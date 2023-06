“Sağlıklı yaşamın sırlarını paylaşıyoruz”

Merve YEDEKÇİ

Six Senses Kaplankaya yeni sezona nasıl hazırlandı? Bu sezonda misafirlerinizi neler bekliyor?

Ege’nin muhteşem doğası içinde beş özel koyda konumlanan plajlarımız, özel konaklama deneyimimiz, alanında dünyaca ünlü şeflerimizin yönettiği restoranlarımız ve bütünsel wellness uygulamalarımız eşliğinde misafirlerimizle yeniden buluşmaktan dolayı mutluyuz. Fiziksel ve ruhsal iyilik halini bir bütün olarak değerlendirdiğimiz doğa ile yeniden bağ kurmayı hedefleyen ritüellerimiz ile alışılmışın dışında bir tatil deneyimi sunuyoruz. Bütünsel wellness deneyimi anlayışımız, ödüllü SPA’mız, her yaşa özel aktivitelerimiz, doğal ürünler hazırlama ve sürdürülebilirlik üzerine kurulu Earth Lab, organik bahçe ve Alchemy Bar'ımız ile farklı lezzetler deneyimlenebilen restoranlarımızla beraber misafirlerimizin tatillerine yeniden renk katmak üzere bir keşif vadediyoruz.

Kişiselleştirilmiş wellness programlarınız var. Biraz bundan söz eder misiniz?

Kişiselleştirilmiş wellness programları kişiye göre tasarlanan bir sağlıklı yaşam yaklaşımı... Sağlık ve wellness spa uzmanları tarafından en son teknoloji kullanılarak hazırlanan programlar misafirlerin hem ruhsal hem de fiziksel hareket ve uyku düzenlerini ölçerek kendilerini daha iyi hissetmesine yardımcı oluyor. Uzman terapistlerimiz, Wellness Screening teknolojisi ile vücudu daha derinden analiz ederek kişiye özel uygulamalar ile daha verimli sonuçlar almaya odaklanıyor. Misafirlerimiz, kompresyon terapisi ve ağrının azaltılmasına yardımcı uygulamaları içeren Biohacking ile hızlı iyileşme ve yenilenme imkânı buluyor. Sleep Upgrade uygulaması ile daha iyi uyku kalitesi hakkında bilgi edinirken daha dinç uyanmanın hazzını deneyimliyor. Kişiselleştirilmiş wellness programlarımızın içeriğinde ayrıca Movement Efficiency Test gibi hareket verimliliği testleri ve program sonrası takibi de içeren uygulamalar yer alıyor.

Wellness deyince en önemli parçalarından birini de kuşkusuz spa oluşturuyor… Sizi bu alanda farklı kılan ne?

Türkiye’de bir ilk olan Holistic Anti-Aging, Weight Management ve BODPOD ile Türkiye’nin ve Avrupa’nın en gelişmiş spa alanına sahibiz. Holistik wellness uygulamalarımızla yenilenme ve tazelenmeyi hedefleyen, kişiye özel terapilerimizi misafirlerimizle buluşturuyoruz. Daha sağlıklı bir zihin ve bedeni hedefleyen uygulamalar longevity, detoks, bağışıklık güçlendirme, fitness, kilo kontrolü, mindfullness, yoga, uyku ve stres azaltma konuları üzerine yoğunlaşıyoruz. Yetişkinlerin yanı sıra çocuklar için spa uygulamalarımızla var. Bütünleşik wellness felsefesini ve iyi yaşamın sırlarını paylaştığımız, alanında uzman terapistlerimiz tarafından hazırlanan kişiye özel bağışıklığı güçlendiren, vücut direncini artıran uygulamalarımızla fark yaratıyoruz.

Peki, sürdürülebilirlik noktasında neler yapıyorsunuz?

Geçtiğimiz yıl markamızın doğaya saygılı ve sürdürülebilir lüks felsefesi ışığında tüm otelin operasyonlarını denetleyecek ve plastiksiz, yerel üretimi destekleyen doğal çözümler konusunda projeler üretecek olan sürdürülebilirlik direktörlüğü pozisyonu açtık. Sürdürülebilirlik direktörümüz Yasemen Erdemir ile birlikte hem markamız hem de bölgemiz özelinde faaliyet ve projelerimizi gerçekleştiriyoruz. Dünya çapındaki Six Senses otellerinde olduğu gibi, karbon ayak izini azaltmak ve doğayı korumak konusundaki faaliyetleri ciddiyetle yürüten Six Senses Kaplankaya olarak 2022 raporumuzda, bir yıl öncesine göre enerji tüketimini %43 ve su tüketimini %71 azalttığımız görülüyor. Yine 2022 yılında organik bahçemizde üretilen sebze sayısı ise 402,55 kiloya kadar çıktı. 1,319 kilo pil, floresan lamba gibi tehlikeli atık maddeler de anlaşmalı olduğumuz geri dönüşüm firması ile bertaraf ederek toprağın kirlenmesini önlemeye çalışıyoruz. Tesis gelirimizin %0.5’ini yerel toplum ve çevre projelerini desteklemek için sürdürülebilirlik fonunda biriktiriyor, aynı zamanda çocukların doğa ile iç içe olacağı ve çevre bilinci kazanacağı ‘Earth Lab’ ve ‘İklim Savaşçısı’ atölyeleriyle doğa sevgisini erken yaşlarda aşılamak adına sorumluluk alıyoruz.

Sürdürülebilirlik konusuna verdiğiniz önem mutfağınıza da yansıyor sanırım…

Kesinlikle… Bu sezon da özellikle bölgedeki yerel üreticileri, şeflerimiz ve Slow Food Bodrum kanalıyla tespit ederek tedarik listelerimize katmanın yanı sıra deprem bölgesinde yer alan yerel üreticilerden de ürün tedarik ediyoruz. Misafirlerimize kendi organik bahçemizden ve bölgedeki zeytin ağaçlarından, yerel balık pazarından ve çevre köylerden gelen doğal ürünlerden oluşan menüler sunuyoruz. Six Senses Kaplankaya’nın organik çiftlikleri ve bahçeleri, Eat With Six Senses yaklaşımında önemli bir rol oynuyor. Kendi meyve ve sebzelerimizin çoğunu tesislerimizde yetiştirerek, konuklarımızın taze, mevsimlik ve yüksek kaliteli yiyecekler sunuyoruz. Kompost makinesi, mikropları kullanarak gıda atıklarını 24 saat içinde kompostlaştırıyor ve Six Senses Kaplankaya’nın organik bahçelerinde kullanılmak üzere besin açısından zengin bir toprak iyileştirici üretiyor. Paketleme ve nakliye gibi etkileri azaltan çok sayıda yerel bahçe, üzüm bağı ve çiftlikle işbirliği yapıyor, yerel üreticiyi desteklerken ekosistemlerin korunmasında rol oynuyoruz. Bu uygulamaların yanı sıra tesisimiz bünyesinde bulunan zeytin ve meyve ağaçlarından sağlanan organik tarımla yenilenebilir bir orman yaratmak konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Doğaya verdiğiniz önem hiç şüphesiz. Bu anlamda Kazıklı Köy ile destek projesi gerçekleştiriyorsunuz. Bize biraz bu projeden bahsedebilir misiniz?

Öğrencilerle çevre bilincinin oluşturulmasını destekleyen konularda eğitimler, atık yağdan sabun yapımı gibi sıfır atık hayat felsefesini takip etmelerini sağlayacak atölye çalışmaları düzenlemek istedik. Doğaya, sürdürülebilirliğe, bulunduğumuz bölge ve yerel kültürüne saygı kapsamında ilk olarak da komşumuz Kazıklı Köy ile bir destek projesi gerçekleştirdik. Okulun fiziki şartlarını iyileştirmek için verdiğimiz desteğin yanı sıra öğrencileri sürdürülebilirlik konusunda eğitiyoruz. Öğrencilere çevre bilincini aşılamak amacıyla organik tarım ve damla sulama eğitimlerini üstlendik ve öğrencilerle birlikte 80 fidan dikimi de yaptık. Kazıklı Köy okuluna destek vermeye odaklandığımız bu dönem sonrasında ilerleyen dönemlerde diğer çevre köylerle özel çalışmalar yürütmeyi hedefliyoruz.

Son olarak 2023 yılı için turizmle ilgili beklentileriniz neler?

Bulunduğumuz Ege Bölgesi özellikle lüks uluslararası resort işletmelerin varlığı, lüks uluslararası yiyecek-içecek işletmelerinin tercihi ve verilen hizmetin kalitesinin yüksekliğinden ötürü tercih edilen bir destinasyon. Her yıl eklenen kaliteli işletmeler ve yüksek hizmet kalitesiyle Bodrum da artık markalaşmış durumda. Ayrıca havalimanıyla erişim kolaylığı da jet-set’in tercihinde öne çıkan etkenlerden. Six Senses Kaplankaya olarak 2022 yılında başarılı bir sezon geçirdik ve 2023 yılı içinde hedeflerimizi gerçekleştirip gelirimizde %30 büyüme bekliyoruz.

“Misafirlerimize kendi organik bahçemizden ve bölgedeki zeytin ağaçlarından, yerel balık pazarından ve çevre köylerden gelen doğal ürünlerden oluşan menüler sunuyoruz.”-Adnan Yücel