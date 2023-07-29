Sahillerden son durum raporu

ÖZGE YAVUZ

Stil deyince artık plaj modası da devrede! Denize, havuza girerken ne giydiğiniz de stilinizle ilgili ipuçları veriyor. Son yıllarda plajlar adeta podyum gibi. Rengarenk mayolar, bikiniler, plaj elbiseleri, takılar hepsi birbirini bütünlüyor. Aksesuarlar plaj modasının vazgeçilmez bir parçası. Özellikle zincir detayları bu sezon çok trend. Bikini ve mayolarda parlak kumaşlar, desenler ve neon renkler öne çıkıyor. Bikini mi mayo mu deyince de ikisi arasında ayrım yapmak zor. Çünkü her iki kategori de ilgi görüyor. Özellikle happy hour’ların vazgeçilmezi mayolar, farklı modellerle bu yaz oldukça popüler. Bikiniler de öyle… Balık ağı görünümünde kimonolar ve plaj elbiseleri ise plaj kombinlerinin tamamlayıcısı oluyor. Erkekler için 2023 plaj modasında yine canlı renkler hakim. Bu yaz şort boyları da eskiye nazaran kısaldı. Rahatlığı vurgulayan sportif tasarımlarla daha çok iç içeyiz artık.

TUĞBA GÜLER BARLIK BOYNER KADIN & ERKEK & ÇOCUK GİYİM GMY

Bikinide bohem hava var

2023 yaz sezonunda pencere detaylı ve aksesuarlı mayolar ön plana çıkarken yazın vazgeçilmezi bikinilerde ise daha bohem bir havaya rastlıyoruz. Bikinilerde kullanılan retro desenlerin yanı sıra plajlarda dikkatleri üzerine çeken parlak dokulu mayo ve bikiniler, asimetrik modeller ve tek omuz detayın hakim olduğu tasarımlar bu yazın öne çıkan modelleri arasında yer alıyor. 2023 yazının plaj modası trendleri arasında, straplez modeller karşımıza çıkıyor. Sadelikten uzaklaşmak isteyenler için mayo ve bikini modellerinde bu yaz ışıltılı ve simli kumaşlar, fırfırlı modeller, drapeli tasarımlar, üç boyutlu çiçek modellerinin yanı sıra zincir askılar da dikkat çeken detaylar arasında. Plaj modasında kadın ve erkek kategorisinde parmak arası terlik gerek hafifliği gerekse kullanım rahatlığıyla en çok tercih edilen terlikler arasında.

ÖZLEM SÜER MODA TASARIMCISI

Işıltılı kumaşlar trend

Bu yılki plaj modasında minimal kesim ve renkler, kıvrımlar ve kesikler (cut-outs) ön planda. Bikini çok popüler çünkü el örgüsü, makreme, kroşe çok trend bu sene ve 2024 yazında da öyle olacak. Halter üstlere geri dönüş yapılıyor ve deniz kızı motifleri görülüyor. Tek omuzlu üstler ve ışıltılı kumaşlar trend olacak. Erkek plaj trendlerinde ince çizgiler ve pastel renklerle karşılaşıyoruz. Bununla birlikte cesur ve çiçekli baskılar da ön planda. Raffia sandaletler, çift kayışlar, kabarık şişme sandaletler bu sene plajda moda olacak parçalardan. Aynı zamanda, ince kayışlar, fisherman tarzı sandaletler ve çapraz kayışlar da göz önünde… Pembe, turuncu, sarı ve mavi gibi canlı renkler bu sene plaj modasında öne çıkıyor.

AYŞEGÜL AFACAN KÖKSAL MODA TASARIMCISI

Transparan örme elbiseler öne çıkıyor

Bu sezonun en belirgin trendi monogram baskılı altın renk aksesuarları mayo ve bikiniler ile logo baskılı hasır aksesuarlar… Bunları destekleyici olarak da lepoarın çok güçlü bir şekilde geri döndüğünü ve transparan örme elbiselerin ön planda olduğunu söyleyebiliriz. İkisinin de yeri çok ayrı ancak happy hourların bence değişmez oyuncusu mayolar. Bunun yanında erkekler bu sezon renk ve desen konusunda daha cesur diyebiliriz. Genel olarak daha yüksek giyme çabası içindeyiz, bu da dolgu topuklu sandaletlerin öne çıkmasına sebep oldu. Ama daima vazgeçilmezimiz flip floplar. Bu yazın fark yaratan renklerini monogram baskılar belirledi. Kahve, siyah, bej, tarçın ve tabii ki tüm bunlardan bağımsız olarak pembenin tonları…

NİYAZİ ERDOĞAN MODA TASARIMCISI

Tek omuz mayolar gözde

Bu yaz sezonuna plajlarda mayoların yükselişini göreceğiz. Özellikle tek omuz mayolar sezonun gözdesi. Bunun yanında pencere detayları olan mayolar da çok dikkat çekiyor. Balık ağı görünümünde kimonolar ve plaj elbiseleri ise plaj kombinlerinin tamamlayıcısı oluyor. Kadınlarda flora desenler epey azalmış durumda. Bunun yanında çizgiler ve puantiyeler dikkat çekiyor. Erkek plaj modasının en yükselişte olanı ise keten gömlekler. Mini yeşili ve lacivertin öne çıktığı gömleklerde, toprak tonları da dikkat çekiyor. Plaj aksesuarlarının en büyük tamamlayıcıları güneş gözlükleri artık metal değil kemik. Parmak arası terlikler uzun süredir out. Bu sezonun gözdeleri ise çapraz bantlı deri sandaletler. Bunun yanında toprak renk tonlarındaki halat bantlı sandalet ve terlikler de hem rahatlığı hem de şıklığıyla göz dolduruyor. Bu yazın en flaş renkleri turuncu ve sarı. Kiremite yaklaşan turuncular toprak tonlarındaki ürünlerle birlikte kombinlenirken, neon sarı alışıldık marin renklerindeki mercan ve kırmızının yerini alıyor.

BATYA KEBUDİ MÜCEVHER TASARIMCISI

Gül küpeler Happy Hour’ların vazgeçilmezi

PLAJLARDA İNCE ZİNCİRLER YİNE ÖN PLANDA

Bedene giyilen zincirler ise çok tercih ediliyor. Bu sezonda turkuazlar sıkça karşımıza çıkıyor. Kulaklarınızda turkuaz ve mercan tonlarında küpelerle sahilde çok şık olabilirsiniz. Bu sezon kalbimde çiçek açtı ve ben gül küpeler tasarladım. Happy hour party’lerin vazgeçilmezi oldu. Dore ve lame gül küpeler sezonun en hit parçası.

GÜLBAN PATERNOSTER KOM ÜRÜN MÜDÜRÜ

Doğru mayo ve bikini seçimine dair ipuçları!

Mayonuzu seçerken sadece sezonun moda renkleri ve tasarımlarına bakıyorsanuz önemli bir detayı atlıyorsunuz demektir. Model ve renkler kadar önemli bir detay da vücut tipiniz…

Her vücut tipi, kendine has bir güzelliğe ve özelliğe sahip. Yaş, genetik faktörler, kemik yapısı derken, vücut tiplerinin 5 farklı kategoriye ayrıldığını biliyor muydunuz? Vücut tiplerinin dikdörtgen, kum saati, üçgen, ters üçgen ve oval olarak kategorize edildiğini belirten Kom Ürün Müdürü Gülban Paternoster, vücut tiplerine en uygun mayo modellerini anlattı. Vücut tipine göre giyinmenin, tercih edilen kıyafeti kusursuz bir görünüme kavuştururken alışverişi de kolaylaştırdığının altını çizen Paternoster, “Kare, dikdörtgen vücut yapısına sahip olanlar, yüksek bikini altları, cut-out mayolar ile belini ince gösterirken volanlı ve desenli üstler ile daha kıvrımlı bir görünüm elde edebilir. Kum saati şeklinde vücut yapısına sahip olanlar yüksek belli, beli saran ve göğüs dekolteli modellerle feminenliğini ön plana çıkarabilir. Oval vücutlu kişiler, üst bedenindeki fazla kiloları dengelemek ve rahat hissetmek için balenli ve askılı mayolar ile yüksek kesim altları tercih edebilir. Üçgen vücut tipindeki kişiler, alt bedenlerinin genişliğini dengeleyecek şekilde üst bedenlerini ön plana çıkaran V yakalı, şeritli, desenli veya volanlı mayolar giyebilir. Ters üçgen vücut tipine sahip olanlar ise, kalın askılı, sade ve düz renk askılı, bedeni ve göğüslerini ön plana çıkaran mayolar seçebilir” diyor.

HİLAL ŞENDUR İPEKYOL KREATİF DİREKTÖRÜ

Bu yaz plajlar da podyum gibi

İpekyol, son yıllarda plaj modasında da söz sahibi. Bu haftanın konuğu İpekyol Kreatif Direktörü Hilal Şendur’a kasıp kavuran sıcaklarda plajlara damgasını vuranların en çok tercih ettiği stili sorduk…

Plaj modasında trendler nedir? Bikini mi mayo mu daha popüler?

2023 plaj modasında oldukça iddialı tasarımlar ve renkler öne çıkıyor. Bu yaz plajlar da podyum gibi diyebiliriz. Bikini ve mayolar yalnızca detaylarıyla değil, farklı dokulardaki kumaşlarıyla da öne çıkıyor. Bizim koleksiyonlarımızın da ana hatlarını havlu, triko ve simli dokular çiziyor. Asimetrik kesimler, bikinilerle eşleşen eteklerle oluşan üçlü setler, bandeau bikini üstleri, bacak boyunu daha uzun göstermeyi sağlayan yüksek kesimli bikini altları, animal print, cut-out detaylar, çapraz bağcıklar, ajurlu üstler ve keten takımlar ise hazırlık sürecinde ilham aldığımız diğer trendler arasında. Bikini ve mayo arasında seçim yapmak oldukça zor. İşlevsellik açısından bikiniler daha çok öne çıksa da mayolar da göz alıcı renkleri ve şık detayları ile hiç geri planda kalmıyor.

Siz erkek giyim üretmiyorsunuz ama bir tasarımcı gözüyle erkekler için plajda trendler neler?

2023 yılının erkek modası, konfor ve ilhamını doğadan alan renk paleti ile öne çıkıyor. Podyumlarda görülen o ki, bu yaz şort boyları da eskiye nazaran kısalıyor. Rahatlığı vurgulayan sportif tasarımlarla daha çok iç içe olunacak gibi. Oldukça oversize kesimler, son birkaç sezonun favorisiydi. Bu yaz da dinamik bir silüet için oversize kesimlerden vazgeçilmiyor.

Terlik-sandalet modası nasıl?

Günün her saatinde rahat olmak isteyenler için ilk akla gelen alternatif düz sandaletler. Şimdiye kadar plajlarda parmak arası, bantlı ya da dolgu tabanlı sandalet modelleri öne çıksa da 2023 yazına balıkçı sandaletleri ve sabo terlikler damgasını vuruyor. Bu yeni trendler, hem sahil şeridinde hem de şehirde kullanımlarıyla işlevsellik sağlıyor.

Peki hangi renkler ön planda?

Şimdiye kadar alıştığımız siyah-beyaz kontrastı hala güncelliğini koruyor. Ipekyol 2023 Beachwear Koleksiyonu’muzun en çok ilgi gören modeli, siyah-beyaz kontrasta sahip gold aksesuarlı bikini takımıydı. Nostaljik bir silüet yaratan bikini takımı, Burcu Esmersoy’un stiliyle de birleşince koleksiyonun en çok ilgi gören parçası oldu. Twist Beachwear Koleksiyonu’nda ise siyah fermuar ve kemer detaylı mayo, favoriler arasında. Klasik siyahların yanı sıra gold, lila, pembe, mavi gibi pastel tonlar; kırmızı, mor, turuncu gibi canlı renk alternatifleri de dikkat çekiyor. Colorblock ya da animal print trendleri de plaj modasının öne çıkanlarından…

REYHAN TÜRKŞEN TOPAKLI FIBA RETAIL MARKA VE PAZARLAMA İLETİŞİM MÜDÜRÜ

Mayo talebi yükselişte

Parıltılı mayo ve bikinilerin yanında tüm zamanların klasik tercihi siyah, beyaz ve naturel tonlardaki tek renk parçalar hala trendler arasında…

Yazın enerjisine uygun parlak tonlar, büyük desenler, vahşi doğadan ilham alan bitki ve hayvan motiflerinin bu yazın trendleri arasında yer aldığını aktaran Fiba Retail Marka ve Pazarlama İletişim Müdürü Reyhan Türkşen Topaklı, tüm bunların yanında parıltılı mayo ve bikinilerin de yazın favorilerinden olduğunu vurguladı. Yine bu yaz plajlarda tüm zamanların klasiklerinden olan siyah, beyaz ve naturel tonlardaki tek renk parçaların en çok tercih edilenler arasında yerini koruduğunu söyleyen Topaklı, “Mayo geçtiğimiz sezonlara göre bikiniye göre daha ön planda diyebiliriz. Burada Marks & Spencer kalitesi ve tasarım odaklı etkisini görüyoruz. Yüksek sıkılıkta Magic 360 kumaş teknolojisi sayesinde mükemmel bir şekillendirme sağlayan, klora dayanıklı ve StayNew™ teknolojisi ile daha uzun süre yeni görünümünü koruyan ve çabucak kuruyan mayo ve bikini modellerimiz en çok tercih edilenler arasında oluyor” dedi. Erkeklerin vazgeçilmez rengi olan mavinin bu sezon da en sevilen renklerden olduğunu aktaran Reyhan Türkşen Topaklı, “Buna ek mavi tonlarında palmiyeler, flamingo gibi desenler de ön planda. Plajda daha çok parmak arası terlikler konforlu olmalarından dolayı tercih ediliyor. Bu yıl plajlarda öne çıkan renkler, yeşil, pembe, mavi ve mor/lila” açıklamasını yaptı.