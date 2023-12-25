Saat&Saat'ten yeni yıla özel indirim kampanyası

Dünyaca ünlü markaların Türkiye’deki tek yetkili distribütörü olan Saat&Saat, yeni yılı indirimle karşılıyor.

"Mutlu Yıllar, Mutlu Zamanlar" mottosuyla yeni yıla hazırlanan Saat&Saat, saat ve takı tutkunlarını dünyaca ünlü markalarıyla buluşturuyor.

Saat&Saat, kampanya kapsamında Versace, Gc, Michael Kors, Maurice Lacroix, Philipp Plein, Raymond Weil, Jacques Philippe gibi birçok premium markanın seçili ürünlerinde yüzde 50 + 20 indirim uygulayacak.

Yaratıcılıkla buluşturulan kadın saat modelleri kendi özgün tarzlarıyla dikkat çekerken, yüzükten bileziğe kadar takı seçenekleriyle de kombinler sunuyor.

Geniş ürün yelpazesiyle modern, sportif ve klasik gibi çeşitli stillerde dikkat çekerken Saat&Saat, erkekler için de alternatif sunduğu saat modelleri sunuyor.