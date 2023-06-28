Safkan İngiliz mühendisliği: GMA T.33 Spider

OKAN ALTAN- VİRAJ

McLaren F1’in başmühendisi Gordon Murray tarafından yapılan ilk V12 motorlu Spider…

İki kişilik ortadan motorlu, üstsüz, arkadan itişli bir süper otomobil… O kadar şık ki, adeta zamana meydan okuyor… Çıkarılabilir iki tavan paneli ve açılır arka cam, A direğinden geriye doğru Coupe şekliyle ilgisiz tamamen yepyeni bir yapı, Spider formasyonu için Airbox’lı tavanının sabit arka bölümünün Roll-Over koruması ve burulma direncini optimize etmesi… Tüm detayları yüksek ve akılcı mühendislikle dolu bir yazlık keyif aracı…

Cosworth’ün büyük ustalıkla özel olarak elde ürettiği 81,5 mm çap ve 63,8 mm stroklu 617 HP’lik ve 451 Nm maksimum torklu, 3.994 cc’de 65 derecelik V12 doğal demişli GMA.2 motor, 14’e 1’lik çılgınca bir sıkıştırma oranıyla çalışıyor. 48 supapın ve üstten çift eksantriğin nasıl çalıştığını düşünürken bile başınız dönerken; DPIS denilen motorun nefes alışının delice bir ses çıkardığına da hayran kalabilirsiniz. Maksimumda 11.100 devir çevriminde ton başına 557 beygir gücüne hükmettiğiniz Xtrac yapımı sadece 82 kg ağırlığı olan 6-ileri manuel şanzıman sonrasında torkun yüzde 75’ini 2.500’de ve yüzde 90’ını da 4.500 ile 10.500 devir aralığında alabileceğiniz iddia ediliyor… Silindir başına çift enjektörlü, güç yoğunluğunda litre başına 158 beygir gücü veren sadece 178 kg ağırlığındaki bu muhteşem motorun aluminyum hafif yapısı, rakipsiz yanıt vermesi ve Salisbury sınırlı kaymalı diferansiyel ile kuvvetini arka aksa eksiksiz aktarması, Gordon Murray’ın ekstrem motor sporları gelenekleriyle saf sürüş zevki söyleminin altını dolduruyor.

Fakat yine de her gün kullanabilecek 2.735 mm dingil mesafeli ve iStream ultra hafif karbon monokok gövdesinin 1.108 kg ağırlığında olmasıyla aslında kompakt yapılı bir tavansız süper otomobil diye de tarif ediliyor.

4.398 mm uzunluk, 1.850 mm genişlik ve 1.135 mm yüksekliğin üstündeki karbon kompozit tavan panelleri, 115 litrelik ön bagaj bölmesine yerleştirilebilirken, ikiz yan dolaplarda 180 litre ek yükleme yapılabiliyor…

ADETA BİR YARIŞ OTOMOBİLİ

Sadece 100 adet üretilecek T.33 Spider’ın maksimum 335 km/h hızda 312 kg’lık yeri bastırma kuvveti yaratan aerodinamizmi, ön ve arka difüzörleriyle alttan geçen rüzgarı da tutunmada kullanması, maksimum hız ve fren için farklı açı alan aktif arka kanadı ve pasif sınır katman kontrolü dikkat çekiyor. 340x34 mm’lik karbon seramik matriks diskleri sıkan alaşım 4 pistonlu kaliperler arkada, önde ise 370x34 mm karbon seramik diskleri sıkan 6 pistonlu alaşım kaliperler, önde 235/35 R19 8,5” arkada 295/30 R20 10,5” forje aluminyum jantlar ve tam sportif lastikler… Tüm verileri sanki bir gezinti değil, yarış otomobili gibi…

Küratörlüğünü tasarımla üstlendiği T.33 Spider temalarında tropikal gömleklerinden esinlenilmiş olan Prof. Gordon Murray, sürüş mükemmelliği, hafiflik, mühendislik sanatı, premium kalite, güzelliğe dönüş, ayrıcalıklık ve kişiselleştirilmiş müşteri deneyimi prensipleriyle, bu mekanik ‘Miss Universe’i sunuyor…

Suspansiyonundan diğer tam ayrıntılarına onlarca özgün patenti olan bu en yeni İngiliz üstsüzü, 350mm çaplı karson direksiyon, hafif aluminyum pedallar, 120mm’lik analog devir saati, uzaktan kumandalı iki info ekranıyla da aşarı sportiflikle konforlu gezintiler arasında tezatlarla dolu bir denge göstermeye çalışıyor…

Formula 1 ve Le Mans 24 Saat yarış araçlarındaki hassas ayarları ve en çılgın teknikleri uzun yıllar başarmış bir kişiye seksi bir İngiliz bebeği ve eğlence makinesini bir arada yapabilir misin, dediklerinde ortaya bu T.33 Spider çıkıyor… Elektrikli çağa geçilirken, mekanik zamanların en iyi otomobil mühendisliğinin bu otomobille örneklenebileceğini söylersek, sanıyoruz yanlış olmaz.

Hafta Gazetemizin geçmiş sayılarının bu sayfalarında anlattığımız T.50 ve T.33 Coupe’nin sonrasında şimdi bu T.33 Spider yaz güzelliği ile de Gordon Murray’a olan saygımıza ve alkışlarımıza devam ediyoruz.

Unutmadan belirtelim; nüfusuna oranla dünyanın en çok güneş gözlüğü ve üstü açık otomobilinin satıldığı, İngiltere’nin bu kadar çok yağmur alan kapalı havasına rağmen, Cabrio, Roadster ve Spider gibi en iyileri yapmayı nasıl başardıklarına hayranlıkla bakıyoruz…