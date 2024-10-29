Rüzgarın mavi yeşil cenneti

Hakan Atis

İzmir’in cennet köşelerinden Seferihisar’a yolunuz düşerse doğru bir karar verdiğinizi anlamanız uzun sürmez. Teos Antik Kenti, ziyaretçilerini her zaman aynı sıcaklıkla karşılar. Bu diyarın denizi, insanı masmavi kucaklar. Bereketli toprakları zeytin ve mandalina kokar. Sokaklarında kurulan lezzetli sofralar hayata açılan renk ahenk pencereler gibidir. Vaktiniz varsa hiç düşünmeyin. Hatta kalış sürenizi birkaç gün uzatıp Efes Antik Kenti, Meryem Ana, Çeşme ve Karaburun’u da ziyaret edin. Şayet deniz yoluyla gelirseniz içiniz rahat olsun. Yıl boyunca önemli etkinliklere imza atan Teos Marina, tekne sahipleri için konforlu bağlama ortamı sunuyor. Gözünüz arkada kalmıyor. Modern tesisin Genel Müdürü Faruk Günlü, sektörün deneyimli isimlerinden. Teos Marina ile ilgili bilgi edinmek isterseniz web sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Sakin şehir

Seferihisar, yıl boyunca genellikle kuzey rüzgarına açık. Bu durum yöreyi özellikle yelkenciler için daha da cazip kılıyor. Bölgeyi keşfetmek isteyen amatör denizciler için hava koşullarının uygun olması halinde ziyaret edilebilecek koyları şöyle sıralayabilirim: Eşek Adası: (38° 12’ 83 N - 26° 45’ 537 E) : Teos Marina’dan yaklaşık 2 mil uzaklıkta. Kuzeyinde küçük bir plaj var. Uç tarafında sığlık şamandırası bulunuyor. Akvaryum Koyu: (38° 12’ 239 N- 26° 47’ 414 E) : Bahar ve yaz aylarında yüzmek için ideal. Ancak plajı yok. Günübirlik seyirlerde tercih edilebilir. Zemin erişte, demirlemenize dikkat. Azmak Koyu: (38° 12’ 239 N- 26° 47’ 414 E) : Güneyli rüzgarlara açık. Geniş bir plajı var. Akvaryum Koyu’ndaki gibi zemin erişte. Küçük Geveyil Koyu: (38° 12’ 239 N- 26° 45’ 899 E) : Günlük seyirlerde gelinebilir. Plajı yok. Zemini berrak, demir tutumu iyi bir koy. Güneyli rüzgarlara açık. Çamlı Koy: (38° 12’ 239 N- 26° 45’ 899 E) : Küçük Geveyil Koyu’nun bitişiğinde ve güneyli rüzgarlara açık. Ancak günlük seyirlerde demirlenebilir. Taş Ada Koyu: (38° 14’ 483 N-26° 37’ 948 E) : Tercih edilen popüler bir yer. Doğası güzel, deniz berrak ve demirlemeye elverişli. Sözün özü bu cennete adım atarsanız Teos Antik Kenti’ni de ziyaret edin. Yaklaşık 3 bin yıl öncesinden günümüze ulaşan tarihi kalıntılar sizleri eşsiz bir yolculuğa çıkaracak.

Keyifli mola

Şimdi de biraz uzağa gidelim… Benim için vazgeçilmez bir lezzet durağından söz etmek istiyorum. Çünkü… Tekne kültürüne ve su sporlarına hayli aşina bir kentte bulunuyor. Frankfurt’a yolunuz düşerse ve canınız balık ekmek çekerse aradığınız lezzeti kentin ortasında bulabilirsiniz. Eminönü’ndeki lezzeti Avrupa Birliği’nin finans merkezi Frankfurt’a taşıyan Ramiz Meral, işini hakkıyla yapıyor. Main Nehri’ndeki mekanı öğle saatlerinde, akşam iş çıkışlarında ve tatil günlerinde uzun kuyruklara sahne oluyor. Ramiz Meral’in teknesi 14 metrelik Hollanda yapımı eski bir yat. Aldıktan sonra dönüştürmüş. Frankfurt’a yolum düşünce uğramadan edemedim. Fırsattan istifade diyerek ondan işinin püf noktalarını da öğrendim. Mevsimine göre hamsiler Karadeniz’den, çipuralar Yunanistan’dan geliyor. Uskumrular ise Atlantik sularından. Aylık balık satışı mevsimlere göre değişmekle birlikte ortalama 4 ton. Satışlarının yarıdan fazlasını hamsi oluşturuyor. Kalanı çipura ve uskumru. Bir porsiyon balık ekmek maksimum 8-10 Euro tutuyor. Ulaşmak isterseniz 0-0- 49-162 43 53 304 no’lu telefonu arayabilirsiniz. Bir porsiyon 110 gram balık içeriyor. Roka, soğan, domates ve limon suyu ile servis ediliyor. Denemek isteyenlere afiyet olsun.

Bir bilen

Konu denizcilik olunca görüşlerine sıkça başvurduğum deneyimli bir kaptanın anlattıklarını kısaca paylaşmak istiyorum. İş dünyasının tanınmış yöneticilerinden İbrahim Yazıcı, Koç Topluluğu’nun yıldız şirketlerinden Ram Dış Ticaret’in satış direktörü olarak uzun yıllar Londra’da yaşadı. Dolayısıyla sadece bizim kıyılarımıza değil Akdeniz ve İngiltere’ye de aşina. Bu nedenle karşılaştırmaları dikkat çekici. Onları ayrı bir yazı konusu olarak gündemimde tutuyorum. Deneyimli isim “Bugün iskele bile yapmak isteseniz neredeyse olanaksız. Ancak… Yunanistan’da birçok yerde bağlama ücreti dahi alınmıyor. Öte yandan yürürlükte olan mavi kart uygulaması da çok yanlış. Arıtma teknolojisine sahip tekneler bile mavi kart uygulamasına tabi tutuluyor. Çevre elbette hepimiz için son derece önemli ve değerli. Lakin önerim uygulamanın yeniden gözden geçirilmesidir. Dizgin atı yavaşlatır, bu tür uygulamalarla denizciliğimizi nasıl geliştirebiliriz?” diyor. Haksız mı? Gelecek hafta yeniden buluşmak üzere pruvanız neta, rüzgar kolayınıza olsun.