Saat&Saat, İstiklal Marşı’nı antika saatlerle yeniden yorumladı

Saat&Saat, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutlamak için hazırladığı reklam filmini ‘100 Yıldır Kalplerde Çalan Tek Beste’ mesajıyla yayınladı.

Filmde farklı dönemlerden seçilen saatlerle geçmişimize saygı duruşu yapmanın yanı sıra geleceğe ilham vermek amacıyla ‘Her saat, her dakika, her saniye boyunca Cumhuriyet'in sonsuzlukta yankılandığının altını çiziyor.

Geçmişi ve geleceği bir araya getiren bu özel projenin parçası olarak, tarihi saatlerin karakteristik sesleri, özenle kaydedilip gelişmiş yapay zeka algoritmaları ve ses mühendislerinin dokunuşlarıyla İstiklal Marşı, özgün bir besteyle yeniden yorumlandı.

Sanat ve teknolojiyi bir araya getiren bu proje, izleyenleri “Hersaat, her dakika, her saniye… Sonsuza Kadar Cumhuriyet” mesajıyla zamanda yolculuğa çıkarıyor. Saat&Saat, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutlayan söz konusu reklam filmini SALVO ile gerçekleştirdi.