizasyon, alkışlanmayı ve desteklenmeyi hak ediyor. Çünkü… Tüm katılımcılar palamarlarını her yıl ‘İyiliğe Yelken Açıyoruz’ sloganı ile çözüyor. Dahası… Elde edilen gelirin bir kısmı kadın ve çocuk temalı faaliyet yapan sivil toplum kuruluşlarına bağışlanıyor. Örneğin içinde bulunduğumuz yıl AÇEV’e ( Anne ve Çocuk Eğitim Vakfı) destek olunacak. Peki, gelelim esas soruya… Onları ne zaman denizde göreceğiz? Hemen söyleyeyim…

DENİZLERİMİZDE HEYECAN DALGASI YARATIYOR

9. Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası’nın ana sponsorluğunu e-ticaret sektörünün global ölçekte hayranlık uyandıran yıldızı ‘Hepsiburada’ üstlendi. Onları özellikle kutluyorum… Bu arada bir notum daha olacak. Kendisini sınamak isteyen kadın yelken takımları 216.418 33 34 no’lu telefonu arayabilir. Amaç belli: Denizlerimizde mavi yürekli kadın sayısının artması. Hal böyle olunca bireysel iştiraklerin yanı sıra üniversitelerin kadın yelken takımları ve uluslararası takımlar da yarışmaya katılabilecek. Bu heyecan dalgasının deniz operasyonu BAUISC tarafından yapılacak. Gelelim ana kahramanımıza… Az önce ifade ettiğim gibi bu yıl Hepsiburada rüzgarı esecek. Kurumun Müşteri Deneyimi ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Grup Başkanı Esra Beyzadeoğlu, görüşlerini açıklamadan önce temel ilkelerinin altını özenle çiziyor. Ülkemizde örnek alınması gereken bir düşünceyi seslendiriyor. Katılmamak mümkün değil. Çünkü… Yönetim dünyasının başarılı ismi, kadınların sadece iş hayatında değil, spor, sanat ve sosyal alanlarda da başarılı olmalarını önemsediklerini belirtiyor. Ardından şu sözleriyle tarihe not düşüyor:’’ Deniz Kızı Yelken Kupası gibi projeler, kadınların gücünü ortaya koyarken onların yeteneklerini ve potansiyellerini daha geniş kitlelere ulaştırmamıza olanak tanıyor. Bu tarz girişimlerle, toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyerek kadınların yaşamın her alanında daha da güçlü var olmasını teşvik etmekten memnuniyet duyuyoruz. Ayrıca… Hepsiburada’da çalışan sayısının kadın-erkek eşitliği temelinde şekillendiğini, bu dengeli yapının toplumsal eşitliği destekleme misyonumuza katkıda bulunduğunu gururla belirtmek isteriz. Geçen yıl bu yarışa ilk kez katılmamıza rağmen ekibimiz özverili bir performans sergileyerek 3’ncü olmayı başardı. Bu dereceyi elde eden takımımız ‘Hepsinspire’ adını verdiğimiz oluşumun üyelerinden meydana geliyor. Hepsiburada’daki kadın çalışanlarımızın birbirlerinden ilham alarak oluşturdukları dayanışma platformu ‘Hepsinspire ile onların iş hayatında ve sosyal yaşamlarında daha başarılı olmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Takımımızın da yer aldığı bu yıl ki kupa mücadelesinde tüm kadın yelkencilerin denizlerde gösterdikleri cesaret ve kararlılıkla harika sonuçlar elde etmelerini diliyoruz. Kazanılan her başarı, kadınların toplumsal hayattaki gücünü daha da pekiştiriyor ve biz de bu gücün bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.’’

SEVİNDİRİCİ HABERLER

Türkiye’de amatör denizciliğin kadim kültürünün yaygınlaşması için atılan adımları ciddiye alıyorum. Elimden geldiği kadar da destekliyorum. Hal böyle olunca 9. Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası’na ana sponsor olan Hepsiburada’yı tekrar kutluyorum. Dilerim bu coşku dalgası gelecek yıllarda İstanbul dışına taşar. Bursa, İzmir, Aydın. Balıkesir, Muğla, Samsun, Trabzon, Ordu, Rize, Mersin ve Antalya’daki yelken severler beyaz kelebekleri kendi şehirlerinde izleyip alkışlarıyla moral verir. Bu haftaki yazımı iki güzel haberle tamamlıyorum. İlki, amatör denizciliğin ülkemizdeki anıt isimlerinden, meslek büyüğümüz Sayın Necati Zincirkıran’a ait ‘Sultan’ isimli klasik yelkenlinin Rahmi M. Koç Müzesi’nin koleksiyonuna katılması. Bu son derece önemli. Medya dünyasındaki ustamızı, ülkemizin en zarif beyefendisi Sayın Rahmi Koç’u ve emeği geçenleri yürekten kutluyorum. Rahmi Bey, iyi ki varsınız. Denizcilik kültürümüz sayenizde geleceğe taşınabiliyor. Eksik olmayın. Sizinle en yakın zamanda mavi bir söyleşi gerçekleştirip değerli görüşlerinizi kamuoyu ile paylaşmaktan mutluluk duyarım. Bir başka sevindirici haber ise römorkör sektörümüzün dünya çapındaki yıldızı Sanmar’dan… Geçtiğimiz günlerde Fas’ta başarılı bir teslim gerçekleştirdiler. Sanmar Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Gürün, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Cem Seven ve A’dan Z’ye tüm çalışanlarını tebrik ediyorum. Yaşadığımız kasvetli günlerde ülkemize moral ve umut aşıladılar. Yazımı burada noktalıyorum… Gelecek hafta yeniden buluşuncaya kadar pruvanız neta, rüzgar kolayınıza olsun. Esen kalın.