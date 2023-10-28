Saat&Saat ve Philipp Plein'den işbirliği kutlaması

Birbirinden ünlü saat markalarının Türkiye’deki distribütörü Saat&Saat, dünyaca ünlü lüks moda markasının yaratıcısı Philipp Plein’ı İstanbul’da ağırladı. Soho House’ta gerçekleştirilen özel davette Philipp Plein ile Saat&Saat’in işbirliği davetle kutlandı.

Geceye ev sahipliği yapan Saat&Saat Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, modacı Philipp Plein ile birlikte yaptıkları konuşmada, yenilikçi, maksimalist ve alışılmışın dışında bir yaratıcılık ve tasarımla üretilen Philipp Plein Saat Koleksiyonu için işbirliklerinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Ünlü modacı Philipp Plein ise Türkiye’deki saatseverlerle buluşmanın kendisi için çok anlamlı olduğunu söylerek sözlerine başladı. Hem mağaza yapılanması hem de e-ticaretteki gücü ile öne çıkan Türkiye’nin saatçisi Saat&Saat ile çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Plein, tasarımlarında bizzat yer aldığı saat koleksiyonunun, Saat&Saat’in gücüyle tüketicilerle buluştuğunu belirtti.

Moda ve sanat dünyasından aralarında Ece Sukan, Özge Ulusoy, Buray, Doğukan Güngör, Melisa Döngel, Bestemsu Özdemir, Halil İbrahim Ceyhan, Atakan Arslan, Ezgi Şenler, Dila Tarkan, Asli Kızmaz, Utku Ateş gibi ünlü isimlerin de katıldığı gece DJ Umutcan Genç’in etkileyici performansı ve sonrasında dans şovlarıyla devam etti.